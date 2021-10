Fumio Kishida zum neuen Regierungschef Japans gewählt

Tokio - Japans Ex-Außenminister Fumio Kishida ist zum neuen Regierungschef gewählt worden. Das maßgebliche Unterhaus des nationalen Parlaments wählte den 64-jährigen Konservativen am Montag erwartungsgemäß mit der Stimmenmehrheit der Koalitionsparteien zum Nachfolger von Yoshihide Suga. Kishida, der unter dem früheren rechtskonservativen Ministerpräsidenten Shinzo Abe lange Jahre Außenminister war, will im Laufe des Tages sein Kabinett vorstellen.

1.404 Neuinfektionen in Österreich und acht Todesfälle

Wien - Seit Sonntag sind in Österreich 1.404 neue Corona-Infektionen verzeichnet worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (1.861). Mit 1.643 Impfungen wurden zudem die wenigstens Stiche an einem Tag seit Ende Jänner gemeldet. In den letzten 24 Stunden sind acht Todesfälle im Zusammenhang mit Covid registriert worden (Sieben-Tages-Schnitt: 8,3), geht aus den Daten von Innen- und Gesundheitsministeriums hervor.

Medizin-Nobelpreisträger wird verkündet

Stockholm - Mit der Bekanntgabe des diesjährigen Nobelpreisträgers für Physiologie bzw. Medizin eröffnet das Nobelpreiskomitee am Montag in Stockholm die Nobelpreis-Woche. Am Dienstag erfolgt die Verkündung des Preisträgers für Physik, die Tage darauf die Auszeichnungen für Chemie, Literatur und Frieden und am Montag kommende Woche jene für Wirtschaftswissenschaften. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Neue Österreich-Ausstellung in Auschwitz wird eröffnet

Oswiecim (Auschwitz)/Wien - Im Beisein von hochrangigen Vertretern Österreichs wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) und mehreren Ministern wird am Montagnachmittag die neue österreichische Länderausstellung "Entfernung - Österreich und Auschwitz" im Museum Auschwitz-Birkenau eröffnet. Begangen wird die Eröffnung mit einer Gedenkfeier.

Nordkorea und Südkorea nehmen Kommunikation wieder auf

Pjöngjang - Nach wochenlanger Unterbrechung haben Süd- und Nordkorea ihre direkten Kommunikationskanäle wieder geöffnet. Die Verbindung über die Telefon- und Faxleitungen sei wiederhergestellt, teilte das Vereinigungsministerium am Montag mit. Die Behörde äußerte die Hoffnung, dass beide Seiten die Kanäle zur Wiederaufnahme des Dialogs nutzen. Durch den Schritt sei "die Grundlage dafür geschaffen worden, die Beziehungen zwischen beiden Koreas wieder auf den richtigen Weg zu bringen".

SPD will möglichst bald Gespräche mit Grünen und FDP führen

Berlin - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hofft, dass FDP und Grüne sich schnell für Gespräche mit seiner Partei zur Bildung einer Ampelkoalition in Deutschland entscheiden. Dann solle es "endlich losgehen", sagte Klingbeil am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Die FDP setzt nach der ersten Sondierungsrunde allerdings weiter auf Abstimmung mit den Grünen. Auch deren Bundesgeschäftsführer Michael Kellner kündigte an, erst alle Sondierungsgespräche abwarten zu wollen.

Rund 3.760 Tonnen Plastik schwimmen auf dem Mittelmeer

Athen - Einkaufssackerl, Wasserflaschen, Styropor - allein an der Oberfläche des Mittelmeers treiben laut einer aktuellen Studie rund 3.760 Tonnen Plastik. Es handle sich um eine "schockierende Menge", schreiben Wissenschaftler des Griechischen Zentrums für Meeresforschung (HCMR) über ihre im Fachjournal "Frontiers in Marine Science" vorgestellten Ergebnisse. Schockierend vor allem deshalb, weil abgesehen vom schwimmenden Plastik ein Gutteil des Materials auf den Meeresboden sinke.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red