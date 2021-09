Metallindustrie hat Forderungen für KV 2022 übergeben

Wien - Heute um 11:00 Uhr haben die Gewerkschaften Pro-Ge und GPA ihre Forderungen für die Kollektivvertragsverhandlungen in der Metalltechnischen Industrie übergeben. Die Stimmung in der Wirtschaftskammer-Zentrale in Wien war betont freundlich und entspannt, Arbeitgeber-Obmann Christian Knill scherzte mit Verhandlungsteilnehmern. Gegen Mittag, nach einer ersten Gesprächsrunde mit den Arbeitgebern, wollen die Belegschaftsvertreter ihre Forderungen öffentlich bekannt geben.

Rückgang bei Wochen-Inzidenz, aber 73 Tote in sieben Tagen

Wien - Mit 1.707 Corona-Neuinfektionen hat sich der leichte Trend nach unten bei den Inzidenzen am Donnerstag fortgesetzt. Das sind fast 500 positive Tests weniger als vor exakt einer Woche. Damit sank die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner seit dem Vortag von 143 auf 138 Fälle. Vor sieben Tagen lag der Wert noch bei 163. Die Zahl der Intensivpatienten stieg jedoch innerhalb der vergangenen Woche um 16 Betroffene, zudem gab es 73 Corona-Tote, zehn seit dem Vortag.

Weltmächte einigen sich auf gemeinsame Linie für Afghanistan

New York/Kabul - Die fünf permanenten Mitglieder des UN-Sicherheitsrats haben sich auf eine gemeinsame Linie gegenüber den radikalislamischen Taliban geeinigt. Sie riefen die Taliban zur Bildung einer Regierung auf, die "alle Teile der Bevölkerung repräsentiert", wie UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres am Mittwoch sagte. Demnach wollten alle fünf Weltmächte "ein friedliches und stabiles Afghanistan, in dem humanitäre Hilfe ohne Probleme und ohne Diskriminierung verteilt werden kann".

Fall Eitan: Bub bleibt vorerst in Israel

Rom/Tel Aviv - Eitan B., der einzige Überlebende des Seilbahn-Unglücks vom Lago Maggiore in Italien im Mai, bleibt vorerst in Israel. Das hat am Donnerstag ein Familiengericht in Tel Aviv beschlossen, vor dem der Großvater mütterlicher Seite und die Tante väterlicher Seite des Kindes erschienen waren. Die Angehörigen streiten um das Sorgerecht für den Sechsjährigen. Die nächste Anhörung soll am 8. Oktober stattfinden.

Greenpeace-Protest gegen Lobautunnel im Wiener Rathaus

Wien - Mehrere Aktivisten und Aktivistinnen von Greenpeace haben am Donnerstag den Vorraum des Büros des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig (SPÖ) besetzt, um den sofortigen Stopp des Lobautunnels und der geplanten Stadtstraße Aspern zu fordern. Ein zehn Meter langes Banner mit den Worten "Lobau Bleibt" wurde auf dem Gerüst des westlichsten Rathausturms platziert. Laut NGO waren es rund 20 Personen, die gegen 8.00 Uhr im Rathaus protestierten. Ludwig kritisierte die Aktion.

Ältere Dame bei Wohnungsbrand in Wien gestorben

Wien - Eine Frau ist am Mittwochnachmittag bei einem Zimmerbrand in der Kandlgasse in Wien-Neubau ums Leben gekommen. Wie die Berufsfeuerwehr am Donnerstag berichtete, war eine Passantin auf durch ein geschlossenes Fenster der Altbauwohnung dringenden Rauch aufmerksam geworden. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil in den Räumlichkeiten zahlreiche Gegenstände gelagert gewesen waren. Für die ältere Dame kam jede Hilfe zu spät.

