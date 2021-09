Frankreich: Streit um U-Boot-Deal belastet Zukunft der NATO

Paris/Washington - Der Streit um den geplatzten U-Boot-Deal zwischen Frankreich und Australien belastet nach den Worten des französischen Außenministers Jean-Yves Le Drian die Zukunft der NATO. Der Vorfall habe Auswirkungen auf die Festlegung des neuen strategischen Konzepts der Verteidigungsallianz, sagte Le Drian am Samstag dem Sender France 2. Den Verbündeten Frankreichs warf er "Lüge" und "Doppelzüngigkeit" sowie einen schweren Vertrauensbruch vor, sie hätten eine "ernste Krise" ausgelöst.

Pensionen bis 1.000 Euro werden 2022 um drei Prozent erhöht

Wien/Linz - Die türkis-grüne Regierung hat sich auf die Pensionsanpassung für das kommende Jahr geeinigt. Mit 1. Jänner 2022 werden die Bruttopensionen bis 1.000 Euro um drei Prozent erhöht. Der gesetzliche Anpassungswert (Inflation) liegt bei 1,8 Prozent. Für Pensionen von 1.000-1.300 Euro kommt eine Einschleifregelung und für alle Pensionen ab 1.300 Euro gilt die Inflationsanpassung von 1,8 Prozent.

Indoor-Veranstaltungen im Winter vielleicht nur für Geimpfte

Wien - Im kommenden Winter könnten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nur für Geimpfte erlaubt sein. Das deuteten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) in Interviews an. Kurz bezog sich dabei auf das Skifahren und machte klar, dass die heurige Wintersaison alles andere als normal sein wird. Falls sich die Corona-Situation weiter verschärfe, werden nur noch Geimpfte Zugang zu Apr�s-Ski-Lokalen erhalten, sagte er deutschen Zeitungen am Samstag.

Hunderte Demonstranten bei Pro-Trump-Demo am US-Kapitol

Washington - Wenige Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump haben gut acht Monate nach der Erstürmung des Kapitols unter hohen Sicherheitsvorkehrung in Washington protestiert. Die Polizei zählte am Samstag zu Mittag (Ortszeit) nach eigenen Angaben insgesamt bis zu 450 Menschen im abgesperrten Bereich auf der Flaniermeile National Mall vor dem Kapitol. Zu dieser Zahl dürften aber auch zahlreiche Beobachter zählen. Damit kamen weniger Demonstranten zur Kundgebung als erwartet.

Tag der Entscheidung bei Russlands Parlamentswahl

Moskau - Bei der Parlamentswahl in Russland ist an diesem Sonntag der Tag der Entscheidung. Mehr als 110 Millionen Menschen sind aufgerufen, eine neue Staatsduma zu bestimmen. 14 Parteien sind zugelassen. Am dritten Tag der Abstimmung in dem flächenmäßig größten Land mit seinen elf Zeitzonen schließen die letzten Wahllokale um 20.00 Uhr MESZ in der Ostseeregion Kaliningrad (früher Königsberg).

"Ötzi" wurde vor genau 30 Jahren entdeckt

Bozen/Innsbruck - Am Sonntag jährt sich der Fund der Gletschermumie "Ötzi" zum 30. Mal. Am 19. September 1991 war das deutsche Ehepaar Erika und Helmut Simon in 3.210 Metern Höhe am Tisenjoch im Südtiroler Teil der Ötztaler Alpen über die 5.300 Jahre alte Leiche aus der Jungsteinzeit bzw. Kupfersteinzeit "gestolpert". Der "Mann aus dem Eis" ist im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen ausgestellt.

Laien-Astronauten kehren zurück zur Erde

Cape Canaveral - Nach ihrer Reise ins All soll die erste nur aus Laien bestehende Raumfahrt-Crew in der Nacht auf Sonntag wieder auf der Erde landen. Um 1:06 mitteleuropäischer Zeit soll eine Kapsel mit den vier Rückkehrern vor der Küste Floridas im Atlantik aufsetzen, teilte die "Inspiration4" genannte Mission mit. Die "Dragon"-Raumkapsel des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Star-Unternehmer Elon Musk war am Mittwochabend vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet.

Cyberangriff? Vorwahl zur Kür von Orban-Gegner unterbrochen

Budapest - In Ungarn ist die Vorwahl eines breiten Oppositionsbündnisses zur Bestimmung eines gemeinsamen Gegenkandidaten von Regierungschef Viktor Orban nach einem mutmaßlichen Cyberangriff unterbrochen worden. Die Server seien durch Massenzugriffe unbekannter Herkunft zusammengebrochen, erklärte der nationale Vorwahlausschuss am Samstag. Der daraus resultierende Systemabsturz kurz nach Beginn führte zu einer Unterbrechung der Wahl, die wohl am Montag wieder aufgenommen werden soll.

