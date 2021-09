Laien-Astronauten sicher zur Erde zurückgekehrt

Cape Canaveral - Vier Menschen haben mehrere Tage im All verbracht, etliche Male die Erde umkreist, und doch war kein ausgebildeter Astronaut an Bord. Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ist eine nur aus Laien bestehende Crew in den Weltraum geflogen - und auch wieder sicher gelandet. In der Nacht auf Sonntag setzte die Kapsel mit den vier Weltraum-Touristen vor der Küste Floridas im Atlantik auf, wie die "Inspiration4" genannte Mission mitteilte.

Schallenberg: Noch Dutzende Österreicher in Afghanistan

Wien/Kabul/EU-weit - Laut Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) befinden sich noch "einige Dutzend" Österreicher in Afghanistan. Diese versuche man, nachdem die Evakuierungsflüge eingestellt sind, nun auf dem Landweg aus dem Land zu bringen, sagte Schallenberg am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Dazu habe das Außenministerium Krisenteams, die durch das Verteidigungs- und das Innenministerium verstärkt seien, in Pakistans Hauptstadt Islamabad und der iranischen Hauptstadt Teheran.

Frauen demonstrierten in Kabul für ihre Rechte

Kabul - Eine Gruppe Frauen hat auf den Straßen von Kabul ein Recht auf Arbeit, Bildung und Freiheit gefordert. "Frauenrechte und Menschenrechte", riefen die Frauen mitten in der afghanischen Hauptstadt laut Aufnahmen lokaler Medien am Sonntag. Rund zwei Dutzend Frauen hatten sich demnach vor dem früheren afghanischen Frauenministerium versammelt, das die militant-islamistischen Taliban nach ihrer Machtübernahme abgeschafft hatten. Das Gebäude wird nun als "Tugendministerium" genutzt.

Opposition kritisiert die geplante Pensionserhöhung

Wien/Linz - Die Opposition ist mit der geplanten Pensionsanpassung für das kommende Jahr unzufrieden. Für SPÖ und FPÖ ist die vereinbarte Erhöhung für Bruttopensionen bis 1.000 Euro um drei Prozent und für alle Pensionen ab 1.300 Euro um 1,8 Prozent inklusive einer Einschleifregelung dazwischen zu gering.

Russland wählt neues Parlament - Beschwerden über Verstöße

Moskau - Begleitet von Beschwerden über massenhafte Verstöße ist in Russland am Sonntag der dritte und letzte Tag der Parlamentswahl abgelaufen. Insgesamt waren 110 Millionen Menschen aufgerufen, im flächenmäßig größten Land der Erde die 450 Abgeordneten der neuen Staatsduma zu bestimmen. Die Wahl ist ein wichtiger Stimmungstest für Präsident Wladimir Putin - die Kreml-Partei Geeintes Russland ist seine Machtbasis. Sie will ihre absolute Mehrheit verteidigen.

1.678 neue Corona-Infektionen in Österreich gemeldet

Wien - 1.678 Corona-Infektionen sind in Österreich seit gestern registriert worden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr). Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2001), allerdings werden am Wochenende stets weniger Tests gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 156,8 Fälle auf 100.000 Einwohner. Sechs Personen sind mit oder an Corona in den vergangenen 24 Stunden gestorben.

Biden und Macron wollen im U-Boot-Streit miteinander reden

Paris/Washington/Canberra - Im Streit um einen geplatzten U-Boot-Verkauf an Australien will US-Präsident Joe Biden mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron reden. In den kommenden Tagen sei ein Telefongespräch geplant, Biden habe um den Austausch gebeten, hieß es aus dem �lys�epalast in Paris am Sonntag. Das Datum und die Uhrzeit stünden noch nicht fest. Nach tagelangen schweren Vorwürfen von französischer Seite geht es möglicherweise um ein Entschärfen des Konflikts.

Landau ruft zum Überdenken des Konsumverhaltens auf

Wien - Jede und jeder ist gefordert, damit der Klimawandel noch eingebremst werden kann. Das hat Caritas-Präsident Michael Landau in seiner Predigt beim Sonntagsgottesdienst im Wiener Stephansdom betont. Er erinnerte an die jüngsten mahnenden Worte von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, wonach die Weltgemeinschaft die selbst gesteckten Klimaziele zu verfehlen drohe. Zudem brachte er ein Verbot von Flügen innerhalb Österreichs in Spiel.

