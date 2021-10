SPD und Union starten deutsche Regierungs-Sondierungen

Berlin - Eine Woche nach der Bundestagswahl starten SPD und Union am Sonntag die Beratungen über die Bildung der künftigen Regierung. Die Verhandler der SPD um Kanzlerkandidat Olaf Scholz kommen zu getrennten Gesprächen mit der FDP und den Grünen zusammen. Am Abend beraten Verhandler der Union um Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) mit der FDP-Delegation um Parteichef Christian Lindner. Die beiden kleineren Parteien entscheiden darüber, ob Scholz oder Laschet Kanzler wird.

Verhandlungen zur Steuerreform spießen sich

Wien - Türkis-Grün hat am Samstag die Verhandlungen zur ökosozialen Steuerreform fortgesetzt, zu einem Ende kamen sie vorerst aber nicht. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betonte am Abend gegenüber oe24.tv, dass die Verhandlungen "sehr gut laufen, sehr konstruktiv". Details verriet er keine. Wie die APA aus Verhandlerkreisen erfuhr, gab es zwei Knackpunkte, nämlich die Abschaffung des Dieselprivilegs und den von der ÖVP geforderten Unterschied beim Klimabonus zwischen Stadt und Land.

Italiens Coronapolitik bei Kommunalwahlen auf dem Prüfstand

Rom - Rund zwölf Millionen Italiener sind am Sonntag und Montag zu den Kommunalwahlen aufgerufen. Dabei werden unter anderem in den großen Städten Rom, Mailand, Neapel, Turin und Bologna die Bürgermeister und Stadträte neu bestimmt. Die Wahl gilt auch als wichtiger politischer Stimmungstests im Land. Die in der Regierung vertretenen Parteien hoffen auf Zuspruch zu ihrer Corona-Politik mit weitreichenden Beschränkungen, zugleich aber auch hohen Impf- und niedrigen Infektionszahlen.

Israels Regierung erhöht Druck auf zweifach Geimpfte

Tel Aviv - Wegen hoher Infektionszahlen erhöht Israels Regierung in der Coronakrise den Druck auf zweifach geimpfte Personen. Ab Sonntag gilt der sogenannte Grüne Pass, der den Zugang zum öffentlichen Leben erleichtert, nur noch bis sechs Monate nach der zweiten Impfung. Auch wer positiv auf Corona getestet wurde, muss spätestens sechs Monate danach noch eine Impfung erhalten. Nach Zahlen des Gesundheitsministeriums könnten von der Regelung mehr als eine Million Menschen betroffen sein.

Zehntausende demonstrieren für Amtsenthebung von Bolsonaro

Sao Paulo/Brasilia - In Brasilien sind am Samstag zehntausende Demonstranten für eine Amtsenthebung von Präsident Jair Bolsonaro auf die Straße gegangen. Große Protestkundgebungen gab es Rio de Janeiro, Sao Paulo und der Hauptstadt Brasilia. Brasilianische Medien meldeten Proteste in 20 der 27 brasilianischen Bundesstaaten und in 60 Städten.

Polizei untersucht Übergriff auf Wiener Corona-Gegendemo

Wien - Bei der linken Gegendemonstration gegen die Wiener Corona-Demonstration hat es am Samstagnachmittag offenbar einen Polizeiübergriff gegeben. In sozialen Medien wurden Videos verbreitet, auf denen zu sehen ist, wie ein Polizist einen Demonstranten stößt, der daraufhin über ein Fahrrad stürzt und dann - auf dem Boden liegend - noch einmal von diesem Beamten getreten wird. Die Wiener Polizei teilte daraufhin mit, gegen den Beamten zu ermitteln.

red