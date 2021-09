ÖVP und FPÖ zuversichtlich nach erster Sondierung in OÖ

Linz - Mit einem Treffen der bisherigen Koalitionspartner ÖVP und FPÖ hat Mittwochnachmittag der Gesprächsreigen zur Bildung der neuen Landesregierung in Oberösterreich begonnen. Danach zeigten sich beide Seiten zufrieden und zuversichtlich für weitere Gespräche. Für Donnerstag hat Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) dann SPÖ und Grüne zum ersten Sondierungs- sowie die MFG zu einem "Kennenlern-Gespräch" eingeladen.

Offenbar Komplize des Terroristen von Wien identifiziert

Wien/St. Pölten - Die Polizei hat möglicherweise einen engen Komplizen des Wiener Terroristen identifiziert. Gegen den gebürtigen Afghanen, der die österreichische Staatsbürgerschaft hat, soll es viele Anhaltspunkte geben. Seine DNA-Spuren wurden auf Waffen und Patronen gefunden, die beim Anschlag verwendet wurden, berichtet "Der Standard" in seiner Donnerstagsausgabe. Der 27-jährige Hashim U., der seit Dezember in Untersuchungshaft sitzt, soll unter anderem beim Attentäter gewohnt haben.

Metaller-Lohnverhandlungen in der 1. Runde ohne Ergebnis

Wien - Die erste Runde in den Verhandlungen zum Kollektivvertrag (KV) 2022 in der Metalltechnischen Industrie hat heute erwartungsgemäß keine Einigung erbracht. Arbeitgeber-Obmann Christian Knill ortete am Mittwoch in einer Aussendung noch "viel weiteren Gesprächsbedarf". Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 11. Oktober angesetzt.

Erste Gespräche nach Graz-Wahl

Graz - Drei Tage nach dem politischen Erdbeben bei der Gemeinderatswahl in Graz hat Wahlsiegerin Elke Kahr (KPÖ) am Mittwoch erste Gespräche mit den Spitzen der anderen Parteien geführt. Bereits in der Früh hatte sie die zweite Wahlsiegerin, die Grünen-Chefin Judith Schwentner, zu einem Vier-Augen-Gespräch getroffen. Gleich danach stand der Austausch mit Noch-Bürgermeister Siegfried Nagls Nachfolger Kurt Hohensinner (ÖVP) an.

Putin empfängt Erdogan zu Gespräch in Russland

Sotschi - Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan haben bei einem Treffen in der südrussischen Stadt Sotschi die Zusammenarbeit ihrer Länder gelobt. Putin verwies zum Auftakt des rund dreistündigen Gesprächs am Mittwoch unter anderem auf die Pipeline Turkish Stream, durch die Gas von Russland in die Türkei gepumpt wird.

Knapp 1.600 positive PCR-Tests an Schulen

Wien - In dieser Woche hat es bei den PCR-Tests an den Schulen vorerst 1.558 positive Ergebnisse gegeben. In diesen Daten fehlen aber noch die Resultate der zweiten Wiener Testrunde vom Mittwoch (in allen anderen Bundesländern gibt es an den Schulen nur einen PCR-Test pro Woche). Damit wurden deutlich mehr positive Tests als im Vergleichszeitraum der Vorwoche (858) verzeichnet, was vor allem auf die Bundeshauptstadt zurückzuführen ist.

Mindestens 100 Tote bei Kämpfen im Jemen laut Militär

Sanaa - Bei Kämpfen rund um die jemenitische Stadt Marib sind binnen 48 Stunden mindestens hundert Menschen getötet worden. Dabei handle es sich um 68 Kämpfer der Houthi-Rebellen und 32 regierungstreue Kräfte, hieß es aus Militärkreisen am Mittwoch. Ärzte in der Region bestätigten die Angaben. Die von Saudi-Arabien unterstützten Truppen flogen demnach mehrere Luftangriffe gegen die Houthi-Rebellen.

Vier Tote und sechs Verletzte bei Unfall in der Slowakei

Bratislava - Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit drei Autos sind im Südwesten der Slowakei vier Männer gestorben. Sechs weitere Menschen wurden nach Behördenangaben zum Teil schwer verletzt. Wie die Polizei der Nachrichtenagentur TASR erläuterte, war der Lastwagenfahrer Mittwochfrüh vermutlich "aus Unachtsamkeit" auf einer Landstraße auf die Gegenfahrbahn geraten.

