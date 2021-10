Friedensnobelpreis für Journalisten Ressa und Muratow

Oslo - Die beiden Journalisten Maria Ressa von den Philippinen und Dmitri Muratow aus Russland erhalten in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag bekannt. Sie bekommen den Preis für ihren "mutigen Kampf" für Meinungsfreiheit, die eine Voraussetzung für Demokratie und dauerhaften Frieden sei, sagte die Vorsitzende des Komitees, Berit Reiss-Andersen, bei der Bekanntgabe in Oslo.

Grüne fordern von ÖVP "untadelige Person" statt Kurz

Wien - In der durch Ermittlungen gegen die ÖVP ausgelösten Regierungskrise hat Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Freitag seinen Gesprächsreigen mit der Opposition gestartet. Als Erste war am Vormittag SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner an der Reihe. Vor Beginn legten sich die Grünen vehementer als bisher gegen einen Kanzler Sebastian Kurz fest. Das Stimmverhalten beim Misstrauensantrag der Opposition am Dienstag ließen die Grünen offen.

Etwaige Koalition gegen ÖVP für Kickl nur mit FP-Beteiligung

Wien - Sollte das Parlament Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am kommenden Dienstag das Misstrauen aussprechen, wäre für FPÖ-Chef Herbert Kickl die Duldung einer Dreierkoalition aus SPÖ, NEOS und Grüne durch die Freiheitlichen keine Option. Kickl forderte die anderen Parteien zu Gesprächen auf "Augenhöhe" auf, wie es zu einer politischen Hygiene kommen könne. Dabei dürfe der FPÖ aber "keine Nebenrolle" zugedacht werden, so Kickl, der betonte, sich auch vor Neuwahlen nicht zu fürchten.

Gesprächsreigen bei Van der Bellen

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seinen Gesprächsreigen in der Regierungskrise Freitagvormittag mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger fortgesetzt. Über Inhalte wurde nichts bekannt. Meinl-Reisinger nannte die Unterredung vertraulich und sah ein gutes Gespräch. Als letzter wird am Freitagnachmittag FPÖ-Obmann Herbert Kickl in der Hofburg erwartet.

Corona dämpft Wirtschaftserholung 2021/22

Wien - Die heimischen Konjunkturexperten sehen Österreichs Wirtschaft nach der Coronakrise im Vorjahr heuer und 2022 weiterhin kräftig wachsen. Beeinträchtigt wird der Aufholprozess jedoch durch eine neuerliche, vierte Covid-Welle im Herbst, die auch die Erholung am Arbeitsmarkt abbremsen dürfte, erwartet das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). Beim IHS verweist man zudem auf die Lieferengpässe.

1.878 Corona-Neuinfektionen und zwölf Todesopfer gemeldet

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich bleibt weiter hoch. Am Freitag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 1.878 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche, da waren es täglich 1.816 weitere Infizierte. Außerdem wurden wieder zwölf weitere Todesopfer seit Donnerstag gemeldet. Seit Pandemiebeginn sind in Österreich somit bereits 11.084 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Prozess gegen Anti-Corona-Aktivist Rutter in Wien

Wien - Der Ex-Politiker und Anti-Corona-Aktivist Martin Rutter hat sich am Freitag wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt am Wiener Landesgericht verantworten müssen. Die Anklage wirft ihm vor, am 31. Jänner 2021 bei einer Großdemo gegen die Corona-Maßnahmen in Wien den Versuch unternommen zu haben, Polizeibeamte mit Gewalt an seiner Identitätsfeststellung zu hindern. Der 38-Jährige bekannte sich "nicht schuldig". Die Verhandlung wurde auf 2. November vertagt.

Kritik an EU-Urteil - Aufruf zu Protesten in Polen

Warschau/Athen/Luxemburg - Die EU-Kommission pocht nach dem umstrittenen Urteil des Verfassungsgerichts in Polen auf die Priorität des EU-Rechts und will dies mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln durchsetzen. "EU-Recht hat Vorrang vor nationalem Recht, einschließlich der Verfassungsbestimmungen", erklärte Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) bezeichnete das Urteil als "dramatisch". Für Sonntag sind in Warschau Proteste geplant.

red