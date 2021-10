Physik-Nobelpreis für Pioniere der Klimaforschung

Stockholm/Wien - Der Nobelpreis in Physik geht heuer an Forscher, die sich mit der Simulation des Klimas und Erforschung komplexer Systeme auseinandersetzen. Der Preis geht zur Hälfte an den Deutschen Klaus Hasselmann und Syukuro Manabe (USA/Japan). Die andere Hälfte der Auszeichnung geht an den Italiener Giorgio Parisi. Die Wissenschafter werden für ihre "bahnbrechenden Beiträge zum Verständnis komplexer physikalischer Systeme" ausgezeichnet, heißt es seitens des Nobelpreis-Komitees.

Mehrwertsteuer erhöht CO2-Preis für Konsumenten weiter

Wien - Die ab 2022 steigenden Energiepreise bringen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) auch höhere Mehrwertsteuereinnahmen. Eine Schätzung über das mögliche Ausmaß wollte das Ministerium am Dienstag nicht abgeben. In der Praxis macht die Mehrwertsteuer freilich einen deutlichen Unterschied. Denn wenn die Hersteller den zusätzlichen CO2-Preis direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben, zahlen diese schon im ersten Jahr nicht 30, sondern bis zu 36 Euro je Tonne.

Früheres Opel-Werk in Wien unterbricht Produktion

Wien/Amsterdam - Der aus dem Zusammenschluss von PSA (Peugeot, Citroen, Opel) und FCA (Fiat, Chrysler) entstandene Autobauer Stellantis unterbricht seine Produktion im Werk in Wien-Aspern von 18. Oktober bis 31. Dezember 2021. Grund dafür ist der weltweite Chipmangel, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Erst Stunden zuvor hatte etwa Mercedes-Benz mitgeteilt, Autos wegen des Halbleitermangels nunmehr mit abgespeckter Ausstattung auszuliefern.

Arzt in Bayern stellte Hunderte falsche Impfzertifikate aus

Donauwörth - Mehrere hundert Menschen im Landkreis Donau-Ries sollen mutmaßlich falsch ausgestellte Corona-Impfbescheinigungen einer Hausarztpraxis erhalten haben. Dies sagten am Dienstag Vertreter des Landratsamtes, der Polizei und der Staatsanwaltschaft in Donauwörth. Ein Hausarzt wird verdächtigt, seinen Patienten Impfausweise über Corona-Schutzimpfungen ausgestellt zu haben, ohne tatsächlich einen Impfstoff gespritzt zu haben.

Razzia im ÖBAG-Umfeld, ÖVP ortet "linke Zellen" in der WKStA

Wien - Die ÖVP hat am Dienstag neue Attacken mit alten Vorwürfen gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) geritten. Der türkise Ex-U-Ausschuss-Fraktionschef Andreas Hanger ortete dort "linke Zellen" und befürchtete Hausdurchsuchungen in der ÖVP. Vermutlicher Anlass für Hangers Auftritt: Dienstagfrüh fanden laut "Kurier" Razzien im Umfeld von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid statt. Von der Opposition, aber auch den Grünen, hagelte es Kritik an der ÖVP.

Geiselnahme in französischem Gefängnis endete unblutig

Paris - Spezialkräfte haben in Frankreich eine Geiselnahme in einem Hochsicherheitsgefängnis unblutig beendet. Ein Häftling griff in der Haftanstalt Conde-sur-Sarthe in der Normandie am Dienstagvormittag eine Wärterin und einen Wärter an und verletzte den Mann am Auge, teilte das Justizministerium in Paris mit. Dann nahm er beide als Geisel. Verhandlungsexperten der Polizei bewegten den Mann nach knapp vier Stunden zur Aufgabe. Zwischendurch hatte er die Wärterin freigelassen.

Kurz will Zeitplan für EU-Beitritt der Westbalkanländer

Ljubljana - Österreich würde sich einen Zeitplan für die EU-Erweiterung wünschen, hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag in Ljubljana im Vorfeld des EU-Westbalkangipfels betont. "Wenn es keinen Zeitplan gibt, bedeutet es oft, dass das Tempo geringer ist, als es sein sollte", so Kurz nach einem EVP-Treffen in der slowenische Hauptstadt. Es sei aber positiv, dass es den Westbalkangipfel und ein Bekenntnis der EU zur Erweiterung gebe.

Russisches Filmteam dreht Spielfilm auf Raumstation ISS

Baikonur - Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ist ein Filmteam für Dreharbeiten zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Die russische Schauspielerin Julia Peressild und der Regisseur Klim Schipenko erreichten am Dienstag per Expressflug nach mehr als drei Stunden den Außenposten der Menschheit. Live-Bilder der Raumfahrtbehörde Roskosmos zeigten, wie sich das Sojus-Raumschiff MS-19 langsam der Station näherte und trotz Problemen andockte.

Wiener Börse schließt klar fester

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am Dienstag deutlich um 2,19 Prozent und schloss bei 3.749,74 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich einheitlich freundlich. Unterstützung kam am Nachmittag von einer klar fester tendierenden Wall Street. Für Auftrieb beim Leitindex sorgten vor allem die Zugewinne bei den schwergewichteten Bankwerten. Aber auch Versorger waren gut nachgefragt und die Ölwerte knüpften an ihre Vortagesgewinne an.

