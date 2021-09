Abschluss für U-Ausschuss im Nationalrat

Wien - Der Ibiza-Untersuchungsausschuss wird am Mittwoch mit der Debatte des Abschlussberichts im Nationalrat ad acta gelegt. Wichtigster Beschluss der Sitzung ist das Comeback der Sonderbetreuungszeit, die rückwirkend mit Anfang September Eltern bis Jahresende drei Wochen bezahlte Betreuungszeit für von Corona und -quarantäne betroffene Kinder ermöglicht. Dazu kommt eine "Dringliche Anfrage" der NEOS an den Gesundheitsminister zum vermeintlichen Regierungsversagen u.a. beim Impfen.

Zweiter Tag der UNO-Generaldebatte - Online-Gipfel zu Corona

New York - Mit Reden unter anderem von Vertretern der Ukraine und Jordanien geht die jährliche Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York am Mittwoch in ihren zweiten Tag. Zudem sind zahlreiche Nebenveranstaltungen geplant, unter anderem ein hochrangig besetzter Online-Gipfel zur gerechteren internationalen Verteilung von Impfstoffen, organisiert von US-Präsident Joe Biden. Ziel sei es, sich auf eine "gemeinsame Vision zur Bekämpfung" von Corona zu einigen, hieß es.

Van der Bellen, Kurz, Schallenberg bei UNO-Chef Guterres

New York - Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) kommen Mittwoch Mittag (Ortszeit) im Rahmen der 76. UNO-Vollversammlung mit Generalsekretär Ant�nio Guterres zusammen. Bei dem Treffen im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York sollen "aktuelle Fragen" erörtert werden. Schwerpunkte des multilateralen Treffens sind generell Themen wie die Coronakrise, die Klimakrise und Afghanistan.

Erster großer Prozess nach Polizeiaktion Operation Achilles

Wien - Am Wiener Straflandesgericht findet am Mittwoch der erste große Prozess in der Causa "Operation Achilles" statt. Bei der Polizeiaktionen gegen das Organisierte Verbrechen wurden weltweit mehr als 800 Verdächtige in 16 Ländern festgenommen, in Österreich gab es mehr als 80 Festnahmen. Nun steht in Wien ein 39-jähriger Serbe vor Gericht, der in der österreichischen Bundeshauptstadt kiloweise reines Kokain, aber auch Heroin und Marihuana übernommen und weitergegeben haben soll.

Südosten Australiens von Erdbeben erschüttert

Melbourne - Der Bundesstaat Victoria an Australiens Ostküste ist von einem Erdbeben erschüttert worden. Das Beben der Stärke 6,0 habe sich Mittwochfrüh (Ortszeit) in Mansfield etwa 200 Kilometer nordöstlich der Millionenstadt Melbourne ereignet, teilte der Notdienst der Region mit. Die Erdstöße waren auch in der Hauptstadt Canberra und in Sydney im angrenzenden Bundesstaat New South Wales zu spüren. Eine Tsunami-Warnung gab das nationale Meteorologieamt nicht aus.

Festnahme nach mutmaßlicher Geiselnahme in Bus in Bayern

Nürnberg - Nach einer mutmaßlichen Geiselnahme in einem Reisebus hat die Polizei am Dienstagabend auf der Autobahn 9 zwischen Hilpoltstein und Greding in Bayern einen Mann festgenommen. Der 30-Jährige soll Morddrohungen ausgestoßen haben. Er war längere Zeit mit drei Busfahren allein im Fahrzeug. Gegen 21.30 Uhr habe es einen Zugriff der Exekutive gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

