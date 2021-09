Öffi-Klimaticket für ganz Österreich kommt

Wien - In Österreich dürfte am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, ein für das ganze Bundesgebiet gültiges Öffi-Klimaticket an den Start gehen. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) einigte sich offenbar mit den noch ausstehenden Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland. Details wird die Ressortchefin gemeinsam mit den entsprechenden Landeshauptleuten am Donnerstag bekannt geben. Regulär wird das Ticket 1.095 Euro für ein Jahr kosten, zum Start ist es ermäßigt.

ÖVP und FPÖ zuversichtlich nach erster Sondierung in OÖ

Linz - Mit einem Treffen der bisherigen Koalitionspartner ÖVP und FPÖ hat Mittwochnachmittag der Gesprächsreigen zur Bildung der neuen Landesregierung in Oberösterreich begonnen. Danach zeigten sich beide Seiten zufrieden und zuversichtlich für weitere Gespräche. Für Donnerstag hat Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) dann SPÖ und Grüne zum ersten Sondierungs- sowie die MFG zu einem "Kennenlern-Gespräch" eingeladen.

Ex-Ministerin Aschbacher darf Magister-Titel behalten

Wien - Die Fachhochschule (FH) Wiener Neustadt hat das wegen Plagiatsvorwürfen eingeleitete Überprüfungsverfahren zur Diplomarbeit von Ex-Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) eingestellt. Ein Gutachten der Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität (ÖAWI) ortete zwar "Mängel bei der Einhaltung der Standards guter wissenschaftlicher Praxis", sah aber die für eine Titel-Aberkennung nötige Täuschungsabsicht nicht verwirklicht, hieß es in einer Aussendung der FH.

Mordprozess nach Brandanschlag auf Wiener Trafikantin

Wien - Am Donnerstag beginnt am Wiener Landesgericht für Strafsachen der Mordprozess gegen einen 47-jährigen Mann, der am 5. März 2021 aus Eifersucht seine Ex-Partnerin in einer Trafik in der Nussdorfer Straße mit einem halben Liter Benzin übergossen und angezündet haben soll. Danach hatte er das Geschäft versperrt und war geflüchtet. Die Verhandlung ist auf zwei Tage anberaumt, das Urteil soll am Freitag fallen.

Urteil gegen Sarkozy in Prozess um Wahlkampfkosten erwartet

Paris - Im Prozess gegen Frankreichs Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy wegen mutmaßlich überhöhter Wahlkampfkosten wird ein Urteil erwartet. Die Entscheidung will ein Pariser Gericht am Donnerstagmorgen mitteilen. Sarkozy drohen in dem Verfahren bis zu einem Jahr Haft und eine Geldbuße. Die Verteidigung forderte Freispruch für den konservativen früheren Staatschef.

Metaller-Lohnverhandlungen in der 1. Runde ohne Ergebnis

Wien - Die erste Runde in den Verhandlungen zum Kollektivvertrag (KV) 2022 in der Metalltechnischen Industrie hat heute erwartungsgemäß keine Einigung erbracht. Arbeitgeber-Obmann Christian Knill ortete am Mittwoch in einer Aussendung noch "viel weiteren Gesprächsbedarf". Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 11. Oktober angesetzt.

Tornado riss in Kiel mehrere Menschen ins Wasser

Kiel - Ein Tornado hat nach Angaben der Polizei am frühen Mittwochabend in der norddeutschen Kiel (Schleswig-Holstein) mehrere Menschen durch die Luft gewirbelt und ins Wasser gerissen. Vier Menschen seien bei dem Ereignis schwer verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Drei Menschen hätten zudem mittelschwere Verletzungen erlitten. Zudem habe es mehrere Leichtverletzte gegeben.

Erstmals Frau als Regierungschefin in Tunesien ernannt

Tunis - Mehr als zwei Monate nach der Entmachtung des Regierungschefs Hichem Mechichi hat Tunesiens Präsident Kais Saied eine neue Ministerpräsidentin ernannt. Najla Bouden Romdhane solle nun rasch ein neue Regierung bilden, erklärte die Präsidentschaft am Mittwoch. Romdhane ist die erste Frau in der Geschichte Tunesiens, die das Amt einer Regierungschefin innehat. Die 59-Jährige Geologie-Professorin war bis dato unter anderem als Referentin im Bildungsministerium tätig.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red