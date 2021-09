SPD-Chef Scholz wirbt für Ampel - Grüne und FDP reden schon

Berlin - Nach der deutschen Bundestagswahl haben die Spitzen von Grünen und FDP überraschend schon am Dienstag erste Vorgespräche über eine gemeinsame Regierungsbeteiligung geführt. Grüne und Liberale könnten sowohl eine Ampelkoalition mit der SPD als auch ein Bündnis mit der Union eingehen. Allerdings hat die SPD mit Olaf Scholz die Wahl am Sonntag gewonnen und Scholz will Kanzler einer Dreier-Koalition werden.

Kishida nun Chef der in Japan regierenden LDP - Wird Premier

Tokio - Der frühere Außenminister Fumio Kishida soll neuer Regierungschef Japans werden. Die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) wählte den 64-Jährigen am Mittwoch zu ihrem neuen Parteichef. Wegen einer Mehrheit der Partei im mächtigen Unterhaus des nationalen Parlaments gilt die Wahl Kishidas zum Ministerpräsidenten am 4. Oktober als Formsache. Er tritt die Nachfolge von Yoshihide Suga an, der wegen schlechter Umfragewerte nach nur einem Jahr das Handtuch geworfen hatte.

Vulkanausbruch auf La Palma: Lava fließt ins Meer

Santa Cruz de La Palma - Eine gute Woche nach einem Vulkanausbruch auf der spanischen Kanareninsel La Palma ergießen sich die um die 1.000 Grad heißen Lavaströme ins Meer. "Die Lava hat das Meer erreicht", twitterte das Spanische Institut für Meereskunde Mittwochfrüh und veröffentlichte von einem seiner Schiffe aus aufgenommene Fotos. Auf ihnen ist zu sehen, wie sich die orange glühende Masse wasserfallartig über Klippen in den schwarzen Atlantik ergießt und dabei Rauch und Dampfschwaden aufsteigen.

Alternative Nobelpreise an Aktivisten aus vier Weltgegenden

Stockholm - Die auch als Alternative Nobelpreise bekannten Right Livelihood-Awards gehen dieses Jahr an vier weitgehend unbekannte Basisaktivisten aus unterschiedlichen Weltteilen. Die am Mittwoch in Stockholm präsentierten Preisträger sind die Kamerunerin Marthe Wandou, die sich gegen Gender-basierte Gewalt im Tschadbecken einsetzt, der russische Umweltaktivist Wladimir Sliwjak, die kanadische Indigenenvertreterin Freda Huson und die indische Rechtsinitiative für Wald und Umwelt (LIFE).

Getötete Kinder in Zagreb: Vor Entscheidung über U-Haft

Zagreb - Der tatverdächtige Vater im Fall von drei am Samstag in Kroatien getöteten Kindern wird am heutigen Mittwoch dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft kündigte laut Medienberichten an, für den 56-jährigen Österreicher die Untersuchungshaft zu beantragen. Der Wiener wird des dreifachen schweren Mordes beschuldigt, was nach kroatischem Recht die schwerste Form der Tötung ist.

Warnung vor starker Influenzawelle in diesem Winter

Wien - 2020/2021 ist die Grippesaison komplett ausgefallen - heuer könnte es dafür eine umso stärkere Welle geben, warnte der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH). Dabei wurde auf einen epidemiologischen Bericht der MedUni Wien verwiesen, wonach es aufgrund der ausgebliebenen Virusaktivitäten zu keiner natürlichen Boosterung (Aufbau von Antikörpern durch Kontakt mit dem Virus) bei den Menschen gekommen sei. Wer sich schützen will, sollte sich daher impfen lassen.

