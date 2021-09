Laien-Astronauten zur Erde zurückgekehrt

Cape Canaveral - Nach ihrer Reise ins All ist die erste nur aus Laien bestehende Raumfahrt-Crew in der Nacht auf Sonntag wieder auf der Erde gelandet. Um 1:08 mitteleuropäischer Zeit setzte die Kapsel mit den vier Rückkehrern vor der Küste Floridas im Atlantik auf, berichtete die "New York Times" (Onlineausgabe). Die "Dragon"-Raumkapsel des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Star-Unternehmer Elon Musk war am Mittwochabend vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet.

Mehr Corona-Impfungen in Italien nach neuen Vorschriften

Rom - Nachdem Italien als erstes Land in Europa beschloss, allen Beschäftigten im privaten und öffentlichen Bereich Impfung, Negativtest oder Genesenen-Nachweis vorzuschreiben, wächst die Zahl der Immunisierungen. Laut dem für die Impfkampagne zuständigen Regierungskommissar Francesco Paolo Figliuolo wurde am Samstag ein Plus von 35 Prozent bei den Stichen gegenüber der Vorwoche gemeldet. 40,8 Millionen - das entspricht 75,64 Prozent der Italiener über 12 Jahre - sind durchgeimpft.

Frankreich: Streit um U-Boot-Deal belastet Zukunft der NATO

Paris/Washington - Der Streit um den geplatzten U-Boot-Deal zwischen Frankreich und Australien belastet nach den Worten des französischen Außenministers Jean-Yves Le Drian die Zukunft der NATO. Der Vorfall habe Auswirkungen auf die Festlegung des neuen strategischen Konzepts der Verteidigungsallianz, sagte Le Drian am Samstag dem Sender France 2. Den Verbündeten Frankreichs warf er "Lüge" und "Doppelzüngigkeit" sowie einen schweren Vertrauensbruch vor, sie hätten eine "ernste Krise" ausgelöst.

Russland wählt neues Parlament - Beschwerden über Verstöße

Moskau - In Russland hat am Sonntag der dritte und letzte Tag der Parlamentswahl begonnen. Im größten Land der Erde mit insgesamt elf Zeitzonen öffneten um 8.00 Uhr MESZ als letztes die Wahllokale in der Ostseeregion Kaliningrad. 14 Parteien stellen sich zur Wahl. Gewählt werden 450 Abgeordnete der neuen Staatsduma sowie zahlreiche Regional- und Stadtparlamente. Die Wahl wird seit ihrem Beginn am Freitag von Manipulationsvorwürfen überschattet.

"Ötzi" wurde vor genau 30 Jahren entdeckt

Bozen/Innsbruck - Am Sonntag jährt sich der Fund der Gletschermumie "Ötzi" zum 30. Mal. Am 19. September 1991 "stolperte" das deutsche Ehepaar Erika und Helmut Simon in 3.210 Metern Höhe am Tisenjoch im Südtiroler Teil der Ötztaler Alpen über die 5.300 Jahre alte Leiche aus der Jungsteinzeit bzw. Kupfersteinzeit. Der "Mann aus dem Eis" ist im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen ausgestellt.

Endspurt vor Deutschland-Wahl: Letztes Triell und Parteitage

Berlin - In Deutschland beginnt am Sonntag der Endspurt vor der Bundestagswahl. Eine Woche vor dem Urnengang stellen sich am Abend die drei Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU/CSU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) ihrem letzten Fernseh-Triell. Für Laschet ist es wohl die letzte Chance, den führenden SPD-Kandidaten Scholz doch noch abzufangen. Grüne und FDP wollen zudem mit Parteitagen für die letzte Wahlkampfwoche mobilisieren.

Kurz fordert Fairness für Polen und Ungarn

Berlin - In der Debatte um Rechtsstaatlichkeit in Europa hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mehr Fairness gegenüber Polen und Ungarn gefordert. "Ich glaube, dass es falsch ist, hier immer nur über Polen und Ungarn zu sprechen", sagte er der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung "Ouest-France" laut Vorausbericht. Rechtsstaatlichkeit und Einhaltung europäischer Grundwerte seien ganz entscheidend für den Fortbestand der EU. Doch dies müsse für alle Staaten gelten.

Motorradfahrer prallte in der Oststeiermark gegen Baum: Tot

Loipersdorf - Ein burgenländischer Motorradfahrer ist am späten Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Bad Loipersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mitteilte, kam der 58-Jährige gegen 17.45 Uhr in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen etwa 50 cm dicken Buchenstamm. Die sofort alarmierten Rettungskräfte kämpften eineinhalb Stunden erfolglos um das Leben des Mannes.

