Landtags- und Kommunalwahlen in Oberösterreich

Linz - 1,093.727 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher wählen heute, Sonntag, einen neuen Landtag. Für die traditionell am selben Tag stattfindenden Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahlen ist mit 1,184.224 Personen die Anzahl höher, da hier auch EU-Bürger zugelassen sind. Bis 16.00 Uhr müssen alle 1.705 Wahllokale schließen, ein Ergebnis ist am späten Abend zu erwarten. In Oberösterreich steht die letzte schwarz-blaue Regierungszusammenarbeit in Österreich am Prüfstand.

Bundestagswahl in Deutschland

Berlin - In Deutschland hat am Sonntag die mit Spannung erwartete Bundestagswahl begonnen. Die Parlamentswahl besiegelt das Ende der Ära von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die nach fast 16 Jahren Amtszeit nicht mehr kandidiert. Rund 60,4 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über die politischen Kräfteverhältnisse in Europas größter Volkswirtschaft für die kommenden vier Jahre zu entscheiden. Merkels Christdemokraten drohen nach Umfragen empfindliche Stimmenverluste.

Graz wählt einen neuen 48-köpfigen Gemeinderat

Graz - In Graz wird am Sonntag ein neuer 48-köpfiger Gemeinderat gewählt. Der Amtsinhaber seit 18 Jahren, Siegfried Nagl (ÖVP), dürfte dabei seine Position gut verteidigen können. Hinter den gesetzten Parteien KPÖ, FPÖ, Grüne und SPÖ kämpfen NEOS um den Wiedereinzug. Acht weitere zum Teil neue Gruppierungen hoffen auf Chancen, gesamt treten 14 Parteien und Gruppierungen an. Wahlberechtigt sind 223.512 Personen, davon über 30.000 EU-Bürger - etwas mehr als 2017.

Volksabstimmung über Homo-Ehe in der Schweiz

Bern - In der Schweiz läuft eine Volksabstimmung über die Ehe für alle. Bis 12.00 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Alle Umfragen deuteten darauf hin, dass die Eheschließung zwischen schwulen und lesbischen Paaren bald Realität werden dürfte. Damit wäre die Schweiz eines der Schlusslichter in Europa. Parlament und Regierung hatten die Gesetzesänderung schon beschlossen, aber Gegner haben mit einer Unterschriftensammlung eine Abstimmung darüber erzwungen.

Regierungskoalition in Island hält voraussichtlich Mehrheit

Reykjavik - Bei der Parlamentswahl auf Island zeichnet sich trotz Verlusten für die Partei von Ministerpräsidentin Katr�n Jakobsd�ttir eine Mehrheit für die bisherige Regierungskoalition ab. Erste Teilergebnisse aus den einzelnen isländischen Regionen deuteten in der Nacht auf Sonntag darauf hin, dass Jakobsd�ttirs Links-Grüne Bewegung mehrere Prozentpunkte verliert, während der kleinere ihrer beiden Bündnispartner, die bäuerlich-liberale Fortschrittspartei, zulegen kann.

Vier Militante Palästinenser im Westjordanland getötet

Ramallah - Bei einer Razzia der israelischen Armee im Westjordanland wurden nach Medienberichten mindestens vier militante Palästinenser getötet. Es sei bei dem breiten Einsatz gegen Mitglieder der islamistischen Hamas-Organisation an verschiedenen Orten zu Schusswechseln gekommen, berichteten israelische Medien am Sonntag unter Berufung auf die Armee. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte die Toten.

