Friedensnobelpreis für Journalisten Ressa und Muratow

Oslo - Die beiden Journalisten Maria Ressa von den Philippinen und Dmitri Muratow aus Russland erhalten in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag bekannt. Sie bekommen den Preis für ihren "mutigen Kampf" für Meinungsfreiheit, die eine Voraussetzung für Demokratie und dauerhaften Frieden sei, sagte die Vorsitzende des Komitees, Berit Reiss-Andersen, bei der Bekanntgabe in Oslo.

Grüne fordern von ÖVP "untadelige Person" statt Kurz

Wien - In der durch Ermittlungen gegen die ÖVP ausgelösten Regierungskrise hat Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Freitag seinen Gesprächsreigen mit den anderen Parlamentsparteien gestartet. Als Erste war am Vormittag die SPÖ an der Reihe, dann folgte - klandestin - die ÖVP, dann die NEOS. Vor Beginn legten sich die Grünen vehementer als bisher gegen einen Kanzler Sebastian Kurz fest. Das Stimmverhalten beim Misstrauensantrag der Opposition am Dienstag ließen die Grünen offen.

Gesprächsreigen bei Van der Bellen

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seinen Gesprächsreigen in der Regierungskrise am Freitag mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und FPÖ-Obmann Herbert Kickl fortgesetzt. Kickl sprach sich vor seinem Eintreffen in der Hofburg explizit gegen eine Expertenregierung aus und fand es gut, dass das Staatsoberhaupt in der etwas verworrenen Situation ordnend eingreifen wolle. Meinl-Reisinger hatte vor ihrem Gespräch am Vormittag auf einen Kanzler-Rücktritt gedrängt.

Corona dämpft Wachstum - "Steuerreform über Krise retten"

Wien - Nach der Coronakrise 2020 sehen die Konjunkturexperten Österreichs Wirtschaft heuer und 2022 weiterhin kräftig wachsen. Gebremst wird die Erholung aber durch eine vierte Covid-Welle im Herbst, teils auch durch die anhaltenden Lieferengpässe. Wifo und IHS begrüßen die vereinbarte Steuerreform, die - wie der neue Wifo-Chef Gabriel Felbermayr betont -, über die politische Krise hinweg gerettet werden sollte. Auch andere "Zukunftsthemen sollten nicht der Krise zum Opfer fallen".

Mindestens 20 Tote nach Anschlag im Norden Afghanistans

Kabul - Bei einem Anschlag auf eine Moschee in der Stadt Kunduz im Norden Afghanistans sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Bisher seien 20 Tote und 90 Verletzte in ein von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) betriebenes Krankenhaus in Kunduz gebracht worden, teilte ein Sprecher der Organisation am Freitag mit. Weitere Opfer seien in einem nahe gelegenen regionalen Krankenhaus aufgenommen worden, hieß es weiter.

Parlamentswahlen in Tschechien begonnen

Prag - In Tschechien haben am Freitagnachmittag die zweitägigen Parlamentswahlen begonnen. Über acht Millionen Tschechen sind aufgerufen, bis zum morgigen Samstag ihre Stimme für eine von 22 Parteien und Bewegungen abzugeben. Als Favorit der Abstimmung tritt die liberalpopulistische Bewegung ANO von Premier Andrej Babis an, obwohl Babis in den letzten Tagen im Zusammenhang mit den sogenannten "Pandora Papers" unter Druck geraten ist.

Prozess in Budapest um Mord an Tunesier in Wien

Budapest/Wien - Eine 29-jährige Ungarin ist am Freitag wegen der Ermordung ihres Freundes im Frühjahr 2019 in Wien in der mittelostungarischen Stadt Szolnok vor Gericht gestanden. Laut Anklage habe sie den 32-Jährigen beraubt, erstochen und zerstückelt. Beim Opfer handelte es sich um den Sohn einer tunesischen Arztfamilie. Nach Auskunft des Gerichts legten die Angeklagte und ihre der Mittäterschaft beschuldigte Mutter als Zweitangeklagte am heutigen Prozesstag keine weiteren Geständnisse ab.

