Noch keine Einzelheiten zu Vorsondierungen in Deutschland

Berlin - Nach der deutschen Bundestagswahl haben Grüne und FDP erste Gespräche auf dem Weg zu einer neuen Bundesregierung geführt. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz und der CDU-Vorsitzende Armin Laschet buhlen weiter um Grüne und FDP, um Kanzler zu werden. Laschet, mit dem die Union aus CDU und CSU eine historische Niederlage hinter der SPD erlitten hatte, hat bei einer Mehrheit der Menschen in Deutschland keinen Rückhalt.

Offenbar Einigung für österreichweites Öffi-Klimaticket

Wien - Für ein österreichweites Öffi-Klimaticket dürfte es zu einer Einigung mit den noch fehlenden Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland gekommen sein. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) wird jedenfalls am Donnerstag mit den entsprechenden Landeshauptleuten um 13.00 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Am Dienstag sagte die Ressortleiterin bereits gegenüber dem ORF, dass sie sich traue zu sagen, "wir biegen in die letzte Kurve ein."

Packerlzahl aus China halbiert

Wien - Die Zahl der Pakete aus China und anderen Drittstaaten hat sich seit Juli halbiert. Seit diesem Tag muss auch für Packerl mit einem Wert unter 22 Euro Einfuhrumsatzsteuer gezahlt werden. "Die Abschaffung der 22-Euro-Freigrenze war ein ganz entscheidender Schritt für mehr Fairness im europäischen Onlinehandel" kommentiert der Handelsverband, der am Mittwoch auf diese Entwicklung aufmerksam machte. Auch die Post bestätigte eine Halbierung des Paketaufkommens aus Drittstaaten.

BWB stimmt AGM-Übernahme durch Metro nicht zu

Wien/Düsseldorf - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat der geplanten Übernahme von neun AGM-Großmärkten durch den deutschen Metro-Konzern nicht zugestimmt. Aufgrund wettbewerblicher Bedenken sei "das Zusammenschlussvorhaben in seiner derzeitigen Form nicht freigabefähig", teilte die BWB am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die Wettbewerbshüter werden nun einen Antrag auf Prüfung des Zusammenschlusses an das Kartellgericht stellen.

Senioren und Pensionskassen wollen stärkere Betriebspension

Wien - Für eine Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge in Österreich machen sich der Seniorenrat und die Pensionskassen stark. In einem gemeinsamen Forderungspapier verlangen sie von der Regierung mehr steuerliche Vorteile und andere Begünstigungen für Firmenpensionen. Derzeit ist vom Pensionskassensystem erst ein Viertel der Beschäftigten erfasst, also eine Million Menschen - der Fachverband peilt eine Verdoppelung binnen fünf Jahren an.

Kishida nun Chef der in Japan regierenden LDP - Wird Premier

Tokio - Neuer Regierungschef Japans soll der frühere Außenminister Fumio Kishida werden. Die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) wählte den 64-Jährigen am Mittwoch zu ihrem neuen Parteichef. Wegen der Mehrheit der Partei im maßgeblichen Unterhaus des nationalen Parlaments gilt die Wahl Kashidas zum Premer voraussichtlich am 4. Oktober als Formsache. Er tritt die Nachfolge von Yoshihide Suga an, der wegen schlechter Umfragewerte nach nur einem Jahr das Handtuch warf.

Russland droht mit Sperre von Youtube

Mountain View /Moskau/Berlin - Russland droht YouTube wegen der Sperrung der beiden deutschsprachigen Kanäle des Senders RT mit einem Verbot. Außerdem prüfe die Regierung Vergeltungsmaßnahmen gegen deutsche Sender, teilte das Außenministerium in Moskau am Mittwoch mit. Es wertete den Vorfall als "beispielslose Informations-Aggression". Die deutsche Regierung wies indes den Eindruck zurück, sie könne etwas mit der Entscheidung von YouTube zu tun haben.

Alternative Nobelpreise an Aktivisten aus vier Weltgegenden

Stockholm - Die auch als Alternative Nobelpreise bekannten Right Livelihood Awards gehen dieses Jahr an vier weitgehend unbekannte Basisaktivisten aus unterschiedlichen Weltteilen. Die am Mittwoch in Stockholm präsentierten Preisträger sind die Kamerunerin Marthe Wandou, die sich gegen Gender-basierte Gewalt im Tschadbecken einsetzt, der russische Umweltaktivist Wladimir Sliwjak, die kanadische Indigenenvertreterin Freda Huson und die indische Rechtsinitiative für Wald und Umwelt (LIFE).

