Kremlpartei nach russischer Parlamentswahl deutlich vorne

Moskau - Bei der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Wahl der neuen Staatsduma steuert die Kremlpartei Geeintes Russland auf einen Sieg zu. Nach Auszählung von fast 50 Prozent der Stimmzettel kam die Machtbasis von Präsident Wladimir Putin auf 45,9 Prozent, wie die Wahlkommission in der Nacht auf Montag mitteilte. Bisher hatte sie eine absolute Mehrheit. Das Lager des inhaftierten Regierungskritikers Alexej Nawalny sprach von massivem Wahlbetrug.

Rechnungshof kritisiert Corona-Politik von Bund und Ländern

Wien - Der Rechnungshof kritisiert die Corona-Politik von Bund und Ländern als chaotisch und unübersichtlich. Wie aus einem der APA vorliegenden Rohbericht hervorgeht, hat vor allem in der Anfangszeit der Pandemie wenig Koordination zwischen den Körperschaften stattgefunden. So sei es für den Bund nicht ersichtlich gewesen, aus welchen Quellen die Länder ihre Daten erhoben haben. Es habe ein Überblick über die vorhandene Schutzausrüstung gefehlt.

"Ted Lasso" und "The Crown" gewinnen Emmys

Los Angeles - Die Komödie "Ted Lasso" und das Drama "The Crown" sind bei der Emmy-Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles als beste Fernsehserien des Jahres ausgezeichnet worden. Damit setzt sich der Siegeszug der Streamingplattformen im Fernsehbereich fort. "Ted Lasso" läuft auf Apple+, "The Crown" auf Netflix. Ebenfalls von Netflix produziert wurde die beste Miniserie des Jahres, "Damengambit".

Staats- und Regierungschefs beraten über Klimakrise

New York - Sechs Wochen vor der UN-Klimakonferenz in Glasgow und direkt vor der UN-Generaldebatte in New York findet am Montag ein Treffen von Staats- und Regierungschefs zur Klimakrise statt. Geleitet werden die Gespräche von UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres und dem britischen Premierminister Boris Johnson, dessen Land die Weltklimakonferenz ab dem 31. Oktober ausrichtet.

Kanadier wählen neues Parlament: Enges Rennen für Trudeau

Ottawa - Kanada wählt am Montag ein neues Parlament. Bei der vorgezogenen Abstimmung zeichnet sich ein enges Rennen zwischen dem liberalen Amtsinhaber Justin Trudeau und seinem konservativen Herausforderer Erin O'Toole ab. Mehr als 25 Millionen Kanadier sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht zu Dienstag gerechnet. Da es mehr Briefwähler als normalerweise gibt, könnte sich die der Zeitpunkt für aussagekräftige Resultate nach hinten verschieben.

US-Ermittler fanden mutmaßliche Leiche von vermisster Gabby

Cheyenne (Wyoming) - US-Ermittler haben im US-Bundesstaat Wyoming die mutmaßliche Leiche der vermissten Gabby Petito gefunden. Die Identität sei noch nicht zu hundert Prozent bestätigt, sagte Charles Jones vom FBI in Denver am Sonntagnachmittag (Ortszeit). Die Beschreibung von Gabby passe aber zur gefundenen Leiche. Die Todesursache sei unklar, sagte Jones. Die Leiche sei im Bereich des Spring Creek Campingplatzes gefunden worden.

Deutsche halten Rennen ums Kanzleramt noch für offen

Berlin - Eine Woche vor der Bundestagswahl glaubt eine absolute Mehrheit der Deutschen, dass das Rennen um das Kanzleramt noch nicht gelaufen ist. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag von "Bild" (Montagausgabe) hervor. Bei der Befragung von 1000 Bürgern am vergangenen Freitag hatten 55 Prozent der Befragten angeben, dass sie die Wahl für noch nicht entschieden halten.

Impfen: NEOS fordern Sofortmaßnahmen statt Strafen

Wien - Die NESO verlangen von der Regierung wirkungsvolle Sofortmaßnahmen statt Strafen zur Erhöhung der Impfrate. "Die Bundesregierung muss dringend mit dem wirkungslosen Herumdoktern aufhören", sagte Gesundheitssprecher Gerald Loacker gegenüber der APA. Er fordert neben einer flächendeckenden Antikörperstudie drei Sofortmaßnahmen: einen fixen Impftermin für alle Ungeimpften, von dem man sich aktiv abmelden muss, eine Ende der Gratistests und Impfen in der Apotheke.

