Verhandlungen zur Steuerreform dauern an

Wien - Die Verhandlungen zur ökosozialen Steuerreform der türkis-grünen Bundesregierung sind am Samstag weitergeführt worden. Wie es aus Regierungskreisen gegenüber der APA hieß, gingen sie "gut voran", seien bis dato aber nicht abgeschlossen. Bereits am Freitag hatten die Gespräche, die sich auf der Zielgeraden befinden dürften, bis spät in die Nacht angedauert. Die Präsentation könnte in den kommenden Tagen erfolgen.

Deutsche Grüne starten kleinen Parteitag

Berlin - Die deutschen Grünen haben am Samstag ihren kleinen Parteitag gestartet, auf dem sie über das weitere Vorgehen zur Bildung einer neuen Regierung beraten wollen. "Wir stehen an der Schwelle zu etwas Neuem", sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner zum Auftakt der Beratungen. "Dieses Land braucht den Aufbruch, und wir wollen ihn gestalten." Dafür könnten sie laut Kellner in weniger als zwei Wochen in einer Urabstimmung über einen möglichen Koalitionsvertrag entscheiden.

Minister Kocher: Breites Angebot für Langzeitarbeitslose

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat heute im "Ö1-Mittagsjournal" das breite Angebot für Langzeitarbeitslose betont, einer deutlichen Absenkung des Arbeitslosengeldes in einem degressiven Modell eine Absage erteilt und bei der Entscheidung um 3G am Arbeitsplatz noch etwas Geduld eingefordert. "Wir können jedem Langzeitarbeitslosen, jeder Langzeitarbeitslosen derzeit ein Angebot machen", so Kocher zum Thema Arbeitsmarkt. "Jeder kann etwas bekommen, recht rasch bekommen."

Vulkan-Gase bringen Ausgangssperre auf La Palma

Santa Cruz de La Palma - Auf der Kanaren-Insel La Palma dürfen rund 3.500 Menschen wegen möglicherweise gesundheitsgefährdender Gase durch den Vulkanausbruch ihr Haus nicht verlassen. "Die neue Ausgangssperre ist eine Konsequenz aus den meteorologischen Verhältnissen", teilte der Katastrophendienst am Samstag mit. Die Wetterbedingungen verhinderten, dass die Gase sich verflüchtigten.

6.646 Klimatickets am ersten Vorverkaufstag verkauft

Wien - 6.646 Mal ist das Klimaticket am Freitag - dem ersten Vorverkaufstag des neuen Angebots - in Österreich über das Verkaufspult gegangen. Das teilte das Umwelt- und Verkehrsministerium am Samstag in einer Aussendung mit und nannte den Verkaufsstart fulminant. "Es freut mich sehr, dass so viele in Österreich klimafreundlich und günstig unterwegs sein wollen - egal ob mit der Bahn, der Bim oder dem Bus", sagte Ministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Rumäniens Präsident Johannis mit Karlspreis geehrt

Aachen - Der rumänische Präsident Klaus Johannis (Iohannis) hat am Samstag in Aachen den Internationalen Karlspreis für Bemühungen um die Einigung Europas erhalten. Johannis (62) wurde als Brückenbauer zwischen Ost und West mit dem renommierten Preis geehrt. In seiner Festrede würdigte EU-Ratspräsident Charles Michel in teils persönlichen Worten die methodische und prinzipientreue Haltung des Karlspreisträgers.

Weltweit mehr als fünf Millionen Covid-Tote

Washington/Berlin - Die Zahl der weltweiten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat die Schwelle von fünf Millionen überschritten. Das ergab eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Die inzwischen global dominierende Delta-Variante verursachte dabei eine deutliche Zunahme der Todesfälle, vor allem unter ungeimpften Menschen.

Studie: Heimische Supermärkte sind Pandemie-Gewinner

Wien - Die Lebensmittel-Einzelhändler gehören mit einem Umsatzplus im Jahr 2020 von 5,3 Prozent in Europa, 10,1 Prozent in Österreich und 7,9 Prozent in Deutschland zu den Profiteuren der Coronapandemie. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Kreditversicherers Acredia in Zusammenarbeit mit Euler Hermes. Die Zunahme des Onlinehandels drücke aber auf die Margen.

