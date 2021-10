Höchststrafe für Mord an Wiener Trafikantin

Wien - Der Mann, der am 5. März 2021 seine Freundin in ihrer Trafik in der Nussdorfer Straße in Wien-Alsergrund angezündet hat, ist am Freitag am Landesgericht wegen Mordes und Brandstiftung zu lebenslanger Haft verurteilt und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der Wahrspruch der Geschworenen fiel einstimmig aus und erging nach ausgesprochen kurzer Beratungszeit. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Arbeitslosigkeit sank im September schneller als erwartet

Wien - Die Arbeitslosigkeit in Österreich sinkt laut AMS-Vorstand Johannes Kopf "mit unglaublicher Geschwindigkeit" weiter: Im September waren 338.514 Personen beim AMS als arbeitslos oder in Schulung registriert. Gegenüber Ende September 2020 ist dies ein Rückgang um mehr als 70.000 Personen bzw. um 17,2 Prozent. Im Vergleich zu September 2019 liegt die Arbeitslosigkeit aufgrund steigender Schulungszahlen nur mehr leicht über der Vor-Coronazeit, ohne Schulungen liegt sie darunter.

Flüchtige frühere KZ-Sekretärin ins Gefängnis gebracht

Itzehoe/Lübeck - Die 96 Jahre alte Angeklagte im womöglich letzten NS-Prozess in Deutschland vor dem Landgericht Itzehoe befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde sie in die Justizvollzugsanstalt Lübeck gebracht worden. Dort sitzen weibliche Gefangene ein.

Kriegsrelikt explodierte in Kärnten: 59-Jähriger tot

Steindorf - Bei der Explosion eines Kriegsrelikts am Ossiacher See ist am Freitagvormittag ein 59-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei in einer Vorausmeldung mitteilte, war es am Ufer des Sees in Steindorf zu der Explosion gekommen. Der 59-Jährige dürfte das Relikt bereits am (gestrigen) Donnerstag aus dem See geborgen und am Ufer abgelegt haben. Als er heute gegen 11.00 Uhr damit hantierte, kam es zur Detonation.

Diese Woche rund 1.200 positive Schul-PCR-Tests

Wien - Die endgültigen PCR-Resultate der Schul-Testungen in dieser Woche liegen nun vor - mittlerweile ist auch die zweite Runde in Wien, wo auch am Mittwoch untersucht wird, ausgewertet. Insgesamt wurden 1.183 Kinder und Jugendliche positiv auf das Coronavirus getestet, in der Vorwoche waren es 1.131. In der Bundeshauptstadt ist die Zahl von 825 positiven Ergebnissen in der vergangenen Woche auf 759 leicht gesunken.

Heimische Konzerne machen gegen Blutspende-Verbote mobil

Wien - Heimische Unternehmen haben gemeinsam eine Initiative gestartet, um gegen die Ausschlussregelungen für homo- und bisexuelle Männer bei der Blutspende mobil zu machen. Die aktuelle Verordnung sei diskriminierend, wird beklagt. Denn die Betroffenen würden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung von einer Blutspende ausgeschlossen. Die Initiative wurde von der Raiffeisen Bank International AG (RBI) gestartet - nach dem Tod des Lebensgefährten eines Mitarbeiters.

Falsche Bombendrohung gegen belarussische Botschaft in Wien

Wien/Minsk - Eine Bombendrohung gegen die Botschaft von Belarus (Weißrussland) in Wien hat sich am Freitagnachmittag als falsch herausgestellt. In Absprache mit dem Botschaftspersonal wurden die Räumlichkeiten auf dem exterritorialen Gebiet der diplomatischen Vertretung durchsucht und nichts gefunden, sagte Polizeisprecher Christopher Verhnjak. Das Landesamt für Verfassungsschutz (LVT) ermittelt nun wegen der bisher unbekannten Hintergründe und Täter der Bedrohung.

Wiener Börse schließt höher

Wien - Die Wiener Börse ist am Freitag mit Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Zum Schluss stand der heimische Leitindex ATX mit einem Plus von 0,40 Prozent bei 3.673,56 Punkten. An den europäischen Leitbörsen ging es hingegen deutlich nach unten. Mit einem satten Kursplus von über 7 Prozent konnten sich die Titel des heimischen Baukonzerns Porr fast gänzlich von den herben Kursverlusten vom gestrigen Handelstag erholen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red