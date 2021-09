Grüne beraten am Sonntag mit der SPD

Berlin - Die Grünen wollen am Sonntag mit der SPD über eine mögliche Beteiligung an einer neuen deutschen Bundesregierung beraten. Das sagte Parteichefin Annalena Baerbock am Mittwoch in Berlin, nachdem die FDP ähnliche Gespräche angekündigt hatte. Die Union habe ihre Partei für die kommende Woche zu Gesprächen eingeladen, so Baerbock. Grüne und FDP hatten am Dienstagabend die Gespräche über eine Regierungsbildung mit einem Vierer-Treffen eingeleitet.

Knapp 1.600 positive PCR-Tests an Schulen

Wien - In dieser Woche hat es bei den PCR-Tests an den Schulen vorerst 1.558 positive Ergebnisse gegeben. In diesen Daten fehlen aber noch die Resultate der zweiten Wiener Testrunde vom Mittwoch (in allen anderen Bundesländern gibt es an den Schulen nur einen PCR-Test pro Woche). Damit wurden deutlich mehr positive Tests als im Vergleichszeitraum der Vorwoche (858) verzeichnet, was vor allem auf die Bundeshauptstadt zurückzuführen ist.

3G am Arbeitsplatz und Steuerreform noch nicht fertig

Wien - Die Einführung der 3G-Pflicht am Arbeitsplatz ist noch nicht fertig ausverhandelt. Kommen wird diese Corona-Maßnahme aber "mit hoher Wahrscheinlichkeit", wie Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch nach dem Ministerrat erklärte. Auch sonst sind viele aktuelle Regierungsvorhaben offen. Weder zur ökosozialen Steuerreform noch zur Sterbehilfe- oder Informationsfreiheitsregelung gab es nach der Regierungssitzung Neues.

Mehr Impfdurchbrüche, aber Covid-Impfungen hocheffektiv

Wien - Von den seit Anfang Februar 190.365 laborbestätigten Corona-Fällen mit klinischer Symptomatik - berücksichtigt wurden dabei nur über Zwölfjährige, da Jüngere in Österreich nicht gegen Covid-19 geimpft werden - waren 13.075 Betroffene vollständig geimpft. Damit macht der Anteil der Impfdurchbrüche aktuell 6,87 Prozent aus, wie die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) nun öffentlich gemacht hat (Stichtag: 28. September).

Offenbar Einigung für österreichweites Öffi-Klimaticket

Wien - Für ein österreichweites Öffi-Klimaticket dürfte es zu einer Einigung mit den noch fehlenden Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland gekommen sein. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) wird jedenfalls am Donnerstag mit den entsprechenden Landeshauptleuten um 13.00 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Am Dienstag sagte die Ressortleiterin bereits gegenüber dem ORF, dass sie sich traue zu sagen, "wir biegen in die letzte Kurve ein."

Putin empfängt Erdogan zu Gespräch in Russland

Sotschi - Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan haben bei einem Treffen in der südrussischen Stadt Sotschi die Zusammenarbeit ihrer Länder gelobt. Putin verwies zum Auftakt der Gespräche am Mittwoch unter anderem auf die Pipeline Turkish Stream, durch die Gas von Russland in die Türkei gepumpt wird.

Mindestens 100 Tote bei Kämpfen im Jemen laut Militär

Sanaa - Bei Kämpfen rund um die jemenitische Stadt Marib sind binnen 48 Stunden mindestens hundert Menschen getötet worden. Dabei handle es sich um 68 Kämpfer der Houthi-Rebellen und 32 regierungstreue Kräfte, hieß es aus Militärkreisen am Mittwoch. Ärzte in der Region bestätigten die Angaben. Die von Saudi-Arabien unterstützten Truppen flogen demnach mehrere Luftangriffe gegen die Houthi-Rebellen.

Vorläufiges Aus für Johnson & Johnson-Impfungen in Slowenien

Ljubljana - Slowenien hat am Mittwoch die Corona-Schutzimpfungen mit dem Impfstoff Janssen des Herstellers Johnson & Johnson vorläufig eingestellt. Anlass war der Tod einer 20-Jährigen - es besteht der Verdacht, dass es einen Kontext mit einer vorangegangen Impfung geben könnte. Mit der Entscheidung sei man der Impfkommission gefolgt, die eine Aussetzung des Impfstoffs bis zur Klärung der Umstände empfohlen habe, sagte Gesundheitsminister Janez Poklukar bei einer Pressekonferenz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red