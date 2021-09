Impfskeptiker schaffen Landtagseinzug in Oberösterreich

Linz - Die Impfskeptiker der MFG sind die Überraschung der Oberösterreich-Wahl. Sie ziehen deutlich in den Landtag ein, während die NEOS noch zittern müssen. Die ÖVP bleibt mit kleinen Gewinnen an der Spitze, die FPÖ trotz starker Einbußen vor der SPÖ. Die Grünen legen leicht zu. Die Volkspartei kann nun entweder weiter mit der FPÖ, mit der SPÖ oder vielleicht mit den Grünen koalieren.

Bundestagswahl in Deutschland: Die Ära Merkel endet

Berlin - In Deutschland wird am Sonntag die mit Spannung erwartete Bundestagswahl abgehalten. Die Parlamentswahl besiegelt das Ende der Ära von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die nach fast 16 Jahren Amtszeit nicht mehr kandidiert. Rund 60,4 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über die politischen Kräfteverhältnisse in Europas größter Volkswirtschaft für die kommenden vier Jahre zu entscheiden. Merkels Christdemokraten drohen nach Umfragen empfindliche Stimmenverluste.

Russland verspricht mehr Gaslieferungen nach Europa

Moskau - Der russische Staatskonzern Gazprom ist zu mehr Gas-Lieferungen nach Europa bereit. "Ist es möglich mehr Gas von Gazprom zu bekommen und dorthin zu pumpen? Es ist möglich. Gazprom ist bereit", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag laut Nachrichtenagentur Interfax.

Schweizer stimmten für "Ehe für alle"

Bern/Wien - Als eines der Schlusslichter in Westeuropa erlaubt die Schweiz nun auch die Ehe für alle. Der Vorstoß von Kritikern, die dies verhindern wollten, ist am Sonntag bei einer Volksabstimmung deutlich gescheitert. Nach Auszählung der Stimmen aus allen 26 Kantonen waren 64,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Zulassung der Eheschließung von lesbischen und schwulen Paaren, wie die Tabelle des Schweizer Fernsehens SRF zeigte.

Graz hat gewählt - Wahllokale nun geschlossen

Graz - Mit Punkt 16.00 Uhr haben am Sonntag die Wahllokale in Graz geschlossen. Die Bürger haben den 48-köpfigen Gemeinderat neu gewählt. Bis zum Abend werden die Stimmen ausgezählt - jene der Briefwahl aber erst am Montag. Amtsinhaber ist seit 18 Jahren Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). 14 Parteien und Gruppierungen waren diesmal am Stimmzettel, so viele wie noch nie. Wahlberechtigt waren 223.512 Personen, davon über 30.000 EU-Bürger - etwas mehr als 2017.

Regierungskoalition behauptet Mehrheit bei Island-Wahl

Reykjavik - Die Regierungskoalition der Ministerpräsidentin Katr�n Jakobsd�ttir hat ihre Mehrheit bei der Parlamentswahl in Island behauptet. Allerdings verschieben sich die Kräfteverhältnisse unter den Bündnispartnern recht deutlich: Während Jakobsd�ttirs Links-Grüne Bewegung nur noch auf acht statt elf Mandate kommt, konnte der kleinere ihrer beiden Koalitionspartner, die bäuerlich-liberale Fortschrittspartei, gleich fünf Sitze im Parlament Althing dazugewinnen.

1.588 weitere Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Nach einem Anstieg auf über 2.000 Fälle am Samstag ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Sonntag wieder gefallen. Laut den Daten von Gesundheits- und Innenministerium wurden binnen 24 Stunden (Stand 9:30 Uhr) 1.588 Infektionen registriert - 1.678 waren es am Sonntag vergangener Woche gewesen. Acht Personen sind mit oder an Corona verstorben.

Todesursache bei getöteten Kindern noch nicht geklärt

Zagreb - Die Obduktion der drei Kinder, die von ihrem österreichischen Vater am Samstag in Zagreb in Kroatien getötet worden sein sollen, hat laut kroatischen Medienberichten noch keine endgültige Antwort zu der Todesursache gegeben. Es werden noch toxikologische Analysen durchgeführt, berichtete das Nachrichtenportal "Index" am Sonntag.

