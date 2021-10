Deutsche Grüne starten kleinen Parteitag

Berlin - Die deutschen Grünen haben am Samstag ihren kleinen Parteitag gestartet, auf dem sie über das weitere Vorgehen zur Bildung einer neuen Regierung beraten wollen. "Wir stehen an der Schwelle zu etwas Neuem", sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner zum Auftakt der Beratungen. "Dieses Land braucht den Aufbruch, und wir wollen ihn gestalten." Dafür könnten sie laut Kellner in weniger als zwei Wochen in einer Urabstimmung über einen möglichen Koalitionsvertrag entscheiden.

Verhandlungen zur Steuerreform dauern an

Wien - Die Verhandlungen zur ökosozialen Steuerreform der türkis-grünen Bundesregierung sind am Samstag weitergeführt worden. Wie es aus Regierungskreisen gegenüber der APA hieß, gingen sie "gut voran", seien bis dato aber nicht abgeschlossen. Bereits am Freitag hatten die Gespräche, die sich auf der Zielgeraden befinden dürften, bis spät in die Nacht angedauert. Die Präsentation könnte in den kommenden Tagen erfolgen.

6.646 Klimatickets am ersten Vorverkaufstag verkauft

Wien - 6.646 Mal ist das Klimaticket am Freitag - dem ersten Vorverkaufstag des neuen Angebots - in Österreich über das Verkaufspult gegangen. Das teilte das Umwelt- und Verkehrsministerium am Samstag in einer Aussendung mit und nannte den Verkaufsstart fulminant. "Es freut mich sehr, dass so viele in Österreich klimafreundlich und günstig unterwegs sein wollen - egal ob mit der Bahn, der Bim oder dem Bus", sagte Ministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Weltweit mehr als fünf Millionen Covid-Tote

Washington/Berlin - Die Zahl der weltweiten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat die Schwelle von fünf Millionen überschritten. Das ergab eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Die inzwischen global dominierende Delta-Variante verursachte dabei eine deutliche Zunahme der Todesfälle, vor allem unter ungeimpften Menschen.

Studie: Heimische Supermärkte sind Pandemie-Gewinner

Wien - Die Lebensmittel-Einzelhändler gehören mit einem Umsatzplus im Jahr 2020 von 5,3 Prozent in Europa, 10,1 Prozent in Österreich und 7,9 Prozent in Deutschland zu den Profiteuren der Coronapandemie. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Kreditversicherers Acredia in Zusammenarbeit mit Euler Hermes. Die Zunahme des Onlinehandels drücke aber auf die Margen.

Trump bekämpft Twitter-Sperre vor Gericht

Bangalore/San Francisco - Ex-US-Präsident Donald Trump geht gerichtlich gegen seine Blockade bei Twitter vor. Der Republikaner beantragte am Freitag bei einem Bezirksgericht in Florida, den Kurznachrichtendienst per einstweiliger Verfügung zu zwingen, seinen Account wieder freizugeben. Das Unternehmen sei von Mitgliedern des US-Kongresses zur Sperre seines Kontos "gezwungen" worden, hieß es in Trumps Begründung.

Philippinischer Präsident Duterte zieht aus Politik zurück

Manila - Der Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, hat seinen offiziellen Rückzug aus der Politik angekündigt. Er werde bei der Wahl 2022 doch nicht für das Amt des Vize-Präsidenten kandidieren, da dies ein "Verstoß gegen die Verfassung" wäre, erklärte Duterte am Samstag. Der Schritt könnte den Weg für eine Kandidatur seiner Tochter Sara als Präsidentin ebnen. Als Präsident darf Duterte laut philippinischem Recht nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren.

Betrunkene verletzen Beamte in Wiener City schwer

Wien - Ein betrunkenes Brüderpaar hat in der Nacht auf Samstag in der Wiener Innenstadt Polizisten attackiert und zwei Beamte schwer verletzt. Die 26 und 29 Jahre alten Verdächtigen hatten vor dem Volksgarten eine Gruppe belästigt, beschimpft und mit Getränken beschüttet. Einen Burschen schlugen sie. Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt gingen dazwischen und wollten die Ausweise der Aggressoren sehen, wie Polizeisprecher Christopher Verhnjak berichtete.

