Landtags- und Kommunalwahlen in Oberösterreich

Linz - Oberösterreich wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Insgesamt treten elf Listen an. Zusätzlich finden auch in allen 438 Kommunen Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahlen statt. Ein Ergebnis des Super-Wahltags dürfte am späten Abend vorliegen. In dem Bundesland steht die letzte schwarz-blaue Regierungszusammenarbeit in Österreich am Prüfstand. Zentrale Frage ist, ob die ÖVP die Zusammenarbeit mit der FPÖ fortsetzt oder den Regierungspartner wechselt.

Bundestagswahl in Deutschland

Berlin - In Deutschland wird am Sonntag ein neuer Bundestag gewählt. Nach Umfragen zeichnet sich in Europas größter Volkswirtschaft ein Machtwechsel ab. Mit der Wahl endet die Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die nicht mehr antritt. Laut Meinungsumfragen drohen Merkels CDU und deren bayerischer Schwesterpartei CSU empfindliche Stimmenverluste. Stärkste Kraft sind demnach die mitregierenden Sozialdemokraten (SPD) mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

Lawrow bestätigt Kontakt Malis zu russischer Militärfirma

New York/Bamako - Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat eine Kontaktaufnahme der Behörden im westafrikanischen Mali zu einem privaten russischen Militärunternehmen bestätigt. "Sie haben sich an eine private Militärfirma aus Russland gewandt", sagte Lawrow in New York. In Frankreich und anderen westlichen Ländern hatten zuletzt Berichte über einen möglichen Einsatz von Truppen der russischen Söldnerfirma Wagner in Mali große Besorgnis ausgelöst.

Volksabstimmung über Homo-Ehe in der Schweiz

Bern - Die Schweizer entscheiden bei einer Volksabstimmung am Sonntag über die "Ehe für alle". Das Parlament hatte die Zulassung der Ehe für schwule und lesbische Paare als eines der letzten in Westeuropa beschlossen, aber Gegner wollen sie mit Hilfe eines Referendums verhindern. Sie wollen die Ehe nur als Verbindung zwischen Mann und Frau akzeptieren.

Graz wählt einen neuen Gemeinderat

Graz - In Graz wird am Sonntag ein neuer Gemeinderat, aber auch die Bezirksräte und der Migrantenbeirat gewählt. Die Anzahl der wahlberechtigten Personen für die Gemeinderatswahl beträgt 223.512. 14 Parteien treten diesmal an, so viele wie noch nie. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) will sein Amt verteidigen. Er ist nach 18 Jahren als Stadtoberhaupt der mittlerweile längstdienende Bürgermeister der steirischen Landeshauptstadt.

Corona-Neuinfektionen liegen in Österreich wieder über 2.000

Wien - Die Zahl der neuen Coronainfektion in Österreich ist in den vergangenen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) wieder auf über 2.000 gesprungen. Genau wurden 2.145 neue Infektionen registriert. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (1.706). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 133,7 Fälle auf 100.000 Einwohner. Acht Personen sind in der Zeitspanne eines Tages an oder mit Corona gestorben, wie aus Zahlen des Innen- und Gesundheitsministerium hervorgeht.

Elton John rief bei Benefizkonzert zu Solidarität auf

Paris - Vor der Kulisse des Pariser Eiffelturms hat Elton John zu globalem Zusammenhalt in der Coronakrise aufgerufen. "Wir dürfen niemanden zurücklassen", sagte er mit Blick auf Covid-19-Impfungen am Samstagabend in Paris beim Global Citizen Live. Mit Solidarität und Liebe könne man eine bessere Zukunft gestalten. Tausende Fans und Engagierte begeisterte er auf dem Champ de Mars mit seinen Hits "Tiny Dancer", "Your Song" und "Rocket Man".

Tausende bei Demos gegen 3G-Regel in Italien

Rom - Tausende Menschen haben sich am Samstag in mehreren italienischen Städten an Demonstrationen gegen den Beschluss der italienischen Regierung beteiligt, ab dem 15. Oktober die sogenannte 3G-Regel auf alle Arbeitnehmer auszudehnen. Die größten Demonstrationen fanden in Rom, Mailand, Turin und Triest statt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red