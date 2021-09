Wintertourismus nur mit FFP2-Maske und 3G-Nachweis

Wien - Auch im kommenden Coronawinter sollen Skifahren, Winterurlaub und Apr�s-Ski möglich sein, allerdings unter strengeren Auflagen als im vergangenen Jahr. In Seilbahnen soll die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) sowie eine FFP2-Maskenpflicht für alle in allen Stufen gelten. Für Gastronomie und Hotellerie wird ebenfalls ein 3G-Nachweis erforderlich sein, ab Stufe 3 zählt beim Testen nur noch ein PCR-Test, gab Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Montag bekannt.

1.399 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Seit Sonntag sind in Österreich 1.399 Corona-Neunfektionen nachgewiesen worden. Die wie immer zu Wochenbeginn niedrigere Zahl liegt deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 1.980 und auch unter jener vom Montag der Vorwoche: Damals, eine Woche nach Schulbeginn im Osten und am ersten Schultag in Westösterreich, waren 1.543 neue Fälle gezählt worden. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt nunmehr 155,2 Fälle auf 100.000 Einwohner, nach 157,4 vor einer Woche.

NEOS wollen U-Ausschuss zu Einfluss auf Ermittlungen

Wien - Die NEOS haben am Montag ihren Abschlussbericht zum Ibiza-Untersuchungsausschuss präsentiert und gleichzeitig Präferenz für das Thema eines neuen U-Ausschusses geäußert. Geht es nach den Pinken, ist die politische Einflussnahme auf Ermittlungen ein möglicher Untersuchungsgegenstand. Zunächst gelte es aber, mit den anderen Parteien in Verhandlungen zu treten, so NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper.

BioNTech/Pfizer-Impfstoff sicher und wirksam bei Kindern

Mainz/New York - BioNTech und Pfizer wollen nach positiven Studienergebnissen schnellstmöglich die Zulassung ihres Covid-19-Impfstoffs zum Einsatz bei Kindern beantragen. In der entscheidenden Studie mit Fünf- bis Elfjährigen sei der Impfstoff gut vertragen worden und habe eine starke Immunantwort erzeugt, teilten beide Unternehmen am Montag mit. Die Daten sollen nun bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, der US-Behörde FDA sowie weiteren Zulassungsbehörden weltweit eingereicht werden.

Acht Menschen sterben bei Amoklauf an russischer Universität

Moskau/Perm - Ein Mann hat in der russischen Stadt Perm am Ural in einer Universität um sich geschossen und acht Menschen getötet. Rund 20 Menschen seien verletzt worden, teilten mehrere Behörden am Montag mit. Der Angreifer wurde demnach getötet. Zunächst war von einer Festnahme die Rede gewesen. Medienberichten zufolge handelte es sich bei dem Täter um einen jungen Mann, der seine Tat zuvor in den sozialen Netzwerken angekündigt hatte. Ein klares Motiv nannte er demnach nicht.

Extinction-Rebellion-Aktivisten besetzten SPÖ-Zentrale

Wien - Aktivisten und Aktivistinnen der Klimaprotestbewegung Extinction Rebellion haben am Montag in der Früh die Zentrale der SPÖ in der Wiener Löwelstraße besetzt. Die rund 40 Personen rollten ein Banner aus dem Fenster, klebten sich an den Händen fest und hielten eine Rede zur Straße hinaus. Als Grund für die Aktion nannte die Organisation vor allem den geplanten und "von der SPÖ zu verantwortenden Bau der Stadtautobahn in Hirschstetten".

Walter Pöltner tritt als Chef der Pensionskommission zurück

Wien - Der Vorsitzende der Alterssicherungskommission, Walter Pöltner, tritt zurück. Er treffe diese Entscheidung "aus Frust, weil die Politik die langfristige Sicherung der Pensionen, aber auch der Pflege, nicht ernst genug nimmt", sagte Pöltner im Gespräch mit der APA. Die von der Regierung angekündigte Pensionserhöhung von bis zu drei Prozent für kleine Pensionen sei dafür der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe.

Prozess um Amokdrohung beim Bundeskanzler-Chat

Wien - Weil er im Live-Chat mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit tausenden anderen Usern mit einem Amoklauf am Stephansplatz gedroht hatte, ist am Montag ein Jugendlicher wegen versuchten Landzwangs zu vier Monaten bedingter Haft verurteilt worden. "Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie ich auf sowas Dummes kommen konnte", sagte der mittlerweile 16-Jährige vor Richterin Daniela Zwangsleitner. Die Drohung in die Tat umsetzen, wollte er nicht, versicherte der Bursche.

