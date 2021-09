Abschluss für U-Ausschuss im Nationalrat

Wien - Der Ibiza-Untersuchungsausschuss wird am Mittwoch mit der Debatte des Abschlussberichts im Nationalrat ad acta gelegt. Wichtigster Beschluss der Sitzung ist das Comeback der Sonderbetreuungszeit, die rückwirkend mit Anfang September Eltern bis Jahresende drei Wochen bezahlte Betreuungszeit für von Corona und -quarantäne betroffene Kinder ermöglicht. Dazu kommt eine "Dringliche Anfrage" der NEOS an den Gesundheitsminister zum vermeintlichen Regierungsversagen u.a. beim Impfen.

Biden bekennt sich vor UNO zu Diplomatie und Kooperation

New York - US-Präsident Joe Biden hat sich in seiner ersten Rede vor den Vereinten Nationen zu Diplomatie und internationaler Zusammenarbeit bekannt. "Wir streben keinen neuen Kalten Krieg an", sagte er am Dienstag bei der UNO-Generaldebatte mit Blick auf die Konfrontation mit China. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hatte zuvor in Sachen Klima "Alarm geschlagen". Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) begrüßten die Reden.

AUA fliegt wieder EU-Passagiere in die USA

Wien/Schwechat - Die US-Behörden haben den seit 14. März 2020 geltenden Einreisestopp für europäische Flugpassagiere wieder aufgehoben, ab 1. November können vollständig geimpfte Reisende aus der EU wieder in die USA fliegen. Auch die Austrian Airlines (AUA) bieten dann mit zwei Flughäfen in New York sowie Washington und Chicago 16 wöchentliche Verbindungen von Wien aus in die USA an.

Erster großer Prozess nach Polizeiaktion Operation Achilles

Wien - Am Wiener Straflandesgericht findet am Mittwoch der erste große Prozess in der Causa "Operation Achilles" statt. Bei der Polizeiaktionen gegen das Organisierte Verbrechen wurden weltweit mehr als 800 Verdächtige in 16 Ländern festgenommen, in Österreich gab es mehr als 80 Festnahmen. Nun steht in Wien ein 39-jähriger Serbe vor Gericht, der in der österreichischen Bundeshauptstadt kiloweise reines Kokain, aber auch Heroin und Marihuana übernommen und weitergegeben haben soll.

OECD erwartet 2021 mehr Wirtschaftswachstum in der Eurozone

Paris - Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat eine uneinheitliche Erholung der Weltwirtschaft beklagt und dafür auch die unterschiedlich hohen Impfquoten in den einzelnen Ländern verantwortlich gemacht. Im Gesamtjahr 2021 dürfte die globale Konjunktur um 5,7 Prozent anziehen und die Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr um 4,5 Prozent wachsen. Für die Eurozone hob die Organisation ihren Ausblick jedoch deutlich an.

Festnahme nach mutmaßlicher Geiselnahme in Bus in Bayern

Nürnberg - Nach einer mutmaßlichen Geiselnahme in einem Reisebus hat die Polizei am Dienstagabend auf der Autobahn 9 zwischen Hilpoltstein und Greding in Bayern einen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen 21.30 Uhr habe es einen Zugriff der Polizei gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Ob Menschen verletzt wurden, konnte er zunächst nicht sagen. Die Polizei hatte die Autobahn zwischen Berlin und München zuvor in beiden Fahrtrichtungen komplett abgeriegelt.

Van der Bellen, Kurz, Schallenberg bei UNO-Chef Guterres

New York - Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) kommen Mittwoch Mittag (Ortszeit) im Rahmen der 76. UNO-Vollversammlung mit Generalsekretär Ant�nio Guterres zusammen. Bei dem Treffen im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York sollen "aktuelle Fragen" erörtert werden. Schwerpunkte des multilateralen Treffens sind generell Themen wie die Coronakrise, die Klimakrise und Afghanistan.

Brand in Gewerbebetrieb in Traiskirchen

Traiskirchen - Ein Brand in einem Gewerbebetrieb in Traiskirchen (Bezirk Baden) hat am Dienstag mehr als 100 Feuerwehrleute gefordert. Es sei die höchste Alarmstufe 4 ausgerufen worden, teilte das Bezirkskommando Baden mit. Das Dach sei eingestürzt. Die Löschtrupps waren gegen 15.00 Uhr in den Gewerbepark, das ehemalige Semperit-Gelände, im Ortsteil Wienersdorf alarmiert worden. Die Feuerwehr vermutet einen Dachbrand. In dem Betrieb seien Kunststoffpflanzen und Dekorteile gelagert gewesen.

