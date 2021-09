Russland wählt neues Parlament - Beschwerden über Verstöße

Moskau - Begleitet von Beschwerden über massenhafte Verstöße ist in Russland am Sonntag der dritte und letzte Tag der Parlamentswahl abgelaufen. Insgesamt waren 110 Millionen Menschen aufgerufen, im flächenmäßig größten Land der Erde die 450 Abgeordneten der neuen Staatsduma zu bestimmen. Die Wahl ist ein wichtiger Stimmungstest für Präsident Wladimir Putin - die Kreml-Partei Geeintes Russland ist seine Machtbasis. Sie will ihre absolute Mehrheit verteidigen.

Opposition kritisiert die geplante Pensionserhöhung

Wien/Linz - Die Opposition ist mit der geplanten Pensionsanpassung für das kommende Jahr unzufrieden. Für SPÖ und FPÖ ist die vereinbarte Erhöhung für Bruttopensionen bis 1.000 Euro um drei Prozent und für alle Pensionen ab 1.300 Euro um 1,8 Prozent inklusive einer Einschleifregelung dazwischen zu gering.

Hunderte Anzeigen bei inoffiziellen GTI-Treffen in Kärnten

Villach - Bei den inoffiziellen GTI-Treffen in Kärnten sind am Wochenende Hunderte Anzeigen durch die Polizei gegen Teilnehmer erfolgt. Bis Samstagabend wurden 25 Führerscheine und 54 Kennzeichentafeln abgenommen, sagte eine Polizistin zur APA. Dazu kamen rund 350 verkehrsrechtliche Anzeigen und über 40 wegen Tempobolzen. Am Sonntag dürfte noch einiges dazugekommen sein, bilanziert werde aber erst in den Abendstunden. Am Nachmittag machten sich viele der Autofahrer auf den Heimweg.

Evergrande will Investoren mit Immobilien auszahlen

Peking - Der angeschlagene chinesische Immobilienriese Evergrande will Investoren in seine Vermögensverwaltungsprodukte mit Immobilien auszahlen. Man habe mit diesem Vorgehen bereits begonnen, teilte eine Unternehmenssparte mit. Über den Messengerdienst WeChat erklärte der Konzern am Samstag, dass Anleger, die an der Rückgabe von Vermögensverwaltungsprodukten gegen Sachwerte interessiert sind, sich an ihre Anlageberater wenden oder eine lokale Niederlassung aufsuchen sollten.

Biden und Macron wollen im U-Boot-Streit miteinander reden

Paris/Washington/Canberra - Im Streit um einen geplatzten U-Boot-Verkauf an Australien will US-Präsident Joe Biden mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron reden. In den kommenden Tagen sei ein Telefongespräch geplant, Biden habe um den Austausch gebeten, hieß es aus dem �lys�epalast in Paris am Sonntag. Das Datum und die Uhrzeit stünden noch nicht fest. Nach tagelangen schweren Vorwürfen von französischer Seite geht es möglicherweise um ein Entschärfen des Konflikts.

Schallenberg: Noch Dutzende Österreicher in Afghanistan

Wien/Kabul/EU-weit - Laut Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) befinden sich noch "einige Dutzend" Österreicher in Afghanistan. Diese versuche man, nachdem die Evakuierungsflüge eingestellt sind, nun auf dem Landweg aus dem Land zu bringen, sagte Schallenberg am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Dazu habe das Außenministerium Krisenteams, die durch das Verteidigungs- und das Innenministerium verstärkt seien, in Pakistans Hauptstadt Islamabad und der iranischen Hauptstadt Teheran.

Holocaust-Monument in den Niederlanden eingeweiht

Amsterdam - Mehr als 76 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und nach jahrelangem Rechtsstreit ist in Amsterdam das Nationale Holocaust Denkmal eingeweiht worden. König Willem-Alexander enthüllte am Sonntag das "Namenmonument", das auf Initiative des niederländischen Auschwitz Komitees errichtet wurde. Es ist das erste Denkmal des Landes, das namentlich an alle 102.000 niederländische Juden sowie Sinti und Roma erinnert, die von den deutschen Nationalsozialisten ermordet wurden.

Vulkanausbruch auf Kanareninsel La Palma

Madrid - Auf der spanischen Kanareninsel La Palma ist am Sonntag im Bereich der Cumbre Vieja ein Vulkan ausgebrochen. Um 15.12 Uhr Ortszeit (16.12 Uhr MESZ) habe es mehrere heftige Explosionen in der Gemeinde El Paso im Süden der Insel gegeben, berichtete die Zeitung "El Pa�s". Anschließend begann der Vulkan große Mengen braunen und weißen Rauchs sowie Gesteinsbrocken und rotglühende Lava in die Luft zu schleudern.

