Wiener soll in Kroatien drei seiner Kinder getötet haben

Zagreb - Ein österreichischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Zagreb in Kroatien soll in der Nacht auf Samstag drei seiner Kinder getötet haben, wie kroatische Medien berichteten. Dann dürfte er versucht haben, sich umzubringen. Bei dem Mann soll es sich den Berichten zufolge um einen Finanzberater aus Wien, Jahrgang 1965, handeln. Eine offizielle Bestätigung österreichischer Behörden stand zunächst noch aus.

Kurz bei Einvernahme durch Richter: "Bin kein Vollidiot"

Wien - Nach der Befragung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) durch einen Richter wegen des Verdachts auf Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss hat das 151-seitige Einvernahmeprotokoll nun den Weg an einige Medien gefunden. Kurz weist darin demnach wie auch öffentlich mehrfach jegliche Falschaussage von sich. "Ich weiß nicht, wie Sie mich einschätzen, aber ich bin kein Vollidiot", meint er laut "Krone" und "Kurier" bei seiner Befragung.

Großbritannien plant Maßnahmen gegen Mangel an LKW-Fahrern

London - Die britische Regierung hat Maßnahmen angekündigt, um den Mangel an LKW-Fahrern zu beenden. Die fehlenden Trucker schüren seit längerem die Furcht vor Lieferproblemen auf der Insel. Der Ölkonzern BP hatte in dieser Woche angekündigt, einige Tankstellen schließen zu müssen. Einzelhändler warnen vor Engpässen in der Versorgung für Weihnachten, sollte der Mangel nicht rasch gelöst werden. Bei Schnellrestaurants wie McDonalds waren bereits zeitweise Produkte ausgegangen.

Huawei-Finanzchefin und kanadische Geschäftsleute frei

New York/Shenzhen - Fast drei Jahre nach ihrer Festnahme in China sind die kanadischen Geschäftsleute Michael Spavor und Michael Kovrig auf freien Fuß gesetzt und in ihre Heimat ausgeflogen worden. Das teilte der kanadische Premierminister Justin Trudeau in der Nacht zu Samstag mit - nur wenige Stunden, nachdem bekanntgeworden war, dass die seit Jahren in Kanada festsitzende Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou infolge einer Vereinbarung mit den US-Behörden in ihr Heimatland China zurückkehren kann.

In Oberösterreich geht der Wahlkampf zu Ende

Wien/Linz - Der Wahlkampf für die Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Oberösterreich neigt sich langsam dem Ende zu. Freitagabend zelebrierten in Linz FPÖ und SPÖ ihre Wahlkampfabschlüsse. Bei den Blauen ging es wie gewohnt laut und derb zu. Die politische Konkurrenz wurde heftig attackiert, das Thema Migration und Ausländer war zentral. Die Roten warben um Stimmen Christlich-Sozialer und setzten den Schwerpunkt auf Soziales, Arbeit, Bildung und Pflege.

Quarantäne-Bestimmungen für K1-Personen werden gelockert

Wien - Nach den Schülerinnen und Schülern wird nun auch für die restlichen künftigen K1-Kontaktpersonen die Corona-Quarantäne entschärft. Wie das Gesundheitsministerium in einer Aussendung informierte, wird demnach ab dem 27. September die behördliche Absonderung von 14 Tagen auf zehn Tage verkürzt. Zudem ist ein "Freitesten" mittels PCR-Test für K1-Kontaktpersonen dann bereits ab dem fünften Tag der Quarantäne möglich.

Island wählt ein neues Parlament

Reykjavik - Auf der Nordatlantik-Insel Island wird am Samstag ein neues Parlament gewählt. Die Wahllokale öffnen um 12.00 Uhr MESZ und schließen zwölf Stunden später - in Österreich ist dann bereits Mitternacht. Erste Teilergebnisse sollten kurz nach Schließung der Wahllokale verkündet werden, ein Endergebnis dürfte aber erst Sonntagfrüh feststehen. Der links-grünen Ministerpräsidentin Katr�n Jakobsd�ttir stehen deutliche Verluste ins Haus, doch könnte sie trotzdem im Amt bleiben.

Präsidentenamt der Salzburger Festspiele ausgeschrieben

Salzburg - Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für Salzburgs Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler hat offiziell begonnen: Heute, Samstag, hat das Kuratorium der Salzburger Festspiele die Ausschreibung für "die Funktion der Präsidentin/des Präsidenten" veröffentlicht. Die Bewerbungsfrist läuft bis 1. November 2021.

