Nachtgastro und Großevents künftig mit "2G-Regel" in Wien

Wien - In Wien muss künftig beim Besuch in Lokalen der Nachtgastronomie sowie von Veranstaltungen mit mehr als 500 Menschen ein 2G-Nachweis erbracht werden. Das bedeutet, dass nur geimpfte oder genesene Personen Zutritt haben. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag verkündet. Zudem müssen Kunden künftig im gesamten Handel wieder eine FFP2-Maske tragen.

Biden vor UNO: USA wollen keinen Kalten Krieg mit China

New York - US-Präsident Joe Biden hat vor den Vereinten Nationen beteuert, dass die USA keinen Konflikt mit China beabsichtigen. "Wir streben keinen neuen Kalten Krieg an", sagte er am Dienstag bei seiner ersten Rede vor der UNO-Vollversammlung als US-Präsident. Die Vereinigten Staaten wollten keine Spaltung der Welt in starre Blöcke. Seine umstrittene Entscheidung zum Abzug aus Afghanistan stellte Biden als Start einer neuen Ära der Diplomatie statt militärischer Interventionen dar.

22 Corona-Tote innerhalb eines Tages

Wien - Das Coronavirus bleibt gefährlich: 22 Todesfälle an oder mit Covid-19 innerhalb eines Tages haben Gesundheits- und Innenministerium am Dienstag vermeldet. Diese Zahl ist auch mehr als doppelt so hoch wie der Schnitt der vergangenen sieben Tage mit, statistisch gesehen, 9,9 Toten pro Tag. In den vergangenen 24 Stunden (Stand Dienstag, 9.30 Uhr) kamen 1.240 Neuinfektionen hinzu, die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag damit bei 150,1.

AUA fliegt wieder EU-Passagiere in die USA

Wien/Schwechat - Die US-Behörden haben den seit 14. März 2020 geltenden Einreisestopp für europäische Flugpassagiere wieder aufgehoben, ab 1. November können vollständig geimpfte Reisende aus der EU wieder in die USA fliegen. Auch die Austrian Airlines (AUA) bieten dann mit zwei Flughäfen in New York sowie Washington und Chicago 16 wöchentliche Verbindungen von Wien aus in die USA an.

Oö. CO2-Budget in nächster Legislaturperiode verbraucht

Linz - Die oberösterreichische Umweltanwaltschaft hat am Dienstag einen Warnruf in Sachen CO2-Emissionen abgesetzt: Werde der Ausstoß an Treibhausgas nicht sofort und umfassend reduziert, werde man in der kommenden, bis 2027 dauernden Landtagsperiode das für das Bundesland bis 2040 zur Verfügung stehende Emissions-Budget aufgebraucht haben. Umweltanwalt Martin Donat präsentierte in einer Pressekonferenz wenige Tage vor der Landtagswahl einige anschauliche Rechenbeispiele.

Brand in Gewerbebetrieb in Traiskirchen

Traiskirchen - Ein Brand in einem Gewerbebetrieb in Traiskirchen (Bezirk Baden) hat am Dienstag mehr als 100 Feuerwehrleute gefordert. Es sei die höchste Alarmstufe 4 ausgerufen worden, teilte das Bezirkskommando Baden mit. Das Dach sei eingestürzt. Die Löschtrupps waren gegen 15.00 Uhr in den Gewerbepark, das ehemalige Semperit-Gelände, im Ortsteil Wienersdorf alarmiert worden. Die Feuerwehr vermutet einen Dachbrand. In dem Betrieb seien Kunststoffpflanzen und Dekorteile gelagert gewesen.

Die Wiener Börse schließt mit Kursgewinnen

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am Dienstag um 0,43 Prozent und schloss bei 3.560,89 Punkten. Auch das europäische Umfeld zeigte sich einheitlich im grünen Bereich. Marktbeobachter sprachen von einer Erholung nach den deutlichen Kurseinbußen zu Wochenbeginn. Allerdings sind die Sorgen um den chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande, die den Kursrutsch zu Wochenbeginn verursachten, noch nicht ausgeräumt, hieß es von einem Marktbeobachter.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red