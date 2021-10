Künftiger Kanzler Schallenberg trifft Kogler und Präsident

Wien - Der designierte neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg, der ÖVP-Chef Sebastian Kurz an der Regierungsspitze ersetzen soll, traf am heutigen Sonntag zunächst am Vormittag Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) zu einem Gespräch. Gegen Mittag hat Schallenberg einen Termin bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen, erfuhr die APA. Ob Schallenberg Außenminister bleibt oder nicht, war zunächst noch unklar.

"Österreich" klagt Republik wegen Hausdurchsuchungen

Wien - Die Verlagsgruppe "Österreich", gegen die in Zusammenhang mit der Inseratenaffäre rund um Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ermittelt wird, bringt eine Amtshaftungsklage gegen die Republik ein. Die Hausdurchsuchungen sowie die Handy-Überwachung im Auftrag der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) seien rechtswidrig gewesen, berief sich das Medienunternehmen gegenüber der APA auf die Rechtsschutzbeauftragte des Obersten Gerichtshofs. Die WKStA widersprach.

Mindestens elf Tote bei Flugzeugabsturz in Russland

Moskau - Ein Flugzeug mit mehr als 20 Menschen an Bord ist am Sonntag in der russischen Teilrepublik Tatarstan abgestürzt. An Bord waren Fallschirmspringer eines regionalen Aeroclubs. Mindestens elf Menschen starben nach Angaben des russischen Zivilschutzministeriums. Die Behörde bestätigte der Agentur Interfax am Morgen den Absturz des leichten zweimotorigen Transportflugzeugs des Typs L-410 nahe einem Flugplatz der Stadt Menselinsk.

Bennett lobt Merkel als "moralischen Kompass" Europas

Jerusalem - Der israelische Regierungschef Naftali Bennett hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Abschiedsbesuch als "moralischen Kompass des gesamten europäischen Kontinents" gewürdigt. Israel sei dankbar für Merkels besonderen Einsatz für seine Sicherheit, sagte Bennett am Sonntag zum Auftakt einer gemeinsamen Sitzung mit der israelischen Regierung in Jerusalem.

Babis hofft nach Wahlniederlage auf Präsident Zeman

Prag - Nach der überraschenden Wahlniederlage seiner liberalpopulistischen Bewegung ANO bei der tschechischen Parlamentswahl hofft Ministerpräsident Andrej Babis auf Staatspräsident Milos Zeman. Babis wollte sich am Sonntagvormittag mit Zeman treffen, der dem umstrittenen Premier in den vergangenen Jahren immer wieder durch politische Krisen geholfen und seine Minderheitsregierungen gestützt hatte.

Bürgermeisterstichwahlen in 72 Gemeinden Oberösterreichs

Linz - In 72 oberösterreichischen Gemeinden finden am Sonntag Bürgermeisterstichwahlen statt. In Linz muss der amtierende Stadtchef Klaus Luger (SPÖ) gegen ÖVP-Kandidat Bernhard Baier ins Stechen, auch in etlichen Bezirksstädten ist ein zweiter Wahlgang nötig. In Bad Ischl fordert der von der ÖVP unterstützte Salzburger Ex-SPÖ-Landesgeschäftsführer Hannes Mathes die amtierende rote Stadtchefin Ines Schiller heraus und in Attersee schielen die Grünen auf ihren ersten Bürgermeister.

Iran setzt Anreicherung von Uran fort

Teheran - Der Iran setzt die Anreicherung von Uran fort und ist laut eigenen Angaben mittlerweile im Besitz von mehr als hundert Kilogramm Uran, das auf 20 Prozent angereichert wurde. "Wir haben 120 Kilogramm überschritten", sagte Mohammed Eslami, Leiter der iranischen Atomenergiebehörde am Samstagabend im Staatsfernsehen. Er kritisierte, dass die westlichen Mächte auf 20 Prozent angereicherten Brennstoff für den Atomreaktor in Teheran versprochen hätten ohne aber zu liefern.

Künstliche Intelligenz vollendete Beerhovens 10. Sinfonie

Bonn - Fast 195 Jahre nach dem Tod von Ludwig van Beethoven ist eine Version seiner nicht mehr vollendeten 10. Sinfonie uraufgeführt worden - komponiert von Künstlicher Intelligenz. Das renommierte Beethoven Orchester spielte das Stück am Samstagabend unter der Leitung ihres Chefdirigenten Dirk Kaftan im Telekom Forum in Bonn. Das Telekommunikationsunternehmen hatte das Projekt initiiert.

