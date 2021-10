Fumio Kishida zum neuen Regierungschef Japans gewählt

Tokio - Japans Ex-Außenminister Fumio Kishida ist zum neuen Regierungschef gewählt worden. Das maßgebliche Unterhaus des nationalen Parlaments wählte den 64-jährigen Konservativen am Montag erwartungsgemäß mit der Stimmenmehrheit der Koalitionsparteien zum Nachfolger von Yoshihide Suga. Kishida, der unter dem früheren rechtskonservativen Ministerpräsidenten Shinzo Abe lange Jahre Außenminister war, will nach seiner Wahl zum neuen Regierungschef sein Kabinett vorstellen.

Tokio - Japans scheidender Regierungschef Yoshihide Suga hat sein Kabinett aufgelöst und damit den Weg für die Wahl Fumio Kishidas zum Nachfolger freigemacht. Die Wahl des 64-Jährigen am Montag bei einer außerordentlichen Parlamentssitzung gilt als Formsache, da die Koalitionsparteien die Mehrheit der Sitze haben. Kishida, der unter dem früheren rechtskonservativen Premier Shinzo Abe jahrelang Außenminister war, will nach seiner Wahl zum neuen Regierungschef sein Kabinett vorstellen.

ÖVP entscheidet über Koalitionsgespräche in OÖ

Linz - Der Landesparteivorstand der oberösterreichischen ÖVP entscheidet heute, Montag, darüber, mit wem die Partei in Koalitionsverhandlungen eintreten wird. Es wird allgemein erwartet, dass die Volkspartei mit ihrem bisherigen Regierungspartner FPÖ weitermachen will. Damit würde die nach Ibiza einzige verbliebene Regierungspartnerschaft mit der FPÖ fortgesetzt.

Neue Österreich-Ausstellung in Auschwitz wird eröffnet

Oswiecim (Auschwitz)/Wien - Im Beisein von hochrangigen Vertretern Österreichs wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) und mehreren Ministern wird am Montagnachmittag die neue österreichische Länderausstellung "Entfernung - Österreich und Auschwitz" im Museum Auschwitz-Birkenau eröffnet. Begangen wird die Eröffnung mit einer Gedenkfeier.

Medizin-Nobelpreisträger wird verkündet

Stockholm - Mit der Bekanntgabe des diesjährigen Nobelpreisträgers für Physiologie bzw. Medizin eröffnet das Nobelpreiskomitee am Montag in Stockholm die Nobelpreis-Woche. Am Dienstag erfolgt die Verkündung des Preisträgers für Physik, die Tage darauf die Auszeichnungen für Chemie, Literatur und Frieden und am Montag kommende Woche jene für Wirtschaftswissenschaften. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

EU-Finanzminister beraten über steigende Energiepreise

Brüssel/Luxemburg - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und seine EU-Amtskollegen beraten am heutigen Montag in Luxemburg über die wachsenden Energiepreise. "Wir sehen weltweit einen starken Anstieg bei den Preisen, insbesondere bei Rohstoffen und Baumaterialien", erklärte Blümel gegenüber der APA im Vorfeld des Treffens. Die Großhandelspreise für Erdgas sind seit Monaten auf einem Höhenflug. Auch der Strompreis ist kräftig gestiegen. Vielerorts bekommen die Verbraucher das bereits zu spüren.

Tschechiens Premier Babis soll Geld versteckt haben

München/Prag - Die "Pandora Papers" enthüllen nach Angaben eines internationalen Recherchenetzwerkes auch die heimlichen Geschäfte hunderter Politiker mit Briefkastenfirmen. Das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), zu dem die "Süddeutsche Zeitung" gehört, veröffentlichte am Sonntagabend einen Teil der Rechercheergebnisse zur Verstrickung von mehr als 330 Politikern und Amtsträgern aus 91 Ländern wie etwa Tschechiens Premier Andrej 91 Ländern wie etwa Tschechiens Premier Andrej Babis in Offshore-Geschäfte.

Nordkorea und Südkorea nehmen Kommunikation wieder auf

Pjöngjang - Nordkorea und Südkorea haben die Kommunikationsleitungen für Notfälle zwischen den beiden Staaten wiederhergestellt. Südkorea bestätigte am Montagmorgen, dass die zweimal täglich stattfindende regelmäßige Kommunikation über militärische und andere vom Vereinigungsministerium betriebene Hotlines wieder aufgenommen wurde. Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA hatte zuvor angekündigt, dass die Leitungen wiederhergestellt würden.

