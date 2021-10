Verhandlungen zur Steuerreform im Finale

Wien - Die "ökosoziale" Steuerreform - das Prestigeprojekt von Türkis-Grün - dürfte bald fertig sein: Die Verhandlungen waren Freitagabend zwar offenbar noch nicht gänzlich abgeschlossen, spekuliert wurde aber bereits über erste Details. Wie die "Kronen Zeitung" in ihrer Online-Ausgabe aus einem "Verhandlungspapier" zitierte, sollen etwa nicht - wie angekündigt - die Steuerstufen zwei und drei, sondern die untersten zwei im Gegenzug für eine CO2-Bepreisung gesenkt werden.

Umweltorganisationen fordern bei Steuerreform "großen Wurf"

Wien - Auf einen "großen Wurf" drängen Umweltschutzorganisationen im Finale um die ökosoziale Steuerreform der türkis-grünen Regierung. "Ein wirksamer CO2-Preis ist unerlässlich, damit wir unsere Klimaziele erreichen können. Ein dadurch finanzierter Öko-Bonus für alle Haushalte muss soziale Ausgewogenheit garantieren", forderten GLOBAL 2000, VCÖ und WWF gegenüber der APA.

Höchststrafe für Mord an Wiener Trafikantin

Wien - Der Mann, der am 5. März 2021 seine Freundin in ihrer Trafik in der Nussdorfer Straße in Wien-Alsergrund angezündet hat, ist am Freitag am Landesgericht wegen Mordes und Brandstiftung zu lebenslanger Haft verurteilt und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der Wahrspruch der Geschworenen fiel einstimmig aus und erging nach ausgesprochen kurzer Beratungszeit. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Demokraten streiten, Bidens Investitionspakete wackeln

Washington - Das Ringen um zwei geplante große Investitionspakete von US-Präsident Joe Biden zieht sich weiter hin. Es werde mehr Zeit benötigt, kündigte Nancy Pelosi, die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, am Freitagabend (Ortszeit) an. Biden kämpft darum, zwei zentrale Vorhaben seiner Amtszeit im Kongress durchzusetzen: ein großes Paket für Investitionen in die Infrastruktur des Landes und ein zweites gewaltiges Paket mit Investitionen für Soziales.

Großbritannien setzt in Sprit-Krise ab Montag Armee ein

London - Die britische Regierung setzt ab Montag die Armee zur Überbrückung der Engpässe bei der Benzinversorgung ein. 200 Soldaten - davon 100 Fahrer - würden ein entsprechendes Training am Wochenende beenden und könnten dann ab Montag mit Lieferfahrten starten, teilte die Regierung am Freitag mit. Großbritannien hat hier derzeit erhebliche Engpässe. Treibstoff kann nicht in ausreichendem Umfang zu den Tankstellen transportiert werden, weil Zehntausende Lkw-Fahrer fehlen.

Korruptionsprozess gegen Aung San Suu Kyi begonnen

Yangon (Rangun) - Auf den Tag genau zehn Monate nach ihrem Sturz durch das Militär hat sich die frühere myanmarische Regierungschefin Aung San Suu Kyi am Freitag einem Prozess wegen Korruption stellen müssen. Bei der Zeugenbefragung in der Hauptstadt Naypyidaw warf der frühere Regierungschef der Region Yangon, Phyo Min Thein, der Politikerin nach einem Bericht des "Guardian" passive Bestechung mit Bargeld und Gold vor. Der Politikerin drohen 14 Jahre Haft.

Rumäniens Präsident Iohannis erhält Karlspreis

Aachen - Der rumänische Präsident Klaus Iohannis erhält am Samstag in der deutschen Stadt Aachen den Internationalen Karlspreis. Der Politiker wird als herausragender Streiter für europäische Werte ausgezeichnet. Iohannis war bereits im Dezember 2019 als Preisträger bekannt gegeben worden, doch die Verleihung wurde wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben. Die Festrede hält am Samstag EU-Ratspräsident Charles Michel.

