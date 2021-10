Verhandlungen zur Steuerreform spießen sich

Wien - Türkis-Grün hat am Samstag die Verhandlungen zur ökosozialen Steuerreform fortgesetzt, zu einem Ende kamen sie vorerst aber nicht. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betonte am Abend gegenüber oe24.tv, dass die Verhandlungen "sehr gut laufen, sehr konstruktiv". Details verriet er keine. Wie die APA aus Verhandlerkreisen erfuhr, gab es zwei Knackpunkte, nämlich die Abschaffung des Dieselprivilegs und den von der ÖVP geforderten Unterschied beim Klimabonus zwischen Stadt und Land.

SPD und Union starten deutsche Regierungs-Sondierungen

Berlin - Eine Woche nach der Bundestagswahl starten SPD und Union am Sonntag die Beratungen über die Bildung der künftigen Regierung. Die Verhandler der SPD um Kanzlerkandidat Olaf Scholz kommen zu getrennten Gesprächen mit der FDP und den Grünen zusammen. Am Abend beraten Verhandler der Union um Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) mit der FDP-Delegation um Parteichef Christian Lindner. Die beiden kleineren Parteien entscheiden darüber, ob Scholz oder Laschet Kanzler wird.

Italiens Coronapolitik bei Kommunalwahlen auf dem Prüfstand

Rom - In Italien sind die Wahllokale seit Sonntag 7 Uhr Früh für die Kommunalwahlen in 1.300 Gemeinden offen. Gewählt wird am Sonntag bis 22 Uhr und am Montag von 7 bis 15 Uhr. Mit Ergebnissen ist am Montagabend zu rechnen. Die Wahlen gelten auch als wichtiger Stimmungstest nach Ausbruch der Corona-Pandemie.

Lufthansa für Impfpflicht für Flugpersonal

Frankfurt - Die Deutsche Lufthansa hat sich für eine Corona-Impfpflicht für Flugpersonal in Deutschland ausgesprochen. "Als weltweit operierende Airline befürworten wir eine verpflichtende Impfung für unsere Crews und brauchen darüber hinaus eine Möglichkeit zur Erfassung der Impfdaten", sagte Lufthansa-Vorstand Detlef Kayser der "Bild am Sonntag".

Australische Impf-Lotterie lockt mit Million-Gewinn

Sydney - Unentschlossene Bewohner Australiens sollen jetzt mit Hilfe einer Millionen-Lotterie dazu bewegt werden, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Insgesamt 4,1 Millionen australische Dollar (rund 2,5 Millionen Euro) haben Firmen und Philanthropen aufgebracht, um die Impfquote im Land auf über 80 Prozent zu bringen, berichteten Medien am Sonntag. Als Höchstpreis winken umgerechnet rund 625.000 Euro, dazu gibt es 3.100 Preise in der Höhe von jeweils 1.000 Dollar.

Brand zerstörte Tiber-Brücke in Rom

Rom - In Rom ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen und hat eine Brücke über den Fluss Tiber zerstört. Dabei handelt es sich um die 1863 eingeweihte Eisenbrücke "Ponte di ferro" im beliebten Lokalviertel Ostiense. Stundenlang kämpften die Feuerwehrmannschaften gegen die Flammen. Es gab keine Verletzten. Experten befürchten jedoch irreversible Schäden an der Brückenstruktur.

