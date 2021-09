Kritik an CDU-Chef Laschet wird lauter

Berlin - Zwei Tage nach der Bundestagswahl kommen die Fraktionen von SPD, Union, Grünen und Linken an diesem Dienstag zu ersten Beratungen zusammen. In der Union wächst indes der Widerstand gegen die Strategie von Kanzlerkandidat Armin Laschet, trotz der historischen Niederlage bei der deutschen Bundestagswahl auf Sondierungen mit Grünen und FDP zu setzen. Vereinzelt wurden bereits Rufe nach Laschets Rückzug laut.

Mehr Menschen ohne Job als vor einer Woche

Wien - Derzeit sind in Österreich 267.966 Menschen arbeitslos gemeldet, um 2.771 weniger als in der Vergleichswoche 2019. Allerdings hat die Anzahl der Schulungsteilnehmer gegenüber der Vorwoche um 1.186 auf 68.216 Personen zugenommen - damit sind derzeit 336.182 Menschen ohne Job, gab das Arbeitsministerium heute (Dienstag) bekannt. Vor einer Woche waren 335.058 auf Arbeitsuche oder in Schulungen. Anmeldungen zur Kurzarbeit liegen derzeit bei 63.389.

Fahrplan für Parteiengespräche nach OÖ-Wahl wird aufgestellt

Linz - Nach der Landtagswahl in Oberösterreich starten am Dienstag die parteiinternen Beratungen. Sowohl die ÖVP als auch die FPÖ und die Grünen halten heute Gremiensitzungen ab, in denen sie die Wahlergebnisse analysieren und das weitere Vorgehen beraten. Es ist zu erwarten, dass es auch öffentliche Statements geben wird, genaue Termine sind aber noch nicht bekannt. Die ÖVP dürfte den Fahrplan für die Sondierungsgespräche, die noch diese Woche starten sollen, bekannt geben.

Nordkorea feuerte offenbar Kurzstreckenrakete ab

Seoul - Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs eine Kurzstreckenrakete ins offene Meer abgefeuert. Die Rakete sei von der Provinz Chagang an der Grenze zu China abgeschossen worden und in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte der Generalstab in Südkorea am Dienstag mit. Unklar war demnach zunächst, wie weit sie flog und um welchen Raketentyp es sich handelte.

Linzerin stirbt bei Entbindung daheim

Linz - Eine 32-jährige Linzerin ist in der Nacht auf Montag bei der Entbindung ihres Babys zu Hause gestorben. Die Frau war zu dem Zeitpunkt alleine im Schlafzimmer. Gegen 1.00 Uhr fand ihr Mann die Tote neben dem Neugeborenen. Die Polizei bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht der "Kronenzeitung" (Dienstag-Ausgabe). Laut Amtsarzt ist die Frau an Komplikationen bei der Entbindung gestorben. Das Baby ist wohlauf und wurde ins Spital gebracht.

Nach U-Boot-Streit: Paris und Athen kooperieren militärisch

Paris/Ankara - Frankreich und Griechenland wollen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit künftig noch enger zusammenarbeiten. Am Dienstag unterzeichneten die beiden Länder in Paris ein neues strategisches Kooperationsabkommen. Es sei der Ausbau einer bereits bestehenden Allianz, betonten der französische Präsident Emmanuel Macron und der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis. Das Abkommen weise jedoch auch den Weg für eine militärisch und außenpolitisch unabhängigere EU.

Österreichische Polizisten patrouillieren in Ungarn

Wien - Seit Anfang September sind rund 30 Polizisten an sogenannten Schwerpunktaktionen gegen die Schlepperkriminalität an der Grenze auch auf ungarischem Staatsgebiet beteiligt. Das meldete das ORF-Radio Ö1 am Dienstag im "Morgenjournal". Rechtliche Grundlage für den "gemischten Streifendienst" seien der Prümer Vertrag, der zwischen 13 der 27 EU-Staaten besteht, und ein Kooperationsvertrag zwischen Österreich und Ungarn. Über den Erfolg der Aktionen gibt es Zweifel.

Knapp über 1.500 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich ist weiterhin stabil: Binnen 24 Stunden (Stand: 9:30 Uhr) sind laut Zahlen des Gesundheits- und Innenministerium 1.561 neue Fälle registriert worden. Dieser Wert liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (1.727). Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg aber von 132 auf 135,3 Fälle auf 100.000 Einwohner.

