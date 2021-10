Union und Grüne beraten über gemeinsames Regierungsbündnis

Berlin - Die Spitzen von Union und Grünen sind zu Beratungen über ein mögliches gemeinsames Regierungsbündnis zusammengekommen. Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet, CSU-Chef Markus Söder sowie die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck äußerten sich bei ihrem Eintreffen zu dem Gespräch am Dienstag in Berlin inhaltlich nicht. Es war Stillschweigen vereinbart worden. Laschet sagte auf die Frage nach seiner Stimmung lediglich: "Regnet."

Physik-Nobelpreis für Erforschung komplexer Systeme

Stockholm - Der Nobelpreis in Physik geht heuer an Forscher, die sich mit der Simulation des Klimas und komplexer Systeme auseinandersetzen. Der Preis geht zur Hälfte an den Deutschen Klaus Hasselmann und Syukuro Manabe (USA). Die andere Hälfte der Auszeichnung geht an den Italiener Giorgio Parisi. Die Wissenschafter werden für ihre "bahnbrechenden Beiträge zum Verständnis komplexer physikalischer Systeme" ausgezeichnet, heißt es seitens des Nobelpreis-Komitees.

Harsche Oppositionskritik an Steuerreform

Wien - Die Opposition übt geharnischte Kritik an den Steuerreformplänen von ÖVP und Grünen. Das System werde dadurch weder einfacher noch gerechter, und die Steuerlast sinke auch nicht, kritisierte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Dienstag. Ihre Partei fordert stattdessen die Abschaffung der kalten Progression, eine drastische Absenkung der Lohnnebenkosten und eine wirkungsvolle CO2-Bepreisung. Die FPÖ sah den Ökobonus durch steigende Heizkosten aufgefressen.

Weltwetterorganisation warnt vor Wasserkrisen

Genf - Sowohl verheerende Überschwemmungen als auch Trinkwassermangel werden weltweit immer schlimmer, aber nur wenige Länder sind darauf vorbereitet, die Krisen zu meistern. Der Klimawandel verschärfe beides, zu diesem Schluss kommt die Weltwetterorganisation (WMO) in einer Analyse. "Wir müssen aufwachen und uns dieser drohenden Wasserkrise stellen", sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas am Dienstag in Genf.

Facebook, WhatsApp und Instagram waren sechs Stunden offline

Menlo Park/Wien - Rund sechs Stunden ohne Facebook, WhatsApp und Instagram: Ein ungewöhnlich langer Total-Ausfall hat am Montag weltweit Milliarden Nutzern des Online-Netzwerks zugesetzt. Facebook erklärte die Störung mit einer fehlerhaften Konfigurationsänderung. Dadurch sei der Datenverkehr zwischen den Rechenzentren zusammengebrochen. Facebook verwies darauf, dass auch interne Systeme betroffen gewesen seien - wodurch es länger gedauert habe, das Problem zu diagnostizieren und zu beheben.

1.285 Neuinfektionen und 15 weitere Todesfälle in Österreich

Wien - In Österreich sind am Dienstagvormittag innerhalb der vergangenen 24 Stunden 1.285 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Außerdem starben 15 weitere Infizierte und die Spitalsbelegung stieg seit dem Vortag um 48 Personen. 232 Menschen werden derzeit auf Intensivstationen betreut, zwölf mehr als am Montag. Im Vergleich zu vor einer Woche gab es allerdings sowohl auf Normal- als auch auf Intensivstationen weniger Covid-Patienten zu betreuen.

330.000 Opfer von Missbrauch durch Priester in Frankreich

Paris - In der römisch-katholischen Kirche in Frankreich sind seit den 1950er Jahren nach Berechnungen einer Untersuchungskommission 216.000 Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch geworden. Unter Einbeziehung der von der Kirche betriebenen Einrichtungen könne man von 330.000 Opfern ausgehen, sagte der Präsident der Unabhängigen Missbrauchskommission in der Kirche (CIASE), Jean-Marc Sauv�, am Dienstag in Paris. Die Zahlen seien "erschütternd".

Arbeitslosigkeit mit Schulungen erstmals unter 2019-Niveau

Wien - Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist nun erstmals unter das Vorkrisenniveau gesunken: Die Zahl der Arbeitslosen und der AMS-Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer liegt mit 332.457 Personen erstmals unter dem Wert der Vergleichswoche 2019 von 333.922 Personen. Für Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) ist die weitere Erholung am Arbeitsmarkt "sehr erfreulich".

