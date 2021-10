Deutsche Grüne beraten über Regierungs-Sondierungen

Berlin - Die deutschen Grünen wollen am Samstag bei einem Parteitag den weiteren Kurs in den Beratungen über eine Regierungsbildung erörtern. Mit den Gesprächen sollen die etwa 100 Delegierten in Berlin die zehnköpfige engere Sondierungsgruppe um die beiden Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck betrauen. Nach Friedrich Merz meldeten sich unterdessen mit Norbert Röttgen und Jens Spahn zwei weitere prominente CDU-Politiker nach der Niederlage bei der Bundestagswahl mit Kritik.

Studie: Heimische Supermärkte sind Pandemie-Gewinner

Wien - Die Lebensmittel-Einzelhändler gehören mit einem Umsatzplus im Jahr 2020 von 5,3 Prozent in Europa, 10,1 Prozent in Österreich und 7,9 Prozent in Deutschland zu den Profiteuren der Coronapandemie. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Kreditversicherers Acredia in Zusammenarbeit mit Euler Hermes. Die Zunahme des Onlinehandels drücke aber auf die Margen.

Mehr voll immunisierte Intensivpatienten

Wien - Die Zahl der voll immunisierten Patienten auf Intensivstationen ist leicht im Steigen. Das geht aus dem internen Dokument der Ampel-Kommission hervor, das der APA vorliegt. Aktuell sind 17 Prozent der Patienten auf diesen Stationen voll geimpft, sogar 31 Prozent auf Normalstationen. Dies könnte auch ein Hinweis auf nachlassende Wirksamkeit der Impfungen bei bestimmten Gruppen im Zeitverlauf sein, heißt es im Dokument.

Österreichweiter Zivilschutz-Probealarm am Samstag

Wien - Am Samstag wird wieder ein bundesweiter Zivilschutz-Probealarm durchgeführt. Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr werden nach dem Signal "Sirenenprobe" die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" ausgestrahlt. Die jährlich durchgeführte Probe dient einerseits der Überprüfung der technischen Einrichtungen. Zugleich soll die Bevölkerung mit den Signalen vertraut gemacht werden, die von rund 8.200 Feuerwehrsirenen ausgehen können.

Rumäniens Präsident Iohannis erhält Karlspreis

Aachen - Der rumänische Präsident Klaus Iohannis erhält am Samstag in der deutschen Stadt Aachen den Internationalen Karlspreis. Der Politiker wird als herausragender Streiter für europäische Werte ausgezeichnet. Iohannis war bereits im Dezember 2019 als Preisträger bekannt gegeben worden, doch die Verleihung wurde wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben. Die Festrede hält am Samstag EU-Ratspräsident Charles Michel.

Großbritannien setzt in Sprit-Krise ab Montag Armee ein

London - Die britische Regierung setzt ab Montag die Armee zur Überbrückung der Engpässe bei der Benzinversorgung ein. 200 Soldaten - davon 100 Fahrer - würden ein entsprechendes Training am Wochenende beenden und könnten dann ab Montag mit Lieferfahrten starten, teilte die Regierung am Freitag mit. Großbritannien hat hier derzeit erhebliche Engpässe. Treibstoff kann nicht in ausreichendem Umfang zu den Tankstellen transportiert werden, weil Zehntausende Lkw-Fahrer fehlen.

Demokraten streiten, Bidens Investitionspakete wackeln

Washington - Das Ringen um zwei geplante große Investitionspakete von US-Präsident Joe Biden zieht sich weiter hin. Es werde mehr Zeit benötigt, kündigte Nancy Pelosi, die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, am Freitagabend (Ortszeit) an. Biden kämpft darum, zwei zentrale Vorhaben seiner Amtszeit im Kongress durchzusetzen: ein großes Paket für Investitionen in die Infrastruktur des Landes und ein zweites gewaltiges Paket mit Investitionen für Soziales.

Umweltorganisationen fordern bei Steuerreform "großen Wurf"

Wien - Auf einen "großen Wurf" drängen Umweltschutzorganisationen im Finale um die ökosoziale Steuerreform der türkis-grünen Regierung. "Ein wirksamer CO2-Preis ist unerlässlich, damit wir unsere Klimaziele erreichen können. Ein dadurch finanzierter Öko-Bonus für alle Haushalte muss soziale Ausgewogenheit garantieren", forderten GLOBAL 2000, VCÖ und WWF gegenüber der APA.

