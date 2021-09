Laien-Astronauten sicher zur Erde zurückgekehrt

Cape Canaveral - Vier Menschen haben mehrere Tage im All verbracht, etliche Male die Erde umkreist, und doch war kein ausgebildeter Astronaut an Bord. Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ist eine nur aus Laien bestehende Crew in den Weltraum geflogen - und auch wieder sicher gelandet. In der Nacht auf Sonntag setzte die Kapsel mit den vier Weltraum-Touristen vor der Küste Floridas im Atlantik auf, wie die "Inspiration4" genannte Mission mitteilte.

1.678 neue Corona-Infektionen in Österreich gemeldet

Wien - 1.678 Corona-Infektionen sind in Österreich seit gestern registriert worden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr). Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2001), allerdings werden am Wochenende stets weniger Tests gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 156,8 Fälle auf 100.000 Einwohner. Sechs Personen sind mit oder an Corona in den vergangenen 24 Stunden gestorben.

Mehr Corona-Impfungen in Italien nach neuen Vorschriften

Rom - Nachdem Italien als erstes Land in Europa beschloss, allen Beschäftigten im privaten und öffentlichen Bereich Impfung, Negativtest oder Genesenen-Nachweis vorzuschreiben, wächst die Zahl der Immunisierungen. Laut dem für die Impfkampagne zuständigen Regierungskommissar Francesco Paolo Figliuolo wurde am Samstag ein Plus von 35 Prozent bei den Stichen gegenüber der Vorwoche gemeldet. 40,8 Millionen - das entspricht 75,64 Prozent der Italiener über 12 Jahre - sind durchgeimpft.

Russland wählt neues Parlament - Beschwerden über Verstöße

Moskau - Begleitet von Beschwerden über massenhafte Verstöße läuft in Russland am Sonntag der dritte und letzte Tag der Parlamentswahl. Insgesamt waren 110 Millionen Menschen aufgerufen, im flächenmäßig größten Land der Erde die 450 Abgeordneten der neuen Staatsduma zu bestimmen. Die Wahl ist ein wichtiger Stimmungstest für Präsident Wladimir Putin - die Kreml-Partei Geeintes Russland ist seine Machtbasis. Sie will ihre absolute Mehrheit verteidigen.

"Ötzi" wurde vor genau 30 Jahren entdeckt

Bozen/Innsbruck - Am Sonntag jährt sich der Fund der Gletschermumie "Ötzi" zum 30. Mal. Am 19. September 1991 "stolperte" das deutsche Ehepaar Erika und Helmut Simon in 3.210 Metern Höhe am Tisenjoch im Südtiroler Teil der Ötztaler Alpen über die 5.300 Jahre alte Leiche aus der Jungsteinzeit bzw. Kupfersteinzeit. Der "Mann aus dem Eis" ist im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen ausgestellt.

Australien weist Vorwurf der Lüge im Streit mit Paris zurück

Sydney - Australien hat im Streit um den geplatzten U-Boot-Deal mit Frankreich den Vorwurf der Lüge zurückgewiesen. Die australische Regierung habe ihre Zweifel am geplanten Kauf gegenüber Paris "offen und ehrlich" geäußert, sagte Verteidigungsminister Peter Dutton dem Sender Sky News Australia am Sonntag. Frankreich hätte sich dieser "tiefgreifenden und ernsthaften Bedenken" daher bewusst sein müssen, sagte Premierminister Scott Morrison.

Tote bei Anschlag auf Soldaten und Gefecht in Myanmar

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Bei einem Bombenanschlag auf einen Militärkonvoi in Myanmar und einem anschließenden Feuergefecht sind mehrere Menschen getötet worden. Gegner der Militärjunta hätten die Sicherheitskräfte am Freitag mit einer selbst gebauten Bombe in einem Vorort von Yangon angegriffen, erklärte die Militärregierung am Samstag. Bei einem anschließenden Schusswechsel seien ein Soldat und ein Angreifer verletzt und weitere der "Terroristen" getötet worden.

Auto von Zug zerfetzt: Insassen konnten sich knapp retten

St. Veit an der Glan - Praktisch in letzter Sekunde haben sich in der Nacht auf Sonntag zwei Autoinsassen in St. Veit an der Glan vor einem herannahenden Personenzug retten können, der danach das Fahrzeug regelrecht zerfetzte. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte, raste der Personenzug mit rund 100 Stundenkilometern ins Auto und zerriss dieses in zwei Teile. Der betrunkene Lenker und sein Beifahrer wurden wenig später von der Polizei aufgegriffen.

