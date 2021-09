Wintertourismus nur mit FFP2-Maske und 3G-Nachweis

Wien - Nach dem pandemiebedingten Totalausfall der Wintersaison 2020/21 steht der Tourismus heuer vor einem Winter mit strikten Corona-Auflagen. "Heuer wird es auf jeden Fall Winterurlaub in Österreich geben - es wird sehr strenge Regeln geben", kündigte die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in einer Pressekonferenz an. Die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) gilt für Hotellerie, Gastronomie, Seilbahnbetriebe sowie auch für Weihnachtsmärkte, die heuer stattfinden.

BioNTech/Pfizer-Impfstoff sicher und wirksam bei Kindern

Mainz/New York - BioNTech und Pfizer wollen nach positiven Studienergebnissen schnellstmöglich die Zulassung ihres Covid-19-Impfstoffs zum Einsatz bei Kindern beantragen. In der entscheidenden Studie mit Fünf- bis Elfjährigen sei der Impfstoff gut vertragen worden und habe eine starke Immunantwort erzeugt, teilten beide Unternehmen am Montag mit. Die Daten sollen nun bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, der US-Behörde FDA sowie weiteren Zulassungsbehörden weltweit eingereicht werden.

Supermärkte gegen FFP2-Maskenpflicht für Mitarbeiter

Wien - Der Lebensmittelhandel sieht sich mit einem nie dagewesenen Personalmangel konfrontiert. Derzeit gebe es fast 10.000 unbesetzte Stellen in der Branche. Die großen Handelsfirmen Spar, Rewe, Hofer, Lidl und Unimarkt sowie der Handelsverband appellieren daher in einem gemeinsamen Schreiben an die Bundesregierung für den Entfall der FFP2-Maskenpflicht für Beschäftigte bei Vorlage eines 2G-Nachweises.

Vulkanausbruch auf Kanaren schlägt Tausende in die Flucht

Madrid - Die Lava des Vulkans Cumbre Vieja auf La Palma hat nach Angaben der Regionalregierung viele Häuser auf der spanischen Kanareninsel zerstört. Die Lava habe etliche Wohnhäuser erfasst, sagte eine Sprecherin der Regionalregierung am Montag. Allein im Dorf El Paso wurden nach Angaben des Bürgermeisters mindestens 20 Häuser zerstört. Berichte über vom Vulkanausbruch betroffene Österreicher sind bisher keine beim Außenministerium eingegangen, hieß es auf APA-Anfrage.

Walter Pöltner tritt als Chef der Pensionskommission zurück

Wien - Der Vorsitzende der Alterssicherungskommission, Walter Pöltner, tritt zurück. Er treffe diese Entscheidung "aus Frust, weil die Politik die langfristige Sicherung der Pensionen, aber auch der Pflege, nicht ernst genug nimmt", sagte Pöltner im Gespräch mit der APA. Die von der Regierung angekündigte Pensionserhöhung von bis zu drei Prozent für kleine Pensionen sei dafür der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe.

Novomatic-Hausdurchsuchung war rechtmäßig

Wien/Gumpoldskirchen - Der niederösterreichische Glückspielkonzern Novomatic ist mit seiner Beschwerde gegen eine Hausdurchsuchung im Februar 2021 abgeblitzt. Das Oberlandesgericht (OLG) Wien habe dieser nicht Folge gegeben, teilte das Gericht am Montag mit. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatte am 11. Februar 2021 nicht nur die Wohnung von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) durchsucht, sondern auch den Novomatic-Firmensitz in Gumpoldskirchen.

IAEA: Nordkorea treibt Atomprogramm "mit Vollgas" voran

Wien/New York - Nordkoreas umstrittenes Nuklearprogramm läuft laut internationalen Atomwächtern auf Hochtouren. Dazu gehörten die Anreicherung von Uran und die Gewinnung von Plutonium, sagte der Chef der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA), Rafael Grossi, am Montag in Wien. "In der Demokratischen Volksrepublik Korea fährt das Atomprogramm mit Vollgas voran", sagte Grossi zu Beginn des jährlichen Treffens der IAEA-Mitgliedstaaten. Damit verletze Pjöngjang klar mehrere UNO-Resolutionen.

100 Kilo Sand auf Flughafen in Sardinien sichergestellt

Cagliari (Sardinien) - Insgesamt fast 100 Kilo Sand, Steine und Muscheln, die von den beliebten Stränden im Norden Sardiniens verbotenerweise mitgenommen und in Plastikflaschen versteckt wurden, sind am Wochenende im Gepäck von Touristen auf dem Flughafen von Cagliari entdeckt und sichergestellt worden. Die Touristen müssen Geldstrafen von bis zu 3.000 Euro zahlen, wie ein regionales Gesetz vorsieht, berichteten italienische Medien. Der beschlagnahmte Sand soll der Natur zurückgeführt werden.

