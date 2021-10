Gespräche von SPD und FDP über Regierungsbildung begonnen

Berlin - SPD und FDP haben ihre ersten Sondierungen über eine mögliche Regierungsbildung nach der Bundestagswahl als konstruktiv bezeichnet. Man sei sich bewusst, dass es nach 16 Jahren der Kanzlerschaft von Angela Merkel (CDU) großen Veränderungsbedarf gebe, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nach gut zweistündigen Beratungen am Sonntag in Berlin. Es sei global etwa über Klimaschutz, Digitales, Staatsmodernisierung und außenpolitische Fragen geredet worden.

Regierung einigt sich auf Steuerreform

Wien - Die türkis-grüne Regierung hat sich auf ihr großes Prestigeprojekt einer ökosozialen Steuerreform geeinigt. Ab 1. Juli 2022 müssen die Österreicher für ihren CO2-Ausstoß eine zusätzliche Steuer bezahlen. Der Einstiegspreis beträgt 30 Euro pro Tonne und steigt dann bis 2025 auf 55 Euro. Ab 2026 soll es einen EU-weiten CO2-Emissionshandel für sämtliche Lebensbereiche geben. Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung fließen zurück zur Bevölkerung in Form eines Klimabonus.

Heftige Kritik der Opposition an Plänen zur Steuerreform

Wien - Kein gutes Haar lässt die Opposition an der am Sonntag von der Regierung präsentierten Steuerreform. Für die FPÖ ist sie "eine reine Mogelpackung zulasten der Bevölkerung" und ein "Strafpaket für die österreichischen Steuerzahler". Auch die SPÖ findet, die Steuerreform sei "weder sozial noch ökologisch". Und für die NEOS ist es "nicht mehr als eine Umverteilungsreform".

Acht Tote bei Absturz von Kleinflugzeug bei Mailand

Mailand - Ein privates Kleinflugzeug, das am Sonntag vom Mailänder Flughafen Linate in Richtung Olbia auf Sardinien abgeflogen war, ist in San Donato Milanese bei Mailand auf ein Gebäude gestürzt. Dabei kamen die acht Insassen der Maschine ums Leben. Das Gebäude diente als Parkhaus für Busse, es geriet durch den Absturz in Brand.

Fünf Tote bei Anschlag auf Taliban-Trauerfeier in Kabul

Kabul - Bei einem Bombenanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul nahe der Trauerfeier für die Mutter eines hochrangigen Taliban-Funktionärs sind am Sonntag mindestens fünf Zivilisten getötet worden. Das teilte der Sprecher des Taliban-Innenministeriums, Kari Said Khosti, der Deutschen Presse-Agentur mit. Drei Verdächtige seien nach dem Anschlag nahe dem Tor der bekannten Eid-Gah-Moschee festgenommen worden.

Johnson will Kurs trotz Liefer-Engpässen nicht ändern

Manchester/London - Der britische Premierminister Boris Johnson will die Lieferengpässe bei Benzin, Gas und bestimmten Lebensmitteln nicht mit einem Kurswechsel in der verschärften Einwanderungspolitik beheben. "Der Weg nach vorne für unser Land besteht nicht darin, den großen Hebel in Richtung einer unkontrollierten Einwanderung umzulegen und eine große Masse von Menschen zur Arbeit zuzulassen", sagte Johnson am Sonntag der BBC. Er räumte ein, dass die Engpässe Nachwehen des Brexit seien.

Nordmazedonier in Wels nach Mordversuch an Mutter geschnappt

Wels - Zielfahnder des Bundeskriminalamts haben in Wels einen Nordmazedonier aufgespürt, der in seiner Heimat seit vier Jahren wegen eines Mordversuchs an seiner Mutter gesucht wird. Der 24-Jährige sei bereits am 24. September festgenommen worden, informierte das Innenministerium am Sonntag. Vor seiner Festnahme in Wels soll er sich in Wien versteckt haben.

Großbrand verwüstet Ferienparadies vor Honduras

Tegucigalpa - Bei einem Großbrand auf der Insel Guanaja vor Honduras sind am Wochenende mehrere Menschen verletzt und Dutzende Häuser zerstört worden. Mindestens zwei Personen hätten Verbrennungen, andere Rauchvergiftungen erlitten, berichteten honduranische Medien. Insgesamt stieg die Zahl direkt betroffener Menschen von 2.500 auf 4.000, wie die Zeitung "El Heraldo" unter Berufung auf den Zivilschutz Copeco berichtete.

