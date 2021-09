Landtags- und Kommunalwahlen in Oberösterreich

Linz - Oberösterreich wählt heute, Sonntag, einen neuen Landtag. Insgesamt treten elf Listen an. Zusätzlich finden auch in allen 438 Kommunen Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahlen statt. Ein Ergebnis des Super-Wahltags dürfte am späten Abend vorliegen. In dem Bundesland steht die letzte schwarz-blaue Regierungszusammenarbeit in Österreich am Prüfstand. Zentrale Frage ist, ob die ÖVP die Zusammenarbeit mit der FPÖ fortsetzt oder den Regierungspartner wechselt.

Bundestagswahl in Deutschland

Berlin - In Deutschland wird am Sonntag ein neuer Bundestag gewählt. Nach Umfragen zeichnet sich in Europas größter Volkswirtschaft ein Machtwechsel ab. Mit der Wahl endet die Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die nicht mehr antritt. Laut Meinungsumfragen drohen Merkels CDU und deren bayerischer Schwesterpartei CSU empfindliche Stimmenverluste. Stärkste Kraft sind demnach die mitregierenden Sozialdemokraten (SPD) mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

London will Weihnachten retten: Visa für Tausende Lkw-Fahrer

London - Mit Tausenden Arbeitsvisa für ausländische Lastwagenfahrer will die britische Regierung doch noch das Weihnachtsfest retten. Wie das Verkehrsministerium in London in der Nacht auf Sonntag ankündigte, sollen von Oktober an und bis Weihnachten insgesamt 10.500 Spezialisten ins Land geholt werden. Darunter sind außer bis zu 5.000 Lkw-Fahrern auch 5.500 Facharbeiter für die Geflügelverarbeitung.

Regierungskoalition in Island hält voraussichtlich Mehrheit

Reykjavik - Bei der Parlamentswahl auf Island zeichnet sich trotz Verlusten für die Partei von Ministerpräsidentin Katr�n Jakobsd�ttir eine Mehrheit für die bisherige Regierungskoalition ab. Erste Teilergebnisse aus den einzelnen isländischen Regionen deuteten in der Nacht auf Sonntag darauf hin, dass Jakobsd�ttirs Links-Grüne Bewegung mehrere Prozentpunkte verliert, während der kleinere ihrer beiden Bündnispartner, die bäuerlich-liberale Fortschrittspartei, zulegen kann.

Graz wählt einen neuen Gemeinderat

Graz - In Graz wird am Sonntag ein neuer Gemeinderat, aber auch die Bezirksräte und der Migrantenbeirat gewählt. Die Anzahl der wahlberechtigten Personen für die Gemeinderatswahl beträgt 223.512. 14 Parteien treten diesmal an, so viele wie noch nie. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) will sein Amt verteidigen. Er ist nach 18 Jahren als Stadtoberhaupt der mittlerweile längstdienende Bürgermeister der steirischen Landeshauptstadt.

Volksabstimmung über Homo-Ehe in der Schweiz

Bern - Die Schweizer entscheiden bei einer Volksabstimmung am Sonntag über die "Ehe für alle". Das Parlament hatte die Zulassung der Ehe für schwule und lesbische Paare als eines der letzten in Westeuropa beschlossen, aber Gegner wollen sie mit Hilfe eines Referendums verhindern. Sie wollen die Ehe nur als Verbindung zwischen Mann und Frau akzeptieren. Den Initiatoren sind vor allem Adoptionen durch gleichgeschlechtliche Paare oder Samenspenden für lesbische Paare ein Dorn im Auge.

Lawrow bestätigt Kontakt Malis zu russischer Militärfirma

New York/Bamako - Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat eine Kontaktaufnahme der Behörden im westafrikanischen Mali zu einem privaten russischen Militärunternehmen bestätigt. "Sie haben sich an eine private Militärfirma aus Russland gewandt", sagte Lawrow in New York. In Frankreich und anderen westlichen Ländern hatten zuletzt Berichte über einen möglichen Einsatz von Truppen der russischen Söldnerfirma Wagner in Mali große Besorgnis ausgelöst.

