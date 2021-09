Wien berät wieder über Coronamaßnahmen

Wien - In Wien wird am Dienstag über die Coronamaßnahmen für den Herbst entschieden. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) berät sich wieder mit einem Team aus Fachleuten. Dass er anschließend weitere Verschärfungen verkündet, gilt als nicht ausgeschlossen. In Wien sind die Regeln allerdings bereits jetzt strenger.

Wintertourismus nur mit FFP2-Maske und 3G-Nachweis

Wien - Nach dem pandemiebedingten Totalausfall der Wintersaison 2020/21 steht der Tourismus heuer vor einem Winter mit strikten Corona-Auflagen. "Heuer wird es auf jeden Fall Winterurlaub in Österreich geben - es wird sehr strenge Regeln geben", kündigte die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in einer Pressekonferenz an. Die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) gilt für Hotellerie, Gastronomie, Seilbahnbetriebe sowie auch für Weihnachtsmärkte, die heuer stattfinden.

UN-Generaldebatte startet in New York mit Rede Bidens

New York - Mit der ersten Rede von Joe Biden als US-Präsident beginnt am Dienstag (ab 15.00 Uhr MESZ) die jährliche Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Zum Auftakt werden unter anderem auch Ansprachen der Vertreter Brasiliens, des Irans, der Türkei, Frankreichs und der Schweiz erwartet. Bundespräsident Alexander Van der Bellen reiste am Sonntag nach New York. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) flogen am Montag nach.

USA heben Corona-Reisestopp für Geimpfte auf

Washington - Das lange Warten auf Reisen nach Amerika hat ein Ende: Ab November können Ausländer mit einer Corona-Impfung wieder in die Vereinigten Staaten einreisen. Das kündigte der Coronavirus-Koordinator des Weißen Hauses, Jeffrey Zients, am Montag an. Die Lockerungen kommen nach gut eineinhalb Jahren eines weitgehenden Einreisestopps für Menschen aus zahlreichen Ländern, darunter für Einwohner der EU und Briten.

Vulkanausbruch auf Kanaren schlägt Tausende in die Flucht

Madrid - Die Lava des Vulkans Cumbre Vieja auf La Palma hat nach Angaben der Regionalregierung viele Häuser auf der spanischen Kanareninsel zerstört. Die Lava habe etliche Wohnhäuser erfasst, sagte eine Sprecherin der Regionalregierung am Montag. Allein im Dorf El Paso wurden nach Angaben des Bürgermeisters mindestens 20 Häuser zerstört.

Spitzenkandidaten geben bei Neuwahl in Kanada Stimmen ab

Ottawa - Bei der vorgezogenen Neuwahl in Kanada haben die Spitzenkandidaten am Montag ihre Stimmen abgegeben. "Ich habe gerade gewählt - und Sie sollten das auch tun", schrieb der amtierende Premierminister Justin Trudeau auf Twitter und veröffentlichte ein Foto, das ihn mit seinen drei Kindern an der Wahlurne zeigt. Bereits einige Stunden zuvor hatte der konservative Herausforderer Erin O'Toole ein Foto auf Twitter veröffentlicht, das ihn mit seiner Ehefrau beim Wählen zeigt.

USA wollen tausende Migranten rasch abschieben

Washington - US-Behörden wollen tausende Migranten, die sich binnen weniger Tage in der Grenzstadt Del Rio versammelt haben, schnell wieder außer Landes bringen. Zuletzt seien an einem Tag rund 3.000 Menschen verlegt worden, sagte Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas am Montag bei einem Besuch in Del Rio. Er betonte, dass alle in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden sollen. Die Mehrheit der Migranten stammt aus dem bitterarmen Karibikstaat Haiti.

Van der Bellen, Kurz, Schallenberg bei UNO-Generaldebatte

New York - Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) nehmen am Dienstag Vormittag (Ortszeit) an der Eröffnung der Generaldebatte im Rahmen der 76. UNO-Vollversammlung teil. Traditionell werden das Staatsoberhaupt von Brasilien, Jair Bolsonaro, UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres und US-Präsident Joe Biden Reden halten. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs sind wegen Corona erneut nur online dabei.

