Verhandlungen zur türkis-grünen Steuerreform abgeschlossen

Wien - Die türkis-grüne Regierung hat die Verhandlungen für ihr Prestigeprojekt, eine ökosoziale Steuerreform, am Sonntagvormittag abgeschlossen, wie die APA erfuhr. Das Ergebnis soll um 14 Uhr im Kanzleramt präsentiert werden. Die Reform soll eine CO2-Bepreisung und eine Entlastung der unteren und mittleren Einkommensstufen bringen.

Französischer Manager und Ex-Politiker Tapie gestorben

Marseille - Der französische Geschäftsmann und einstige Adidas-Besitzer Bernard Tapie ist tot. Er starb am Sonntag früh im Alter von 78 Jahren an einer Krebserkrankung, wie seine Familie der Zeitung "La Provence" sagte. Einer seiner Söhne bestätigte den Tod auf Instagram mit der kurzen Nachricht: "Auf Wiedersehen, mein Phönix". Tapie war ein schillernder und in Frankreich höchst umstrittener Manager und Ex-Politiker. In Deutschland war er vor allem als ehemaliger Adidas-Besitzer bekannt.

Tausende Pädophile in katholischer Kirche in Frankreich

Paris - In der katholischen Kirche in Frankreich hat es seit dem Jahr 1950 tausende Pädophile gegeben. Die Untersuchungen einer unabhängigen Kommission zum Missbrauchsskandal in der Kirche hätten ergeben, dass es seither zwischen 2.900 und 3.200 pädophile Priester oder andere pädophile Kirchenmitglieder gegeben habe, sagte der Leiter der Untersuchungskommission, Jean-Marc Sauv�, der Nachrichtenagentur AFP vor Veröffentlichung eines entsprechenden Berichts.

Italiens Coronapolitik bei Kommunalwahlen auf dem Prüfstand

Rom - In Italien sind die Wahllokale seit Sonntag 7 Uhr Früh für die Kommunalwahlen in 1.300 Gemeinden offen. Gewählt wird am Sonntag bis 22 Uhr und am Montag von 7 bis 15 Uhr. Mit Ergebnissen ist am Montagabend zu rechnen. Die Wahlen gelten auch als wichtiger Stimmungstest nach Ausbruch der Corona-Pandemie.

Kickl für Ende der Corona-Maßnahmen am Nationalfeiertag

Wien - Geht es nach FPÖ-Chef Herbert Kickl sollten die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mit dem Nationalfeiertag enden. "Der 26. Oktober soll ein zweites Mal zum Tag der Freiheit werden", meinte er in einer Aussendung am Sonntag. Kickl argumentierte damit, dass mittlerweile große Teile der Bevölkerung vor einem schweren Verlauf geschützt wären und es bessere Behandlungsmöglichkeiten gebe.

Großbrand verwüstet Ferienparadies vor Honduras

Tegucigalpa - Bei einem Großbrand auf der Insel Guanaja vor Honduras sind mehrere Menschen verletzt und Dutzende Häuser zerstört worden. Mindestens zwei Personen hätten Verbrennungen, andere Rauchgasvergiftungen erlitten, berichteten honduranische Medien am Samstag. Insgesamt waren etwa laut der Zeitung "El Heraldo" unter Berufung auf den Zivilschutz Copeco 2.500 Personen direkt betroffen. Der Brand sei zu 90 Prozent unter Kontrolle, hieß es in einem Tweet der Copeco.

Feiern zum Tag der Deutschen Einheit haben begonnen

Halle - Mit einem gemeinsamen Gottesdienst von Christen, Juden und Muslimen haben am Sonntag in Halle an der Saale die Feiern zum 31. Tag der Deutschen Einheit begonnen. Daran nahmen in der Pauluskirche unter anderem der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel teil. Geplant war anschließend ein Festakt in der Händelhalle in der Saalestadt, bei dem auch Merkel sprechen sollte.

Merkur-Raumsonde BepiColombo schickt erste Bilder vom Merkur

Paris/Darmstadt/Graz - Fast drei Jahre nach ihrem Start hat die europäisch-japanische Raumsonde BepiColombo erste Bilder vom Planeten Merkur aufgenommen. Wie die Europäische Raumfahrtagentur ESA am Samstag mitteilte, übermittelte die Sonde nach ihrem ersten Vorbeiflug am Merkur Schwarz-Weiß-Bilder zur Erde, auf denen die nördliche Hemisphäre des Planeten zu sehen ist. Mit ihren großen Kratern erinnert die Merkur-Oberfläche an den Mond.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red