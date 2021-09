Opposition findet Kurz bei Einvernahme "respektlos"

Wien - Die Opposition übt angesichts des veröffentlichten Protokolls der Beschuldigteneinvernahme von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einmal mehr Kritik: Kurz sei "hochnervös" und reite sogar bei seiner Einvernahme Attacken gegen die Justiz, empörte sich SPÖ-Manager Christian Deutsch am Samstag. NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos ortete ebenfalls "fehlenden Respekt vor den Institutionen, aber keinen Willen zur Aufklärung", FPÖ-Mandatar Christian Hafenecker ein "Sittenbild".

Wiener soll in Kroatien drei seiner Kinder getötet haben

Zagreb - Ein 56-jähriger österreichischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Kroatien soll in Zagreb seine drei Kinder getötet haben. Die Polizei fand in der Nacht auf Samstag einen vierjährigen Buben und Zwillinge im Alter von sieben Jahren leblos in der Wohnung des Vaters. Der Verdächtige wurde benommen in der Wohnung angetroffen und befindet sich im Krankenhaus, berichteten kroatische Medien.

Corona-Neuinfektionen liegen in Österreich wieder über 2.000

Wien - Die Zahl der neuen Coronainfektion in Österreich ist in den vergangenen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) wieder auf über 2.000 gesprungen. Genau wurden 2.145 neue Infektionen registriert. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (1.706). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 133,7 Fälle auf 100.000 Einwohner. Acht Personen sind in der Zeitspanne eines Tages an oder mit Corona gestorben, wie aus Zahlen des Innen- und Gesundheitsministerium hervorgeht.

Quarantäne-Bestimmungen für K1-Personen werden gelockert

Wien - Nach den Schülerinnen und Schülern wird nun auch für die restlichen künftigen K1-Kontaktpersonen die Corona-Quarantäne entschärft. Wie das Gesundheitsministerium in einer Aussendung informierte, wird demnach ab dem 27. September die behördliche Absonderung von 14 Tagen auf zehn Tage verkürzt. Zudem ist ein "Freitesten" mittels PCR-Test für K1-Kontaktpersonen dann bereits ab dem fünften Tag der Quarantäne möglich.

Mann bei Brand in Wiener Pensionistenheim gestorben

Wien - Bei einem Brand in einem Pensionisten-Wohnhaus in der Rauschergasse in Wien-Leopoldstadt ist in der Nacht auf Samstag ein Mann gestorben. Mehrere Hausbewohner und Hausbewohnerinnen mussten ausgestattet mit Fluchtfiltermasken von den Feuerwehrleuten ins Freie gebracht werden, berichtete die Wiener Berufsfeuerwehr in einer Aussendung. Das Feuer wurde rasch gelöscht.

Explosionen und Lavaströme bei Vulkanausbruch auf La Palma

Madrid - Der Vulkan auf der kanarischen Insel La Palma speit weiter Lava. Zudem gibt es immer wieder Explosionen, da der Ausbruch Experten zufolge nun in eine neue Phase eingetreten ist, die als hochexplosiv gilt. Der Flughafen der Ferieninsel wurde geschlossen, wie der Betreiber Aena am Samstag mitteilte. Wegen der vielen Asche sei der Airport nicht in Betrieb, twitterte der Konzern. Reinigungsteams seien im Einsatz, aber die Lage könne sich jederzeit wieder ändern.

Huawei-Finanzchefin nach Deal mit USA frei

New York/Shenzhen - Mit dem Ende des jahrelangen Konflikts um Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou ist das Verhältnis Chinas zu den USA und Kanada um einen Streitpunkt ärmer. Am Freitag ließ Kanada die Ende 2018 in Vancouver festgesetzte Top-Managerin des chinesischen Konzerns ausreisen, nachdem sie sich auf einen Deal mit den US-Behörden eingelassen hatte. China ließ umgehend zwei kanadische Geschäftsleute nach Hause fliegen, die fast genauso lange festgehalten worden waren.

Versorgungskrise in Großbritannien: Johnson vor Kehrtwende

London - Massive Lieferprobleme bei Benzin und Lebensmitteln zwingen die Regierung in Großbritannien offenbar zu einer abrupten Kehrtwende. Wie britische Medien am Samstag übereinstimmend berichteten, will Premierminister Boris Johnson nun doch mithilfe von Ausnahmeregelungen Tausende ausländische Lastwagenfahrer ins Land holen, um der akuten Krise Herr zu werden.

