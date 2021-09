Vier-Parteien-Aufruf zur Corona-Impfung

Wien - Vier der fünf Parlamentsparteien haben am Mittwoch einen gemeinsamen Aufruf zur Corona-Impfung getätigt. Am Rande der Plenarsitzung des Nationalrats warben die Klubobleute von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS eindringlich, die Möglichkeit einer Immunisierung wahrzunehmen. Argumentiert wurde mit gesundheitlichem wie wirtschaftlichem Nutzen.

Auch Köstinger und Maurer plädieren für "3G" in der Arbeit

Wien - Nach dem Gesundheitsministerium haben sich am Mittwoch auch Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer für eine Einführung einer 3G-Regel am Arbeitsplatz ausgesprochen. "Grundsätzlich ist alles zu begrüßen, was das infektionsgeschehen im Griff hält", sagte Köstinger nach der Ministerratssitzung am Mittwoch. Wie auch Maurer verwies sie auf die laufenden Gespräche zwischen den Sozialpartnern.

USA spenden ärmeren Ländern weitere 500 Millionen Impfdosen

New York - Die USA wollen im Kampf gegen Corona weitere 500 Millionen Impfdosen an ärmere Länder spenden. Das werde US-Präsident Joe Biden bei einem virtuellen Corona-Gipfel an diesem Mittwoch (17.00 MESZ) ankündigen, sagte eine hohe Regierungsbeamtin vor dem virtuellen Treffen. Die Dosen von Pfizer/Biontech sollten in den USA produziert werden und an ärmere Länder gehen. Diese Spende sei an keine Bedingungen geknüpft.

Asylstreit zum Auftakt des Parlamentsjahrs

Wien - Neues Parlamentsjahr, altes Thema: Auf Antrag der Freiheitlichen wurde die "Aktuelle Stunde" des Nationalrats am Mittwoch der Situation im Asylwesen gewidmet. Dominiert wurde die Debatte, die auch einige Corona-Einsprengsel hatte, wenige Tage vor der Oberösterreich-Wahl vom Streit der ehemaligen Koalitionspartner ÖVP und FPÖ, wer jetzt noch restriktiver in der Flüchtlingspolitik sei. Die "Aktuelle Europastunde" war im Anschluss eher Themenverfehlung.

Großer Polizeieinsatz mit großräumiger Absperrung in Wien

Wien - Die Wiener Polizei ist am Mittwochvormittag zu einem "größeren Einsatz im Bereich der Siemensstraße im Bezirk Floridsdorf" ausgerückt, wie die Exekutive mitteilte. Der Bereich war vorübergehend großräumig abgesperrt worden. Ein Bewohner einer Sozialeinrichtung hatte gedroht, eine Waffe zu besitzen und diese auch gegen Polizisten zu richten. In dem Gebäude wurde er jedoch nicht von den Spezialkräften angetroffen.

Preisanstieg bei Wohnungen und Häusern hält an

Wien - Der Preisanstieg bei Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern hält weiter an. In Gesamtösterreich verteuerten sich Wohnimmobilien im zweiten Quartal durchschnittlich um 11,7 Prozent. In Wien stiegen die Immobilienpreise im Vergleich zu 2020 um 10,7 Prozent, im restlichen Bundesgebiet um 12,8 Prozent, zeigen Daten der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). "Damit setzte sich der Trend deutlicher Preissteigerungen über die vergangenen fünf Quartale fort", so die OeNB.

Erster großer Prozess nach Polizeiaktion Operation Achilles

Wien - Am Wiener Straflandesgericht ist am Mittwoch der erste große Prozess in der Causa "Operation Achilles" mit einem Schuldspruch zu Ende gegangen. Ein Serbe musste sich vor Schöffen verantworten, weil er in der österreichischen Bundeshauptstadt reines Kokain, Heroin und Marihuana übernommen und weitergegeben hat. Er muss nun drei Jahre in Haft. Bei der Polizeiaktionen gegen das Organisierte Verbrechen wurden im Sommer weltweit mehr als 800 Verdächtige in 16 Ländern festgenommen.

Hohe Strompreise von Entwicklung bei Gas getrieben

Wien - Die Großhandelspreise für Strom und Gas sind heuer in Europa stark gestiegen, zum Teil wurden Rekordwerte erreicht. Der Strompreis hat zuletzt erstmals die 100-Euro-Marke pro Megawattstunde geknackt, zu Jahresbeginn lag der Preis noch bei 50 Euro. Der Gaspreis ist noch stärker gestiegen. "Trotzdem kein Grund zur Panik", sagte Robert Slovacek vom E-Wirtschaft-Verband Oesterreichs Energie im Gespräch mit der APA.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red