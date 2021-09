Optimistische Spitzenkandidaten bei oö. Landtagswahl

Linz - Mit strahlendem Sonnenschein hat der Wahl-Sonntag in Oberösterreich begonnen. Die Landtags-Spitzenkandidaten gaben alle bereits am Vormittag ihre Stimme ab und versprühten unisono Zuversicht. Insgesamt sind knapp 1,1 Millionen Menschen wahlberechtigt, bei den zeitgleich stattfindenden Kommunalwahlen, bei denen auch EU-Bürger ihr Kreuz machen dürfen, sind es fast 1,2 Millionen. Bis 16.00 Uhr müssen alle Wahllokale schließen, ein Endergebnis soll am späten Abend vorliegen.

Bundestagswahl in Deutschland: Die Ära Merkel endet

Berlin - In Deutschland hat am Sonntag die mit Spannung erwartete Bundestagswahl begonnen. Die Parlamentswahl besiegelt das Ende der Ära von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die nach fast 16 Jahren Amtszeit nicht mehr kandidiert. Rund 60,4 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über die politischen Kräfteverhältnisse in Europas größter Volkswirtschaft für die kommenden vier Jahre zu entscheiden. Merkels Christdemokraten drohen nach Umfragen empfindliche Stimmenverluste.

Graz wählt einen neuen 48-köpfigen Gemeinderat

Graz - In Graz wird am Sonntag ein neuer 48-köpfiger Gemeinderat gewählt. Der Amtsinhaber seit 18 Jahren, Siegfried Nagl (ÖVP), dürfte dabei seine Position gut verteidigen können. Hinter den gesetzten Parteien KPÖ, FPÖ, Grüne und SPÖ kämpfen NEOS um den Wiedereinzug. Acht weitere zum Teil neue Gruppierungen hoffen auf Chancen, gesamt treten 14 Parteien und Gruppierungen an. Wahlberechtigt sind 223.512 Personen, davon über 30.000 EU-Bürger - etwas mehr als 2017.

Schweizer stimmten für "Ehe für alle"

Bern - Gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz können künftig zivil heiraten. Nach einer ersten Hochrechnung des Umfrageinstituts gfs.bern eine halbe Stunde nach Schließung der Wahllokale stimmten 64 Prozent für die Ehe für alle. Bei einer Fehlermarge von drei Prozent war klar, dass sich das Ergebnis nicht mehr entscheidend ändern kann.

Regierungskoalition behauptet Mehrheit bei Island-Wahl

Reykjavik - Die Regierungskoalition der Ministerpräsidentin Katr�n Jakobsd�ttir hat ihre Mehrheit bei der Parlamentswahl in Island behauptet. Allerdings verschieben sich die Kräfteverhältnisse unter den Bündnispartnern recht deutlich: Während Jakobsd�ttirs Links-Grüne Bewegung nur noch auf acht statt elf Mandate kommt, konnte der kleinere ihrer beiden Koalitionspartner, die bäuerlich-liberale Fortschrittspartei, gleich fünf Sitze im Parlament Althing dazugewinnen.

China rüstet sich für Evergrande-Kollaps

Peking - Mehrere chinesische Lokalregierungen haben einem Medienbericht zufolge Depotkonten für noch nicht vollendete Projekte des angeschlagenen Immobilienriesen Evergrande eingerichtet. So solle sichergestellt werden, dass die Gelder von Immobilienkäufern für die Fertigstellung von Bauvorhaben verwendet werden und nicht für andere Zwecke, etwa für Zahlungen an Gläubiger, berichtete das Finanzmagazin "Caixin" am Sonntag.

1.588 weitere Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Nach einem Anstieg auf über 2.000 Fälle am Samstag ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Sonntag wieder gefallen. Laut den Daten von Gesundheits- und Innenministerium wurden binnen 24 Stunden (Stand 9:30 Uhr) 1.588 Infektionen registriert - 1.678 waren es am Sonntag vergangener Woche gewesen. Acht Personen sind mit oder an Corona verstorben.

Vier militante Palästinenser im Westjordanland getötet

Ramallah - Bei einer Razzia der israelischen Armee im Westjordanland sind mindestens vier militante Palästinenser getötet worden. Bei dem breiten Einsatz gegen Mitglieder der islamistischen Hamas-Organisation an verschiedenen Orten kam es laut israelischen Medien zu Schusswechseln. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte, drei Palästinenser seien nordwestlich von Jerusalem und ein weiterer in der Nähe der Stadt Jenin im nördlichen Westjordanland ums Leben gekommen.

