Dumawahl in Russland - Kremlpartei feiert Sieg

Moskau - Bei der Wahl einer neuen Staatsduma hat die Kremlpartei Geeintes Russland schon nach Auszählung der ersten Stimmen ihren Sieg in Moskau gefeiert. "Rossija, Rossija!", riefen Menschen trotz Regens auf der Straße in der russischen Hauptstadt mit Fahnen der Kremlpartei am Sonntagabend. "Wir sind die Mannschaft Putins", riefen kremltreue Aktivisten. Parteifunktionäre sagten bei einem Auftritt, dass der Kurs Putins fortgesetzt werde.

Staats- und Regierungschefs beraten über Klimakrise

New York - Sechs Wochen vor der UN-Klimakonferenz in Glasgow und direkt vor der UN-Generaldebatte in New York findet am Montag ein Treffen von Staats- und Regierungschefs zur Klimakrise statt. Geleitet werden die Gespräche von UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres und dem britischen Premierminister Boris Johnson, dessen Land die Weltklimakonferenz ab dem 31. Oktober ausrichtet.

Flughafen Innsbruck bis 18. Oktober zu

Innsbruck - Der Innsbrucker Flughafen bleibt ab heute, Montag, für vier Wochen bis zum 18. Oktober aufgrund der Generalsanierung der Piste geschlossen. In dieser Zeit soll laut den Verantwortlichen täglich von Montag bis Sonntag von 6.00 bis 22.00 Uhr gearbeitet werden. Der Flugbetrieb soll dann am 19. Oktober wieder aufgenommen werden.

Kanadier wählen neues Parlament: Enges Rennen für Trudeau

Ottawa - Kanada wählt am Montag ein neues Parlament. Bei der vorgezogenen Abstimmung zeichnet sich ein enges Rennen zwischen dem liberalen Amtsinhaber Justin Trudeau und seinem konservativen Herausforderer Erin O'Toole ab. Mehr als 25 Millionen Kanadier sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht zu Dienstag gerechnet. Da es mehr Briefwähler als normalerweise gibt, könnte sich die der Zeitpunkt für aussagekräftige Resultate nach hinten verschieben.

Hunderte Anzeigen bei inoffiziellen GTI-Treffen in Kärnten

Villach - Bei den inoffiziellen GTI-Treffen in Kärnten sind am Wochenende Hunderte Anzeigen durch die Polizei gegen Teilnehmer erfolgt. Bis Samstagabend wurden 25 Führerscheine und 54 Kennzeichentafeln abgenommen, sagte eine Polizistin zur APA. Dazu kamen rund 350 verkehrsrechtliche Anzeigen und über 40 wegen Tempobolzen. Am Sonntag dürfte noch einiges dazugekommen sein, bilanziert werde aber erst in den Abendstunden. Am Nachmittag machten sich viele der Autofahrer auf den Heimweg.

Blitzumfrage - Scholz gewinnt auch drittes TV-Triell

Berlin - SPD-Kandidat Olaf Scholz hat nach einer Forsa-Blitzumfrage für ProSieben/Sat1 auch das dritte Triell am Sonntag im Vorfeld der Wahl zum Deutschen Bundestag gewonnen. 42 Prozent der Befragten sagten demnach, Scholz sei am überzeugendsten gewesen. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet nannten 27 Prozent als Sieger und Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock 25 Prozent.

Lufthansa beschließt milliardenschwere Kapitalerhöhung

Berlin/Frankfurt - Der AUA-Mutterkonzern Lufthansa hat eine milliardenschwere Kapitalerhöhung beschlossen. Dabei peilt die Fluggesellschaft nach eigenen Angaben vom Sonntag einen Bruttoemissionserlös von rund 2,1 Milliarden Euro an. Die Kapitalerhöhung werde von einem Konsortium aus 14 Banken vollständig garantiert. Die Maßnahme solle der Stärkung der Eigenkapitalbasis des Konzerns dienen.

Vulkanausbruch auf Kanareninsel La Palma

Madrid - Auf der spanischen Kanareninsel La Palma ist am Sonntag im Bereich der Cumbre Vieja ein Vulkan ausgebrochen. Um 15.12 Uhr Ortszeit (16.12 Uhr MESZ) habe es mehrere heftige Explosionen in der Gemeinde El Paso im Süden der Insel gegeben, berichtete die Zeitung "El Pa�s". Anschließend begann der Vulkan große Mengen braunen und weißen Rauchs sowie Gesteinsbrocken und rotglühende Lava in die Luft zu schleudern.

