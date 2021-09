Pensionen bis 1.000 Euro werden 2022 um drei Prozent erhöht

Wien/Linz - Die türkis-grüne Regierung hat sich auf die Pensionsanpassung für das kommende Jahr geeinigt. Mit 1. Jänner 2022 werden die Bruttopensionen bis 1.000 Euro um drei Prozent erhöht. Der gesetzliche Anpassungswert (Inflation) liegt bei 1,8 Prozent. Für Pensionen von 1.000-1.300 Euro kommt eine Einschleifregelung und für alle Pensionen ab 1.300 Euro gilt die Inflationsanpassung von 1,8 Prozent.

Ersten Personen aus Bezirk Braunau Ausreise untersagt

Braunau am Inn - Bei den in der Nacht auf Samstag gestarteten Corona-Ausreisekontrollen aus dem Bezirk Braunau ist es bis zum Mittag an den Checkpoints zu keinen längeren Wartezeiten gekommen. Der Verkehr sei in dem Bezirk wie an Samstagen üblich relativ ruhig gewesen, schilderte ein oö. Polizeisprecher die Situation. Vereinzelte Rückweisungen habe es bereits gegeben, da jene Personen keinen gültigen 3-G-Nachweis vorzeigen konnten.

Indoor-Veranstaltungen im Winter vielleicht nur für Geimpfte

Wien - Im kommenden Winter könnten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nur für Geimpfte erlaubt sein. Das deuteten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) in Interviews an. Kurz bezog sich dabei auf das Skifahren und machte klar, dass die heurige Wintersaison alles andere als normal sein wird. Falls sich die Corona-Situation weiter verschärfe, werden nur noch Geimpfte Zugang zu Apr�s-Ski-Lokalen erhalten, sagte er deutschen Zeitungen am Samstag.

1.902 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

Wien - In Österreich sind seit Freitag (Stand: Samstag, 9.30 Uhr) 1.902 Covid-Neuinfektionen registriert worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.026). Im Krankenhaus lagen zu diesem Zeitpunkt 860 Personen, das sind um 17 mehr als gestern. 211 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl stieg seit gestern um neun und innerhalb einer Woche um 33 Patienten. Sieben weitere Todesfälle wurden gemeldet.

USA und Australien betonen Partnerschaft mit Frankreich

Paris/Washington - Die USA und Australien bemühen sich um die Beschwichtigung der über ein geplatztes Milliarden-Rüstungsgeschäft verärgerten französischen Regierung. "Frankreich ist ein wichtiger Partner und unser ältester Verbündeter und wir legen größten Wert auf unsere Beziehungen", betonte das US-Außenministerium nachdem Frankreich seine Botschafter in den USA und Australien zu Konsultationen zurückgerufen hatte.

Russland will Beschwerden über Wahl-Verstöße prüfen

Moskau - Nach massenhaften Beschwerden über erzwungene Stimmabgaben bei der Parlamentswahl in Russland hat die Zentrale Wahlkommission eine Prüfung der Vorwürfe angekündigt. Es gebe aus 45 Regionen des Landes 137 Mitteilungen "über den Zwang zur Stimmabgabe", sagte Wahlleiterin Ella Pamfilowa. Demnach soll es auch Druck auf Wähler gegeben haben, ihre Stimme in dem neuen Online-Verfahren abzugeben. Unterdessen entfernte Telegram die Wahlempfehlungs-App der Opposition aus seinem Dienst.

Cyberangriff? Vorwahl zur Kür von Orban-Gegner unterbrochen

Budapest - In Ungarn ist die Vorwahl eines breiten Oppositionsbündnisses zur Bestimmung eines gemeinsamen Gegenkandidaten von Regierungschef Viktor Orban nach einem mutmaßlichen Cyberangriff unterbrochen worden. Die Server seien durch Massenzugriffe unbekannter Herkunft zusammengebrochen, erklärte der nationale Vorwahlausschuss am Samstag. Der daraus resultierende Systemabsturz kurz nach Beginn führte zu einer Unterbrechung der Wahl, die wohl am Montag wieder aufgenommen werden soll.

Mann ließ Tochter nach Unfall in NÖ im Auto zurück

Münchendorf - Ein 39-Jähriger hat nach einem Verkehrsunfall in Münchendorf (Bezirk Mödling) seine Tochter im Alter von vier Jahren im Auto zurückgelassen. Das Mädchen wurde von Helfern entdeckt. Es erlitt leichte Verletzungen und wurde der Mutter übergeben. Weil er sich aggressiv verhalten hatte, wurde der Lenker vorübergehend festgenommen, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag Medienberichte. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,1 Promille.

