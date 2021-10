Kurz will "selbstverständlich" Kanzler bleiben

Wien/Ljubljana - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) weist die von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. In der "ZiB2" betonte Kurz, dass er "selbstverständlich" Kanzler bleiben werde. Auf die Frage, ob die Koalition mit den Grünen weiterarbeiten werde, sagte Kurz: "Ich kann mir beim besten Willen nichts anderes vorstellen. "

Van der Bellen kritisiert "Generalverdacht" gegen Justiz

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwochabend scharfe Kritik am von der ÖVP geäußerten "Generalverdacht" gegen die Justiz geübt: Dass der türkise Abgeordnete Andreas Hanger der Staatsanwaltschaft Parteilichkeit vorgeworfen habe, "zeigt mangelnden Respekt vor den Institutionen der Bundesverfassung", meinte Van der Bellen bei der 75-Jahr-Feier der APA, ohne Hanger direkt beim Namen zu nennen.

Erdbeben in Pakistan mit mindestens 20 Toten

Quetta - Bei einem Erdbeben im Südwesten Pakistans sind nach Behördenangaben mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen und rund 300 weitere verletzt worden. Das Beben erschütterte die Provinz Baluchistan an der Grenze zum Iran in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, wie das örtliche Innenministerium mitteilte. Es erreichte demnach eine Stärke von 5,9 und überraschte viele Menschen im Schlaf. Die in den USA ansässige Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke des Bebens auf 5,7.

Literaturnobelpreis wird vergeben

Stockholm - Die Schwedische Akademie gibt am Donnerstag um 13 Uhr den Träger bzw. die Trägerin des Literaturnobelpreises 2021 bekannt. Wer sich heuer über die renommierte Auszeichnung freuen kann, ist noch streng geheim. So wird mit Spannung erwartet, wer auf die im Vorjahr überraschend ausgezeichnete US-Lyrikerin Louise Glück folgt. Die Wettbüros sehen derzeit den Rumänen Mircea Cărtărescu an der Spitze, gefolgt vom Dauerfavoriten Haruki Murakami und der Russin Ljudmila Ulitzkaja.

Ärzte-Aufruf: Impfen aus Solidarität mit Krebspatienten

Wien - Eine Impfung gegen Covid-19 bedeutet nicht nur Eigenschutz, sondern auch solidarisches Handeln in einer Gesellschaft. Diese Solidarität durch eine höhere Impfrate brauchen etwa Krebskranke, die oft wegen eines beeinträchtigten Immunsystems einen geringeren Impfschutz und schwerere Covid-Verläufe haben. Auch Herzkranke und Unfallopfer leiden unter überlasteten Spitälern. Davor warnen Krebshilfe sowie Onkologische, Kardiologische und Intensivmedizin-Gesellschaft nun gemeinsam.

US-Bundesrichter setzt Abtreibungsverbot in Texas aus

Washington - Ein US-Gericht hat das strenge Abtreibungsgesetz des Staates Texas vorübergehend gestoppt. Das Gericht werde nicht einen weiteren Tag "diesen anstößen Entzug eines so wichtigen Rechts" bewilligen, hieß es in der Entscheidung am Mittwochabend (Ortszeit). Die US-Regierung hatte gegen das so genannte Herzschlag-Gesetz geklagt, das die meisten Schwangerschaftsabbrüche in Texas untersagt.

red