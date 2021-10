Kurz geht als Kanzler, Schallenberg kommt

Wien - Sebastian Kurz (ÖVP) zieht sich nach den Korruptionsvorwürfen gegen ihn als Bundeskanzler zurück. Allerdings bleibt er Parteichef und wechselt außerdem als Klubchef der ÖVP in den Nationalrat. Als seinen Nachfolger im Kanzleramt schlägt er Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vor. Ein Schuldeingeständnis bedeutet diese Ankündigung bei einem Presseauftritt Samstagabend nicht. Kurz bezeichnete die Vorwürfe gegen ihn neuerlich als falsch.

Grüne wollen Koalition mit Schallenberg fortsetzen

Wien/Innsbruck - Die türkis-grüne Regierung macht nach dem Rücktritt von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) weiter. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kündigte am Abend bei einem Pressestatement an, dass die Zusammenarbeit mit Alexander Schallenberg (ÖVP) an der Regierungsspitze fortgesetzt werden könne. Der Rücktritt von Kurz sei ein richtiger und wichtiger Schritt für die künftige Regierungszusammenarbeit gewesen.

Parlamentswahl im Irak unter großem Sicherheitsaufgebot

Bagdad - Unter einem Großaufgebot an Sicherheitskräften wird am Sonntag im Irak ein neues Parlament gewählt. Premier Mustafa al-Kazimi hatte die Abstimmung nach Massenprotesten gegen die Regierung um mehrere Monate vorgezogen. Nach Angaben der irakischen Militärführung sind mehr als 250.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, um Zwischenfälle zu verhindern. Zellen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verüben im Irak immer wieder Anschläge.

Bürgermeisterstichwahlen Oberösterreich

Linz - In 72 oberösterreichischen Gemeinden finden am Sonntag Bürgermeisterstichwahlen statt. In Linz muss der amtierende Stadtchef Klaus Luger (SPÖ) gegen ÖVP-Kandidat Bernhard Baier ins Rennen, auch in etlichen Bezirksstädten ist ein zweiter Wahlgang nötig. In Bad Ischl fordert der von der ÖVP unterstützte Salzburger Ex-SPÖ-Landesgeschäftsführer Hannes Mathes die amtierende rote Stadtchefin Ines Schiller heraus und in Attersee schielen die Grünen auf ihren ersten Bürgermeister.

Tschechien-Wahl: Überraschende Niederlage für Babis

Prag - Die liberalpopulistische Bewegung ANO des tschechischen Regierungschefs Andrej Babis hat die Parlamentswahl überraschend knapp verloren. Als Sieger ging laut vorläufigen Ergebnissen das liberal-konservative Wahlbündnis Spolu (Gemeinsam) mit 27,8 Prozent aus der Abstimmung hervor. ANO erzielte 27,1 Prozent. Babis gestand am Samstagabend seine Niederlage ein und gratulierte dem Spolu-Spitzenkandidaten und Chef der konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS) Petr Fiala.

Krawalle bei Demo gegen 3G-Regel in Rom

Rom - Bei einer Demonstration gegen die am Freitag geplante Einführung der 3G-Regel für alle italienischen Arbeitnehmer ist es am Samstag in Rom zu Krawallen gekommen. Demonstranten drangen in den Hauptsitz der stärksten italienischen Gewerkschaftsorganisation Cgil in Rom ein, der beschädigt wurde. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Künstler stirbt bei Aufführung im Moskauer Bolschoi Theater

Moskau - Bei einer Vorstellung am weltberühmten Bolschoi Theater in Moskau ist am Samstagabend ein Darsteller von einem Teil der Bühnendekoration erdrückt worden. Der 37-Jährige sei bei einem Wechsel des Bühnenbilds tödlich verunglückt, bestätigte die Pressestelle des Theaters Schilderungen von Zuschauern in sozialen Netzwerken. Ermittler seien im Theater im Einsatz, um den genauen Hergang des Unfalls zu untersuchen, teilten die Behörden in der russischen Hauptstadt mit.

Tödlicher Alpinunfall in Vorarlberg

Bregenz - Eine 50-jährige deutsche Urlauberin ist am Samstag bei einem Alpinunfall in Vorarlberg ums Leben gekommen. Sie hatte laut Polizei gemeinsam mit drei Freundinnen eine Bergtour von Sonntag-Stein auf den Glattmargipfel unternommen. Nach dem Aufstieg wollte die vierköpfige Gruppe gemeinsam auf dem Wanderweg in Richtung der Alpe Oberpartnum absteigen. Die 50-jährige rutschte aus und stürzte 170 Meter über einen 40 Grad steilen und felsendurchsetzten Grashang ab.

