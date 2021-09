Erstes Kennenlernen von ÖVP und MFG nach OÖ-Wahl

Linz - Nach der oö. Landtagswahl ist am Donnerstag der Sondierungsreigen fortgesetzt worden. Nach der SPÖ und den Grünen kam zum Schluss die große Unbekannte, die MFG, zu Gesprächen mit der ÖVP ins Landhaus. LH-Thomas Stelzer hatte die Impfskeptiker zu einem "Kennenlernen" geladen, denn er nehme "die Sorgen und offensichtlich offenen Fragen" ernst, hatte er schon tags zuvor gemeint. MFG-Listenerster Joachim Aigner kam "ohne Erwartungen".

Serbien und Kosovo erzielen Einigung im Grenzstreit

Brüssel - Die Gefahr einer militärischen Eskalation auf dem Balkan scheint vorerst gebannt: Serbien und der Kosovo haben ihren Grenzstreit um die gegenseitige Anerkennung von Nummernschildern vorerst beigelegt. "Wir haben einen Deal!", schrieb der Westbalkan-Beauftragte der EU, Miroslav Lajcak, am Donnerstag auf Twitter. Nach zwei Tagen intensiver Verhandlungen sei ein Abkommen zum Abbau der Spannungen erreicht worden.

Öffi-Klimaticket startet am 26. Oktober in ganz Österreich

Wien - Am Mittwoch war es schon durchgedrungen, am Donnerstag ist es bestätigt worden: Das österreichweite Öffi-Klimaticket startet am 26. Oktober. Nun sind auch die Bundesländer Wien, Niederösterreich und das Burgenland mit dabei. Das gab Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) gemeinsam mit den drei Landeshauptleuten in Wien bekannt. Der Vorverkauf der zuvor als 1-2-3-Ticket geplanten Netzkarte startet bereits morgen, am 1. Oktober.

Illegale Wahlkampffinanzierung - Ein Jahr Haft für Sarkozy

Paris - Seit Jahren steht Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy (66) wegen diverser Affären im Fokus der Justiz, zum zweiten Mal binnen weniger Monate ist er nun zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Wegen illegaler Wahlkampffinanzierung verhängte das Gericht in Paris am Donnerstag ein Jahr Gefängnis für das ehemalige Staatsoberhaupt, das zum Urteilsspruch selber nicht im Justizpalast erschien. Die Strafe kann er als elektronisch überwachten Hausarrest mit Fußfessel verbüßen.

Gesetz gegen unfaire Praktiken im Lebensmittelhandel kommt

Wien - Ein neues Gesetz gegen unfaire Geschäftspraktiken soll Bauern vor der Marktmacht des Handels schützen. Darin werden unfaire Praktiken konkret benannt und können geahndet werden, sagte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Donnerstag. Dazu gehöre etwa die verspätete Zahlung verderblicher Lebensmittel, Auftragsstornos in letzter Minute, einseitige Vertragsänderungen, die womöglich sogar rückwirkend kommen oder die Verweigerung eines schriftlichen Vertrags.

Corona-Ampel - Trend zeigt weiter nach unten

Wien - Der Corona-Trend in Österreich zeigt aktuell in die richtige Richtung. Laut Arbeitsdokument der Ampel-Kommission gehen die Zahlen außer in Kärnten überall nach unten oder stagnieren. Dementsprechend positiv sieht auch die Farbgebung aus. Das Burgenland ist nach APA-Informationen neuerdings grün-gelb und weist somit geringes Infektionsrisiko auf, sehr hohes Risiko gibt es nirgendwo. Die Schulen wurden bundesweit auf Stufe zwei gestellt, es wird also weiter getestet.

Umstrittenes Video von KPÖ-LAbg. nach Graz-Wahl aufgetaucht

Graz/Minsk - Kurz nach der Grazer Gemeinderatswahl mit dem Wahlsieg der KPÖ ist nun ein Video des KPÖ-Landtagsabgeordneten Werner Murgg aufgetaucht, das zeigt, wie er im Staatsfernsehen in Belarus unter anderem die Sanktionen gegen Belarus hinterfragt. KPÖ-Landesklubobfrau Claudia Klimt-Weithaler distanzierte sich von den Aussagen ihres Klub-Kollegen. Es habe sich um eine private Reise nach Belarus gehandelt. Er selbst bestätigte die Aussagen, distanzierte sich aber vom Regime.

Wiener Börse schließt leicht im Plus.

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel etwas höher beendet. Der Leitindex ATX gewann 0,23 Prozent auf 3.659 Punkte. Die Porr-Aktie rückte mit einem Kursabschlag von 8,9 Prozent ins Blickfeld. Zuvor war bekannt geworden, dass die Bundeswettbewerbsbehörde den Baukonzern wegen Kartellvergehen mit einem Bußgeld in Höhe von rund 62 Mio. Euro abstraft. Das ist die bisher höchste Strafzahlung in der Geschichte der Behörde. Die Porr hat ihre Schuld bereits eingeräumt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red