Metaller-KV - Arbeitnehmer fordern 4,5 Prozent mehr Lohn

Wien - Die Gewerkschaften Pro-GE und GPA haben die Herbstlohnrunde mit der Forderung nach 4,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt für die Metallindustrie eingeläutet. Zuvor hatte die Zuckerindustrie mit einem Plus von einem Prozent plus einer Einmalzahlung von 100 Euro den Kollektivvertrag (KV) für ein halbes Jahr fixiert. Die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie zeigten sich ob der Forderung der Arbeitnehmer entrüstet, dies sei überzogen und verantwortungslos.

Bregenzer Bürgermeister legt SPÖ-Funktionen nieder

Bregenz - Der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) hat am Donnerstag angekündigt, nach wochenlangen Streitigkeiten um die Besetzung des künftigen Landesparteivorsitzenden seine Funktionen in der Vorarlberger SPÖ zurückzulegen. Als Geschädigter ziehe er nun einen Schlussstrich, so Ritsch in einer Aussendung. Eine Zusammenarbeit in der Partei benötige Vertrauen. Mit der Aufzeichnung von Telefonaten werde dieses mit Füßen getreten, das mache eine Zusammenarbeit unmöglich.

UNO-Generaldebatte - Van der Bellen für Öko-Landwirtschaft

New York/Wien - Umwelt- und Klimathemen dominierten am Donnerstag die Agenda von Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Zuge der UN-Generaldebatte in New York. Bei einem virtuellen "Food Systems Summit" plädierte er für eine nachhaltige Öko-Landwirtschaft, zudem war ein Treffen mit dem Klimaökonomen Gernot Wagner geplant. Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte Besuche bei jüdischen Vertretern vorgesehen, Außenminister Alexander Schallenberg seine vorgezogene Rede vor der UN-Vollversammlung.

Rückgang bei Wochen-Inzidenz, aber 73 Tote in sieben Tagen

Wien - Mit 1.707 Corona-Neuinfektionen hat sich der leichte Trend nach unten bei den Inzidenzen am Donnerstag fortgesetzt. Das sind fast 500 positive Tests weniger als vor exakt einer Woche. Damit sank die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner seit dem Vortag von 143 auf 138 Fälle. Vor sieben Tagen lag der Wert noch bei 163. Die Zahl der Intensivpatienten stieg jedoch innerhalb der vergangenen Woche um 16 Betroffene, zudem gab es 73 Corona-Tote, zehn seit dem Vortag.

Corona-Ampel nicht mehr rot

Wien - Die Corona-Ampel kommt diese Woche ohne Rot aus. Das heißt, es herrscht nirgendwo mehr sehr hohe Infektionsgefahr. Salzburg ist dank fallender Zahlen in den Bereich des hohen Risikos, also Orange, aufgerückt. Nur mittleres Risiko (Gelb) gibt es mittlerweile außer im Burgenland neu auch in Tirol. Für die übrigen Länder und den Bund gesamt gilt hohes Risiko. Das ist das Ergebnis der heutigen Sitzung der Ampel-Kommission.

Regierung richtete Entschädigungsfonds für Terroropfer ein

Wien - Die Bundesregierung hat für die Opfer des Terroranschlags in Wien vom 2. November des vergangenen Jahres einen Entschädigungsfonds eingerichtet. Vorerst ist dieser mit 2,2 Mio. Euro ausgestattet, könne bei Bedarf aber erhöht werden. Die Mittel werden zusätzlich zu den Hilfeleistungen nach dem Verbrechensopfergesetz gewährt.

Österreichs Anti-Terror-Maßnahmen im EU-Visier

Brüssel - Österreich hat nach Ansicht der EU-Kommission bestimmte Elemente der EU-Vorschriften zur Terrorismusbekämpfung nicht ordnungsgemäß umgesetzt. Deshalb leitete die Brüsseler Behörde ein Vertragsverletzungsverfahren ein, wie sie am Donnerstag mitteilte. Dem Vernehmen nach ist Österreich säumig bei Unterstützungsdiensten für Terroropfer sowie bei der Einordnung terroristischer Straftaten. Die EU-Staaten hatten für die Umsetzung der Vorschrift bis September 2018 Zeit.

Sängerknaben erhalten eine halbe Million Euro Coronahilfen

Wien - Die Stadt Wien greift den Wiener Sängerknaben mit 500.000 Euro unter die Arme. Grund für die Unterstützung sind erlittene Ausfälle infolge der Coronapandemie. Demnach musste der weltberühmte Knabenchor seit März 2020 mehr als 500 Konzerte absagen. Diese machten in normalen Jahren jedoch rund 70 Prozent der Einnahmen des Vereins aus, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Die halbe Million Euro wird als Liquiditätsstütze für das Schuljahr 2021/22 ausbezahlt.

