Inflation im September wohl bei 3,2 Prozent

Wien - Die Teuerung bleibt in Österreich hoch. Im September dürfte die Inflationsrate 3,2 Prozent betragen haben, erklärte die Statistik Austria am Freitag in ihrer Schnellschätzung. Auch im August lag die Rate vorläufig bei 3,2 Prozent. Die weiter hohe Inflation sei insbesondere durch die im Vorjahr niedrigen Energie- und Treibstoffpreise bedingt, doch habe sich der im Frühjahr begonnene starke Inflationsanstieg im September nicht mehr fortgesetzt, so Statistik-Chef Tobias Thomas.

"Shutdown" in USA abgewendet, große Frage aber ungelöst

Washington - Die drohende Haushaltssperre in den USA ist abgewendet. Kurz vor Ablauf der Frist für eine Einigung im US-Haushaltsstreit hat der Kongress in Washington sich auf einen Übergangsetat geeinigt. Dieser stellt eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 3. Dezember sicher. Hätte der Kongress bis Mitternacht am Donnerstag (Ortszeit) keine Regelung beschlossen, wäre es zu einem "Shutdown" von Teilen des Staatsapparates gekommen.

Gefängnisrevolte in Ecuador unter Kontrolle

Guayaquil - Nach blutigen Kämpfen zwischen rivalisierenden Gangs in einem ecuadorianischen Gefängnis hat die Polizei die Haftanstalt wieder unter Kontrolle gebracht. Die Kämpfe seien beendet, die Häftlinge seien wieder in ihren Zellen, sagte Polizeichefin Tannya Varela am Donnerstagabend (Ortszeit). Die Polizei hatte rund 900 Beamte eingesetzt, um die Lage in dem Gefängnis in Guayaquil in den Griff zu bekommen, nachdem dort seit Dienstag 118 Gefangene getötet worden waren.

Verschärfte Wiener Corona-Maßnahmen in Kraft

Wien - In Wien treten heute, Freitag, die neuen, erneut verschärften Corona-Maßnahmen in Kraft. Die bis Anfang November befristeten Regeln bringen vor allem Nachteile für Ungeimpfte. So sind Tests an manchen Orten als Nachweis nicht mehr gültig, Zutritt haben dann nur mehr Geimpfte oder Genesene ("2G-Regel"). Das gilt in der Nachtgastronomie und bei Veranstaltungen über 500 Personen.

Abstimmung über Infrastrukturpaket in den USA verschoben

Washington - Das US-Repräsentantenhaus hat die geplante Abstimmung über das Infrastrukturpaket von Präsident Joe Biden nicht mehr am Donnerstag durchgeführt. Damit dürfte sich der progressive Flügel in Bidens Demokratischer Partei durchgesetzt haben, der für seine Zustimmung zu der Initiative zunächst ernsthafte Verhandlungen über ein sozialpolitisches Paket fordert.

Zweite Vorsondierung von Grünen und FDP

Berlin - Grüne und FDP wollen am Freitagvormittag zu ihrer zweiten Gesprächsrunde über eine gemeinsame Beteiligung an der neuen deutschen Regierung zusammenkommen. Danach werde es gegen 13.00 Uhr Statements von Vertretern der jeweiligen Parteiführung geben, teilten beide Donnerstagabend mit. Bei der zweiten Runde sogenannter Vorsondierungen soll es konkreter um Inhalte und Ziele eines möglichen Bündnisses gehen. SPD-Kanzler in spe, Olaf Scholz, rechnet fix mit einer Ampel-Koalition.

Nordkorea meldet Test von "neuer" Flugabwehrrakete

Seoul - Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine "neu entwickelte" Flugabwehrrakete getestet. Bei dem Test am Donnerstag sei die "bemerkenswerte Kampfeigenschaft" der Rakete überprüft worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Das Geschoß verfüge über "neue Schlüsseltechnologien". Der Test ist der jüngste in einer Reihe von Waffentests Nordkoreas.

Gender Pay Gap im Bundesdienst sinkt weiter

Wien - Der Gender Pay Gap im Bundesdienst sinkt weiter. Im Vorjahr haben Frauen um 8,6 Prozent weniger verdient als Männer - damit war der Einkommensunterschied so gering wie noch nie. 2012 hatte die Differenz noch 13,3 Prozent betragen, seither ist sie kontinuierlich gesunken, im Vorjahr um weitere 0,4 Prozentpunkte. Das geht aus dem der APA vorliegenden Einkommensbericht hervor. In der Privatwirtschaft lag der Gender Pay Gap zuletzt bei 14,3 Prozent und damit deutlich höher.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red